一年一度的楓紅盛宴！走進韓國金秋美景 楓葉、銀杏一次收藏

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋意漸濃，韓國一年一度的楓紅盛宴即將展開。為滿足台灣旅客秋遊韓國的需求，東南旅遊精心推出精選韓國秋季系列行程，主打超值晚鳥優惠、絕美楓紅銀杏秘境與頂級五星體驗，結合中華航空與長榮航空優質航程，提供多樣化的追楓出遊選擇。

▲根據最新《韓國賞楓預測》，各地楓紅將於十月中下旬陸續登場。 圖：東南旅遊／提供

掌握最佳追楓時機：韓國賞楓地圖預測

每年秋季最受矚目的《韓國賞楓預測》已出爐！自10月上旬起，北部高山如雪嶽山將率先由綠轉紅，並於10月下旬進入全盛期；而中南部的內藏山、雞龍山與釜山周邊，則預計在10月底至11月初迎來紅葉最高峰。無論是喜歡搶先感受初秋楓意，還是偏好漫山紅遍的盛景，東南旅遊皆規劃對應的精選航程，讓旅客能精準鎖定盛開期，輕鬆拍出絕美大片。

十月晚鳥超值提案：樂天世界與海景渡假村

針對想隨時出發的旅客，東南旅遊特別推出「【蔚藍海景渡假村】樂天世界、韓服遊古宮、青蘿展望台、水果大福體驗5日」晚鳥行程，搭乘中華航空，享超值優惠價17,999元起（限定出發日：10/18、10/28；連休出發日 10/24 優惠價22,999元起）。

行程安排入住蔚藍海景渡假村，暢玩樂天世界主題樂園、穿上韓服漫遊古宮打卡，並能手作水果大福與登高遠眺青蘿展望台，相當適合親子與三五好友輕鬆出遊。

▲換上傳統韓服漫步古宮與紅葉之間，是秋遊韓國不可錯過的經典體驗。 圖：東南旅遊／提供

秋楓經典必訪：千載銀杏與三岳山纜車

若想一覽韓國經典秋色，首推「韓國賞楓超低價~雪嶽山楓情.龍門寺千年銀杏.三岳山纜車.海景渡假村5日」，搭乘華航22,999元起（出發日：10/18、10/28、11/8、11/9、11/10）。行程一次集郵秋季絕景，前往賞楓勝地雪嶽山、參觀龍門寺千年黃金銀杏樹，並搭乘三岳山湖水纜車俯瞰壯麗秋色，兼具自然景觀與度假享受。

▲龍門寺的千年銀杏樹在秋天綻放金黃光彩，吸引許多遊客前來朝聖。 圖：東南旅遊／提供

頂級奢華饗宴：內藏山雙楓與五星住宿

追求高品質奢華體驗的旅客，則不可錯過「【楓紅五星】內藏山雞龍山雙楓遊、全州韓服遊韓屋、通仁市場美食探索5日」。行程搭乘長榮航空及中華航空，升等兩晚入住五星級飯店，走訪韓國第一賞楓名所內藏山與雞龍山，體驗雙賞楓路線；同時安排換上韓服漫遊全州韓屋村，以及前往通仁市場品嚐在地傳統美食，享受視覺與味覺的雙重饗宴。

▲韓國第一賞楓名所「內藏山」，每到秋季滿山紅葉宛如絕美畫卷。 圖：東南旅遊／提供

東南旅遊韓國秋季系列行程已正式開賣，出發名額有限。相關行程細節與報名資訊，可至「東南旅遊」官方網站查詢。

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