這樣吃才過癮！「釜山必吃美食」滿桌海味、人氣豬肉湯飯攻略

【FunTime小編群】釜山是韓國第二大城市，相較於首爾的步調更慢、更悠閒，加上各處都離海邊很近，所以早已成為不少人心中的渡假勝地，各式海鮮更是多不勝數，這次小編整理了幾個必吃美食給大家，帶大家快速了解如何安排一場美食之旅。

Broni。

尾浦家

尾浦家。

「尾浦家」以招牌的美女生醃醬海鮮套餐最為出名，餐點一端上來就令人無法移開目光，套餐除了有母蟹、公蟹、蝦及鮭魚等8種海鮮組成的海鮮拼盤外，還會搭配12種小菜、海帶湯及釜飯，非常豐富，海鮮都是使用鹹香甘甜的秘製醃料製作而成，清爽又開胃，跟著店家提供的說明食用更是一絕，一定要來試試看！

小編小提醒：美女生醃醬海鮮套餐需要兩人份起點喔！

交通方式：從地鐵「中洞站」，再步行約12分鐘

營業時間：11:00-15:00，17:00-21:00

★必吃推薦：美女生醃醬海鮮套餐

小米鰻屋

小米鰻屋。

作為釜山的特色鄉土料理，在海雲台市場裡有非常多家販賣烤盲鰻的店家，有些甚至會表演現殺盲鰻，有興趣都可駐足欣賞。「小米鰻屋（기장 장어집）」是少數鰻魚專門店，也是少數使用炭烤的店家，上烤網前盲鰻都還在動，非常新鮮，而且店家都會幫忙烤可以輕鬆享用，脆彈的烤盲鰻搭配生菜和泡菜，真的是一大享受。

交通方式：從地鐵「海雲台站」，再步行約8分鐘

營業時間：11:30 - 01:00

公休日：每月第二個週一

★必吃推薦：鹽烤盲鰻

影島海女村

影島海女村。

影島海女村位於「影島海女文化展示館」的一樓，這邊的海鮮都是海女捕捉而來的，除了新鮮外價格也很實惠，放眼望去每桌都至少有一碗海鮮拉麵，撈起來滿滿的海鮮，章魚和鮑魚口感軟嫩、貝類很飽滿，每一口都是滿滿的幸福，另外很多人推薦加點飯捲搭配海膽的吃法，立馬升級成海膽飯捲，搭配超美海景，同時滿足味覺與視覺。

小編小提醒：影島海女村在同一個空間有三間不同的店家，點單和拿冰櫃飲料要多注意～

交通方式：搭乘公車 508／71／7 至「南高中站」，再步行約5分鐘

營業時間：09:00-18:00（夏季最後點餐時間20:00）

公休日：週一

★必吃推薦：海鮮拉麵

大叔堅果糖餅

大叔堅果糖餅。

糖餅早已成為釜山的代表美食之一，糖餅是將蜂蜜包在麵糰裡，煎炸後剪開再包入滿滿的綜合堅果而成，「大叔堅果糖餅」位於著名的BIFF廣場裡，很容易找到，即便下雨也是人潮不斷，每一個糖餅都是新鮮出爐，外皮酥脆、口感Q彈，再配上堅果的香氣和口感，一點都不膩口，非常好吃。

交通方式：搭乘地鐵至「札嘎其站」，再步行約6分鐘

營業時間：10:00-23:00

★必吃推薦：堅果糖餅

EL16.52海景咖啡廳

EL16.52海景咖啡廳。

「EL16.52海景咖啡廳」離景點松島龍宮空中步道不遠，適合行程結束後散步前往，這裡一共有4層樓，每層都有露天區，頂樓更有戶外區可以選擇，可以先找到心儀的座位，再到3樓選蛋糕、麵包和飲料，麵包都很有水準，完全是專業麵包店的等級，再搭配無敵海景，可以輕鬆享受下午茶時光。

交通方式：搭乘公車 71／30／7 至「岩南公園站」，再步行約1分鐘

營業時間：10:00-21:30

★必吃推薦：龍蝦沙拉麵包

奶奶伽倻小麥冷麵

奶奶伽倻小麥冷麵。

「奶奶伽倻小麥冷麵」隱身在BIFF廣的巷弄內，冷麵主要分成水冷麵和乾辣拌冷麵，麵條皆使用小麥製做，Q彈好入口，是釜山的特色做法，水冷麵清爽無負擔、乾辣拌冷麵甜辣過癮，冰冰涼涼的既清爽又消暑，加上小黃瓜、蛋、肉等配料，口感和香氣更是大大升級，太冷旁邊還有附一壺熱湯可以回回溫～

交通方式：搭乘地鐵至「南浦站」，再步行約5分鐘

營業時間：10:30-21:30

★必吃推薦：乾辣拌冷麵

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