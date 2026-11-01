韓國大田一日趴趴走！　聖心堂麵包、中央市場、水族館全攻略

【圖／文：水靜葳 】

大田廣域市是韓國的科技之都與交通樞紐，除了擁有深厚的科學底蘊，近年更因道地美食與文創景點成為熱門旅遊地。大田自由行全攻略：狂吃聖心堂炸菠蘿麵包、逛青年潮街、遊絕美科技地標、看浪漫水中芭蕾、嗑極致爆汁炸豬排冷麵，這就跟著這篇大田一日遊精華行程，深度體驗大田的經典魅力！

▲大田Expo科學公園韓光塔最初是為紀念1993年「大田世界博覽會」(Daejeon Expo）而建。

09:10 - 09:30 抵達交通樞紐：大田站與地鐵系統

從五松站搭乘KTX僅需20分鐘即可抵達大田站。大田站作為韓國鐵路心臟，站內空間明亮且標示清晰。出站後可直接連接大田地鐵1號線，路線簡單易懂，貫穿市區主要景點，對自由行旅客極為友善。大田站周邊好好玩！可輕鬆漫步前青年文化街、中央市場、蘇堤洞等景點並朝聖名店。

▲韓國大田車站是連結首爾、釜山、大邱等城市的重要交通樞紐。

09:30 - 10:00 朝聖代表性美食：聖心堂大田站店

來到大田絕不能錯過創立於1956年的傳奇老字號麵包店「聖心堂」，創辦人身為虔誠的天主教徒，以「做所有人都覺得好的事」為宗旨，數十年來堅持將每天賣剩的麵包無償捐贈給流浪者與孤兒院。企業家精神令人欽佩，利潤三分之一跟社會分享，製做美味麵包有三訣：料多、愛心、聖心，因而深受尊崇。「聖心堂」拒絕開設大田以外的分店，吸引無數韓國遊客專程跑來大田朝聖！推薦必吃招牌炸菠蘿、韭菜、明太子麵包和季節限定水果蛋糕。炸菠蘿麵包外皮酥脆香濃、內餡紅豆綿密不膩口，剛出爐的香氣絕對讓人印象深刻。建議抵達大田站後，首站先前往站內分店選購，因為等等去到本店你就知道了！

▲「聖心堂」必吃招牌炸菠蘿麵包，原味和巧克力口味都好好味！

10:00 - 11:00 手作專屬紀念：大田Travel Lounge體驗

距離大田車站450米的大田Travel Lounge提供多元的大田旅遊諮詢、觀光手冊、地圖、無人咖啡廳、Wi-Fi與文創空間，1、2樓設有舒適明亮的休憩空間，還提供行李免費寄放，服務超貼心！旅客能親手印製專屬圖樣的T-shirt，還可以選購品項豐富Q萌又獨一無二的大田旅行紀念伴手禮。1樓寄存行李時間為09:00-20:40（45個，押金3000韓圜），光上個月就有200位台灣遊客寄存。大田火車站人多、座位不夠，可就近來此休息再前往搭車。館內提供遊戲機（100韓圜）、免費桌遊，70～80年代校服免費換裝拍照。T-shirt手作DIY體驗1萬韓圜，1天限額50位，不可預約；馬克杯手作體驗8000韓圜。

▲大田Travel Lounge提供遊客旅遊資訊和休息場所的複合文化空間。

11:00 - 14:00 城市探索：銀杏洞青年文化街

以徒步方式漫遊大田最熱鬧的特色街區銀杏洞青年文化街，充滿流行服飾、韓系彩妝與潮流店家，街區設有大型LED巨幕（Skyroad），展現年輕活力。其中最大亮點就是大田代表名物聖心堂的起家厝，從車站移動至位於銀杏洞的聖心堂本店，遠遠就看到人潮洶湧，大排長龍啊！之前新聞報導大約在冬季清晨溫度僅零下3度C，排隊人潮仍爆滿，甚至有人排了7小時才順利買到！網路代購喊價高達2至3倍！這裡品項更加豐富，包含明太子法國麵包與各式精緻糕點，還附設舒適的餐廳。購買完伴手禮後，可在周邊巷弄自由散步，感受傳統麵包店與現代街區交織的獨特氛圍。

▲銀杏洞的聖心堂本店總是大排長龍。

14:00 - 15:00 庶民煙火氣：大田中央市場

位於東區市中心的大田中央市場號稱韓國中部地區規模最大的傳統市場，從大田站前到大田川之間的街道上，依照乾魚貨、工具、海產、韓醫藥、韓服、美食街等類別分區，聚集各式道地小吃如辣炒年糕、炸雞等，還有台灣人超愛的美味又平價的葡萄、水梨、蘋果等水果，是體驗在地生活氣息的最佳去處。大田中央市場是由中央綜合市場、中央商店街市場、自由批發市場、新中央市場、中央批發市場等各種市場聚集而成的綜合市場。

▲大田中央市場呈現大田最具人情味與煙火氣的百年市井風貌。

15:00 - 16:30 科技與地標：Expo科學公園 & 韓光塔

吃飽喝足了來去見識這座科技城的絢爛文明！大田Expo科學公園朝聖地標韓光塔，公園內規劃了各式主題的展示館，像是：世界最大級IMAX影像館、立體影像館、模擬館、Body World、影像館、電力館、活力館、自然生命館、北韓館、韓光塔展望台。展現了大田作為科學城的未來感，登上展望台可一覽大田市區與甲川的全景風光，悠閒享用高空景觀下午茶。公園內的廣闊綠地、精采水舞秀非常適合闔家大小悠閒散步、遊憩。

▲大田Expo科學公園韓光塔可登高望遠，靜享高空景觀下午茶。

16:30 - 18:00 藝術與海洋：大田新世界 Art & Science & 水族館

大田新世界不但是食尚男女購物、用餐的大型流行百貨公司，也很適合情侶、閨蜜、親子來此體驗購物與科技的樂趣。館內設有超人氣的複合式水族館，結合眾多海洋生物與媒體藝術，以希臘神話中的海為主題，參考海神波塞頓的故事裝飾水族館。這裡有水上芭蕾、餵食秀、魔術秀等表演，還有海底探訪船、水中漫步、水肺潛水、餵食活動、5D體驗等，另設有咖啡廳、兒童遊樂區、紀念品商店。我們於17:30觀賞了精彩的「阿拉丁，說出你的願望吧！」水中芭蕾表演。表演者變身美人魚在水中展現優雅舞姿與童話劇情，視覺效果極具震撼力。

▲結合《阿拉丁》的奇幻魔力水中芭蕾極具創意、畫面感十足！

18:30 - 20:00 必吃美食晚餐：大孫館鳳鳴本店

大田人氣必吃韓式手工麵食與豬排專賣店大孫館（대손관）鳳鳴本店，於2024、2025連續兩年榮獲「大田麵食節」（누들대전）殊榮，是深受當地人與遊客喜愛的招牌老字號。大孫館最出名的就是冷熱交織、海量搭配的菜色，餐點份量非常驚人唷！主打每日早晨新鮮現做的自製小麥麵（밀면）與各式特色巨無霸炸豬排（돈까스）。酥脆厚實的豬排上鋪滿大量蔥絲的「蔥豬排」（파돈가스）是店家最熱銷的招牌美食；小麥麵重新詮釋釜山傳統小麥麵的招牌菜，搭配清爽濃郁的湯頭與Q彈麵條；石板炸醬麵與刀削麵也是人氣推薦。這家親子友善餐廳還免費提供現煮咖啡和點心，明明麵食份量大到吃不完，大家還是忍不住吃起涮嘴的點心。時序進入秋冬，結束充實的大田一日遊後，不妨入住位於儒城溫泉區附近的飯店，浸泡在溫泉的療癒中褪去一身疲憊。

▲大田名店大孫館招牌必吃炸豬排冷麵。





景點資訊

大田Travel Lounge

地址：大田廣域市東區中央路187-1（中洞）

開放時間：09:00-21:00





地址：大田廣域市中區大宗路480號街15（銀杏洞）

開放時間：08:00-22:00





地址：大田廣域市儒城區EXPO路1號

開放時間：10:30-19:00

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