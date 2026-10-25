「清州機場」交通攻略　輕鬆暢玩大田、扶餘、完州及全州

【圖／文：水靜葳】

說到韓國自由行，許多人不再侷限於首爾或釜山，而是將目光投向位於韓國中部地區的「忠清北道清州市」。清州國際機場（CJJ）地理位置優越，可輕鬆解鎖大田、扶餘、完州及全州等韓國中部寶藏城市。目前從台灣桃園機場直飛韓國清州有可依航空、易斯達航空，機場聯外交通可利用五松站KTX、機場巴士和C-Tour，無縫展開韓國中部慢活之旅。

▲從桃園直飛清州可輕鬆感受韓國中部的獨特魅力之旅。





台灣—清州直航：可依航空、易斯達航空

目前台灣桃園國際機場（TPE）直飛清州（CJJ）主要由兩家知名航空公司營運，飛行時間約需 2小時15分鐘至2小時25分鐘。

★可依航空（Aero K）：提供優質服務與穩定日班航班（如 RF512，約13:15出發），適合不喜熬夜的悠閒旅客。

★易斯達航空（Eastar Jet）：主打紅眼航班（如ZE782，約02:40出發、06:05抵達），深受「特休有限、想玩滿整天」的背包客與小資族喜愛。

▲從台灣桃園機場可搭乘可依、易斯達航空直飛韓國清州。





清州機場聯外交通指南：前往中部各城的最佳方式

從清州機場入境後，可於1樓航廈出口外的公車候車站區利用機器購票，可選擇中文模式，使用起來輕鬆簡單，搭車時請認明往「五松站 Osong Station / 오송역」方向月台），可根據目的地選擇最便捷的交通工具：

▲搭乘清州機場巴士和C-Tour開心展開韓國中部之旅。

1.轉乘高鐵最佳樞紐：前往「五松站」（Osong Station）轉乘KTX

五松站是韓國中部的鐵路樞紐，可轉乘KTX與SRT高速鐵路，快速前往全州、大田甚至遠至首爾與釜山。

▲從清州機場前往五松站可轉乘KTX到韓國各地。

★市區公車（B3路/747路等）：車程約30–40分鐘，票價約₩2,100（約NT$50）。B3號巴士(BRT)班次較密集，直達五松站；747號急行公車往返機場、清州市區與五松站。優點是價格便宜，但需配合班次。

★計程車：車程約30分鐘，車資約₩30,000–₩35,000（約NT$750–880）。適合攜帶大件行李或同行人數多的團體，快速省時。

2.直達省時首選：市外長途巴士（Intercity Bus）

機場一樓入境大廳外設有巴士站，提供直達韓國中部各大熱門城市的路線，省去轉乘麻煩：

★大田（Daejeon）： 車程約50–60分鐘，票價約₩6,500。班次頻密，是造訪科學之都與聖心堂麵包店的首選。

★公州、扶餘（Buyeo）：車程約1小時10分至2小時，票價約₩19,400。直接串聯百濟歷史文化園區。

★全州（Jeonju）：車程約1.5–2小時，票價約₩17,300。適合想要直接前往全州韓屋村的旅客。

※以上價格區間僅供參考，實際請依照購買時的官方票價為主。

3.暢遊忠清南北道之旅：C-Tour觀光巴士（C-Tour Bus）

抵達清州國際機場後，可利用串聯忠清北道與忠清南道主要旅遊據點的C-Tour Bus（C觀光巴士）前往扶餘。C-Tour Bus是串聯忠清圈主要旅遊據點的廣域觀光交通服務，路線連接清州國際機場－五松站(KTX)－公州綜合巴士客運站－扶餘市外巴士客運站，讓旅客能夠輕鬆從機場直達百濟歷史文化圈。抵達扶餘市外巴士客運站後，還可轉乘C-Tour Bus的DRT需求響應式交通服務，前往國立扶餘博物館、定林寺址、宮南池、扶蘇山城、落花岩及百濟文化園區等主要景點，讓旅程更加順暢。

▲巴士亦提供多語言服務與線上預約系統，讓外國旅客能更輕鬆規劃行程。

清州機場不只是走訪忠清道的門戶，透過「五松站 KTX 樞紐 + 市外巴士網絡 + C-Tour 觀光巴士」的串聯，不論想要安排「清州＋全州韓屋巡禮」、「大田美食之旅」，或是一路南下釜山、北上首爾，都能規劃出不走回頭路的高CP值跨城路線唷！

▲全州韓屋村超適合換上韓服來場大美拍。





交通資訊

C-Tour Bus

官方網站：https://www.c-tourbus.com

注意事項：建議提前至C-TourBus官方網站 查詢最新路線時刻表與票價預訂。





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