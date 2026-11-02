首爾西巡邏街尋貓記：藏在古老石牆與韓屋後巷的橘貓天堂

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

年初在首爾旅行的最後一天，我已經收好行李，正準備前往機場，途中偶然滑到一段影片。有人分享，首爾西巡邏街有一隻可愛的橘貓，常常待在宗廟石牆邊，看著人來人往，而且很親人。影片底下好多留言都說：「我也看過牠」、「牠真的都在那裡」、「超可愛」。對一般旅人來說，這可能只是滑過就忘記的可愛小插曲，但對愛貓的我來說，根本像是首爾再次對我發出了邀請函。可惜當天我已經在前往仁川機場的路上，來不及再繞去西巡邏街。回到台灣後，我心裡還是一直掛念著那隻坐在石牆邊的橘貓。沒過多久，我乾脆又買了機票飛往首爾。這一次的目標很明確，就是直接去西巡邏街找貓。





滿心想念的石牆邊尋貓記

西巡邏街位於宗廟西側，名字源自朝鮮時代夜間巡邏的道路。長長的石牆、窄窄的巷弄、改造過的韓屋咖啡店、餐廳和文創小店，讓這條街有一種很特別的氛圍：有歷史，卻不沉重；有年輕人的熱鬧，卻不會太商業。許多韓國年輕人喜歡在石牆邊拍照，隨便一站，都像首爾版的文青街拍。附近就是益善洞韓屋街，也是很適合散步的地方。韓屋、咖啡、甜點、選物店，加上曲折狹窄的巷弄，原本就是貓咪很可能出沒的環境。結果，事情當然沒有這麼簡單。

我認真走完整條西巡邏街，石牆看見了，咖啡店看見了，拍網美照的人群也看見了，就是沒有看見貓。唯一讓我稍微振作的是，牆邊放著貓碗。那種心情很像發現了線索，知道牠們真的會在這裡出沒，只是不知道今天願不願意現身。為了等貓，我還特地坐到貓碗對面的Fikee喝咖啡、吃甜點，一邊看著窗外，一邊期待橘貓突然從石牆邊冒出來，像影片裡那樣坐下，像一隻負責招呼旅人的招財貓。結果咖啡喝完了，甜點也吃完了，貓還是沒有來。

後來我不死心，繞到後面的小巷，才發現真正的貓世界原來藏在後巷。那一瞬間真的有點像打開隱藏關卡。正前方才剛看見兩隻橘貓，左邊又冒出兩隻，車頂上一隻，不遠處的韓屋圍牆上還有兩隻在散步。牠們幾乎都是橘貓，多到我一時之間數不清到底有多少隻。原來大家在西巡邏街石牆邊看到的橘貓，只是偶爾走到前台上班，牠們真正生活的地方，其實是在後方這些安靜的小巷裡。

看起來這裡應該有善心人士固定餵養。巷子裡隨處可見貓碗、貓糧和水，也有店家會在門口放食物。幾隻比較親人的貓會從旁邊窄巷走到西巡邏街，坐在石牆邊看著人來人往；但更多時候，牠們還是待在後巷、屋頂和牆邊，過著自己的生活。

▲原來橘貓們不只會在路邊等人，也會在韓屋屋簷上散步。

▲巷弄裡的貓常出現在屋頂、招牌和屋簷上，安靜看著人來人往。





收藏街角那些溫柔風景

接下來，我在西巡邏街的小巷和益善洞韓屋街隨意散步，也陸續遇見不少貓。有的在屋頂上曬太陽，有的慢慢從路邊經過，有的躲在車底下觀察世界。只要走慢一點、抬頭看看屋簷、留意店門口的貓碗，就會發現這裡其實是一個很溫柔的貓咪街區。最讓我印象深刻的是一間文創小店。門口擺著貓窩、貓盆和貓糧，牆上還有手繪圖，介紹店家照顧的兩隻街

▲小巷內一間可愛的文青選物店，也默默照顧著附近街貓。兩隻貓就睡在門口椅子下，另一側放著貓屋、貓糧和水，店裡還販售老闆親手畫的貓咪明信片，所得會用來幫助街貓。貓。其中一隻橘貓綽號叫「姜虎東」，因為長得很像。

▲老闆還手繪介紹兩隻貓咪，其中一隻因為長得像姜虎東，連綽號都叫「姜虎東」，可愛到讓人忍不住多看好幾眼。

這種介紹方式實在太可愛了！完全是街貓界的在地名人。傍晚時，我也看到其他貓咪跑來店門口吃東西。小店裡販售老闆親手繪製的貓咪卡片，聊天時她說，卡片的收入也會拿來幫助街貓。聽到這裡，忽然覺得這條街之所以可愛，不只是因為有貓，而是因為有人一直把牠們放在心上。不是把貓當成吸引觀光客的裝飾，而是真心照顧牠們。

▲原來橘貓們都聚集在西巡邏街旁的小巷裡，韓屋前、車頂上、長椅邊，一抬頭一轉身都能看見牠們，數量多到讓人懷疑自己是不是眼花了。

▲傍晚時分，終於等到其中一隻橘貓慢慢走到石牆邊。牠安靜坐在貓碗旁，像是開始了牠在西巡邏街的值班時間。





步調放慢迎接更多美好邂逅

西巡邏街很適合安排半天到一天慢慢走。附近有宗廟、昌德宮、昌慶宮，逛完石牆、韓屋和小巷，再步行約十分鐘就能到廣藏市場買棉被、吃美食。對我來說，這裡幾乎把首爾旅行中最喜歡的元素都放在一起了：古老石牆、韓屋巷弄、咖啡甜點、文創小店、市場美食，還有偶然出現的可愛貓咪。

▲橘貓們的感情非常好。

我原本是為了一隻橘貓再飛一趟首爾，最後卻遇見了一整群橘貓，也遇見了這座城市最柔軟的一面。如果你也喜歡貓，來西巡邏街時不要只走那條漂亮的石牆路，記得繞進旁邊的小巷，走慢一點，細心觀察周遭環境。也許貓咪正在屋頂上看著你，也許在車頂上睡覺，也許下一秒，就會有一隻橘貓從窄巷裡走出來，若無其事地坐到石牆邊，繼續牠的巡邏日常。





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