韓國自由行支付新選擇！「Travel Pass」上線時間曝光　護照驗證、付款服務一次掌握

飛韓國吃美食、逛咖啡廳、買美妝，是不少台灣旅客安排自由行時的熱門行程。不過，抵達當地後，如何準備付款工具、完成身分驗證，也可能影響旅遊便利性。韓國金融科技公司Crosshub規劃推出整合金融服務平台Travel Pass，預計於2027年初正式上線，主打出發前透過護照完成身分驗證，並逐步串聯付款、交通等旅遊需求，讓旅客減少繁瑣的準備流程，把更多時間留給美食探索與購物行程。

Travel Pass是什麼？護照驗證、行前準備付款工具

Travel Pass鎖定前往韓國的外國旅客，規劃讓使用者在出發前透過數位服務完成註冊及身分確認，並預先準備旅途中所需的付款工具。相較於抵達目的地後才開始處理各項金融服務，這類行前申請機制有機會降低初抵韓國時的準備負擔。實際申請方式、護照驗證流程、實體卡領取地點及使用限制，仍須以正式上線時公布的規範為準。

圖／取自Travel Pass官網

2027年初正式推出 整合機場、交通與購物體驗

Crosshub預計於2027年初推出Travel Pass，後續也將持續拓展合作場域，包含機場、觀光景點、購物場所及交通服務等，讓金融工具更貼近旅客從入境、移動到消費的實際需求。未來旅客不論是前往熱門景點、搭乘交通工具，或在韓國商圈購物，都有機會透過整合式服務簡化部分操作流程。不過，各項功能的開放時間與適用範圍，仍須視平台後續公告及合作進度而定。

圖／取自Travel Pass官網

從出發前到返家 Travel Pass布局完整旅遊流程

除了付款功能，Travel Pass也希望將金融服務延伸至旅行的不同階段，從出發前準備支付方式、抵達韓國後移動與消費，到旅程結束後返家，逐步建立更連貫的使用體驗。Crosshub另曾公布與韓國友利銀行（Woori Bank）合作開發外國旅客數位錢包，朝整合交通、購物及其他日常服務的方向發展。對計畫前往韓國自由行的旅客而言，Travel Pass未來能否進一步串聯付款與旅遊場景，值得持續關注；出發前仍建議確認最新上線日期、支援商家、儲值方式及相關交易費用。

圖／取自Travel Pass官網

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