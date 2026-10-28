首爾「喪屍巴士」爆紅！ 血妝喪屍攻擊逃生車、90分鐘超逼真突襲 萬聖節最後2場曝光
《喪屍列車》巴士版在韓真實上映！ 首爾城市觀光巴士將雙層觀光車化身成「喪屍巴士」，途中有血妝喪屍會突然闖進車內突襲乘客，搭車民眾還能拿著「疫苗包」依照安全人員指示反擊，成為近期外國旅客關注的限定體驗。
有網友在社群平台threads分享「首爾虎巴士今年萬聖節特別推出的喪屍版，票一開賣就秒殺，今年全部都搶完了」，並附上體驗影片，讓網友跟著體驗與喪屍同車的驚嚇感！
從網友分享的現場畫面也可看到，喪屍演員會拍打車窗、追逐巴士，甚至爬進車內與乘客互動，讓整趟城市觀光直接變成沉浸式恐怖體驗。
由 Seoul City Tour Bus 的 Tiger Bus(首爾虎巴士) 推出的限定活動「Zombie Attack: Night」，而真正有喪屍演出僅安排在夜間場，每天18:40、19:00各一班，每趟約90至100分鐘，從光化門售票處出發，採全程不下車的行程，以目前活動時程來看，10月27日、29日及萬聖節10月31日仍是官方原定的最後3個夜間場次！
不過，官方在10月初即已公告「Zombie Attack: Night」所有場次，包括追加場次均已售罄，僅能等候有人取消時，才會重新釋出名額。
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