美樂蒂、酷洛米變美人魚！韓國樂天世界水族館87天限定「三麗鷗派對」登場

韓國首爾再添三麗鷗粉絲必訪景點！樂天世界水族館2026年再度攜手三麗鷗家族，推出第二次聯名活動「Sanrio characters in LOTTE WORLD AQUARIUM：Mermaid Party」，自即日起至11月29日限定登場，共計87天。這次以海底派對為主題，美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗及人魚漢頓集體換上美人魚造型，搭配水族館內限定場景、角色互動及聯名商品，打造秋季限定的夢幻海洋體驗。

韓國三麗鷗聯名登場 5大角色換上美人魚造型

這次「三麗鷗 × 樂天世界水族館」從入口就設置大型角色裝置，約2公尺高的美樂蒂氣球成為熱門拍照點；往館內移動，還能找到以布丁狗為主題的「邀請函」場景，遊客可利用現場設備製作照片邀請函。

圖／取自樂天世界水族館官網

海龜區前方則打造「月光貝殼城堡」，以海底舞會為概念設計拍照空間，讓美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗及人魚漢頓等角色，以全新美人魚造型現身。活動期間每週六也安排美樂蒂限定Photo Time，主水槽前一天有3個場次，粉絲可把握機會與角色合影。

三麗鷗美人魚派對玩AR任務 完成還能換限定吊飾

除了拍照，今年聯名還增加AR互動遊戲。遊客可掃描「美人魚派對邀請函」上的QR Code，透過手機展開闖關，完成問答及迷你遊戲等任務，蒐集參加派對所需的道具。完成指定內容後，可前往水族館B1 Aqua Shop兌換三麗鷗角色隨機ID卡鑰匙圈。

圖／取自樂天世界水族館官網

喜歡收藏三麗鷗周邊的旅客，也能到B2快閃店尋找限定商品，包括美人魚造型角色絨毛吊飾、隨機徽章、Key Cap鑰匙圈、T-shirt及貼紙等；Aqua Shop則有超過70種三麗鷗角色商品。館內餐飲也換上聯名造型，推出三麗鷗主題霜淇淋、Berry Chocolate Frappe，以及美樂蒂、人魚漢頓造型椪糖。

2026首爾三麗鷗活動日期、地點一次看

「Sanrio characters in LOTTE WORLD AQUARIUM：Mermaid Party」活動自2026年9月4日至11月29日舉行，地點為韓國首爾樂天世界水族館，地址位於首爾特別市松坡區奧林匹克路300號，鄰近蠶室站。旅客除了安排水族館行程，也能順遊樂天世界、樂天世界塔及樂天世界購物中心，適合規劃成首爾親子旅遊、情侶約會或三麗鷗粉絲朝聖行程。

圖／取自樂天世界水族館官網

這次是樂天世界水族館與三麗鷗第二度合作，相較前次聯名，2026年進一步以「美人魚派對」串起角色造型、海底場景、AR遊戲、限定周邊與聯名餐飲。對近期準備前往韓國首爾旅遊的三麗鷗粉絲而言，87天限定活動可列入秋季旅遊清單。

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