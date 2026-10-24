不用一路提著走！珍島郡推韓國醬蟹等「6款地方特產」預訂 返程前首爾站即可取貨

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國自由行想買醬蟹等地方特色美食，不必再提著商品跑景點、搭車一路移動！亞太區旅遊休閒娛樂預訂平台 Klook 宣布，攜手韓國全羅南道珍島郡，推出「地方特產線上預訂與取貨服務」。旅客可先透過線上預訂韓式醬蟹、醬醃鮑魚及珍島米等六款地方特產，於返程前前往「首爾站城市機場航廈」指定取貨中心領取。方便銜接後續機場交通，不必特地前往珍島採買，也能輕鬆將韓國地方美食納入首爾行程。

▲攜手珍島郡推地方特產預訂，返程前首爾站即可取貨。 圖：Klook／提供

為慶祝服務正式推出，Klook推出限量優惠，提供100份醬蟹每份只要1美元優惠，第100位購買者還可獲得「珍島美食」品牌周邊等額外好禮。

線上預訂、返程前取貨，地方美食輕鬆採買

旅客可事先透過 Klook 線上預訂，再前往位於「首爾站城市機場航廈」地下二樓的指定取貨中心領取。取貨地點鄰近機場鐵路交通動線，旅客可將取貨安排在返程前，再銜接 AREX 前往機場，無須為了購買伴手禮調整原有行程，也能減少途中攜帶商品的不便。

其中，韓式醬蟹嚴選珍島海域捕獲的新鮮母藍蟹，搭配手工特製醬油獨立包裝，鎖住螃蟹的天然鮮味，並採真空密封及低溫冷凍保存，兼顧商品保存需求與取貨便利性。

▲線上預訂韓式醬蟹、醬醃鮑魚及珍島米等地方特產，可於返程前再領取。 圖：Klook／提供

攜手韓國珍島郡，讓地方農漁產品走向國際

珍島郡位於韓國西南部的全羅南道，以農漁業及海洋資源聞名。此次合作源自 Klook 與珍島郡於 2025年12月簽署的合作備忘錄（MOU），旨在拓展韓國地方農漁產品的海外銷售，並結合地方美食與觀光資源，促進國際旅客造訪及在地消費。

此次與珍島郡的合作，是 Klook 將旅遊服務從交通、行程及體驗活動，進一步延伸至地方特色美食的重要一步。Klook 每月吸引約7,000萬名訪客，透過整合線上預訂與實體取貨服務，協助韓國地方農漁產品接觸國際客群，為地方產業開拓更多海外市場機會。

▲旅客可將取貨安排在返程前，再銜接AREX前往機場。 圖：Klook／提供

韓國地方城市流量最高成長近4倍，Klook持續拓展韓國地方旅遊版圖

近年來，訪韓國際旅客的旅遊興趣逐漸從首爾等熱門城市，延伸至韓國各地。根據 Klook今 年1月至8月的平台流量數據，釜山年增44%、慶州年增76%、西歸浦（濟州島南部）年增85%；其中，江陵（首爾近郊）年增387%、全州年增164%、巨濟（僅次於濟州島的韓國第二大島嶼，位在釜山西南邊）年增130%，更展現顯著成長。

為回應旅客探索韓國地方的需求，Klook 持續擴充各地旅遊商品與交通服務，涵蓋火車、高速巴士及沿海渡輪等多元交通選擇。今年1月至8月，平台上架商品數量較去年同期相比，釜山成長52%、西歸浦成長56%、麗水成長75%，展現韓國地方旅遊商品的持續拓展。

Klook 韓國總經理 James Lee 表示：「隨著國際旅客的旅遊興趣逐漸從首爾等熱門目的地，拓展至韓國各地，如何讓旅客更輕鬆地發掘並體驗各地特色，變得愈發重要。Klook 將持續運用全球用戶基礎，向世界各地旅客介紹韓國各地的旅遊體驗與特色美食，透過更便利的預訂服務，協助促進國際旅客造訪地方、帶動在地消費，為區域觀光發展注入更多動能。」

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