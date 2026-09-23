去濟州島走一圈！韓版朝聖之路偶來小路，熱門路段、護照認證與最新玩法一次看！

想用不一樣的方式去濟州島旅遊，不妨用雙腳走一圈！被旅人稱為「韓版朝聖之路」的濟州偶來小路（JEJU OLLE TRAIL），串聯海岸、村落、森林與火山地形，讓真正走進濟州島的日常風景。

「OLLE（올레）」是濟州方言，原本指從家門通往大路的小徑。如今偶來小路就像一條條深入島嶼的小巷，帶旅人走進濟州最貼近土地的一面。這篇整理濟州島偶來小路路線、熱門路段、地圖、護照認證與最佳季節，第一次挑戰也能快速看懂！





濟州島偶來小路簡介

濟州偶來小路由徐明淑（Suh Myung-sook）於2007年發起。她受到西班牙朝聖之路的啟發，回到家鄉濟州後，希望透過徒步重新發現島嶼，也讓旅人走進較少被看見的村落與社區。如今偶來小路已發展成27條路線、全長約437公里的步道網絡，幾乎環繞整座濟州島。沿途不只有海岸與火山景觀，還會穿越漁村、農田、森林與傳統聚落，可以邊走邊認識濟州的人文歷史與在地生活。





濟州島偶來小路指引系統

走偶來小路不用怕迷路！沿途有8種官方指引，出發前先認識一下：

1. 甘斯小馬 Ganse： 偶來小路最具代表性的路標，小馬頭指向前進方向；部分景點還會附上簡介。

2. 藍橘飄帶 Ribbon： 綁在樹木或電線桿上的藍、橘色飄帶，分別象徵濟州大海與柑橘，遠遠就能確認路線。

3. 藍橘箭頭 Arrow： 地面、石牆常能看到箭頭，藍色代表正向、橘色代表反向，跟著走就對了！

4. 繞道及危險標誌：遇到施工或危險路段時會出現，標示替代路線、距離與時間，繞道則以雙橘色飄帶指引。

5. 距離標示牌：設置在樹木或電線桿上，標示路線總長與剩餘距離，方便掌握健行進度。

6. 起終點石碑：每條路線起終點都有濟州玄武岩石碑，可以查看路線地圖、景點與廁所位置。

7. 無障礙路段標誌：甘斯小馬上的 S代表無障礙路段起點、F代表終點，方便辨認可通行範圍。

8. 甘斯小馬印章站： 每條路線的起點、中途與終點都有小馬造型印章站，記得帶偶來護照來集章！





濟州島偶來小路路線

偶來小路共有 27條路線，包含1～21號主線及6條支線，每條路線的距離、難度與風景都不一樣。由於整個步道系統環繞濟州島，沒有規定一定要從1號路線開始，可以依照旅行天數、體力和想看的風景，自由挑選喜歡的路段。

偶來小路共有 27條路線，包含1～21號主線及6條支線，每條路線的距離、難度與風景都不一樣。由於整個步道系統環繞濟州島，沒有規定一定要從1號路線開始，可以依照旅行天數、體力和想看的風景，自由挑選喜歡的路段。





濟州島偶來小路1號

1號路線是濟州偶來小路最具代表性的起點之一，從始興小學一帶出發，沿途可以看到城山日出峰、牛島與濟州東部海岸。路線是「先山後海」，前段雖然要爬一小段山，但山不算高，整體路況也算好走。下山後經過一段馬路，就會接上海邊小路，沿途還能看到一排排曬魷魚的漁村風景，中途認證章也在附近。整體難度不高，是很適合入門的一條路線。

難度： ★★☆

長度： 15.1 公里

步行時間： 約 4–5 小時





濟州島偶來小路1-1號

1-1號路線位於濟州島東北方的牛島，從濟州搭船約20分鐘即可抵達。想深度探索牛島，不妨用雙腳慢慢走一圈，把觀光與健行安排在同一天。沿途會經過海岸、村落、牧場與農田，欣賞牛馬、燈塔、岩岸、貝殼沙灘，以及保留濟州風貌的石籬笆小路。花季時，還能看到黑麥、大麥、花生田與繽紛田野。這條路最大的亮點是蔚藍海景，邊走邊看海，感受牛島悠閒的步調。

難度： ★★☆

長度： 13.2公里

步行時間： 約 4–5 小時





濟州島偶來小路6號

6號路線從牛沼河口出發，一路走到西歸浦市區的濟州偶來旅行者中心，沿途串連海岸、港口與城市風景，還會經過正房瀑布、西歸浦每日偶來市場等景點。自然景觀與城市街區交錯，加上沿途補給和交通相對方便，是一條走起來相對輕鬆、又能感受西歸浦不同面貌的路線。

難度： ★☆☆

長度： 10.1 公里

步行時間： 約3-4 小時





濟州島偶來小路7號

7號路線是濟州偶來小路的人氣路線之一，以西歸浦海岸風景聞名。沿著海岸一路前進，可以欣賞火山岩、蔚藍海景與濟州南部的自然風光，途中還會經過獨立岩、法還浦口與海岸石徑等景點。整體以海岸景觀為主，沿途風景變化豐富，很適合喜歡邊走邊看海的旅人。

難度： ★★☆

長度：12.9公里

步行時間： 約3-4小時





濟州島偶來小路10號

10號路線位於濟州西南部，是一條結合山景、海岸與歷史遺跡的精彩路線。沿途可以欣賞山房山、龍頭海岸與松岳山等景色，也能看到二戰時期留下的軍事遺跡。走到松岳山一帶，可以欣賞遼闊海景與草原風光，沿途還有機會看到馬兒悠閒吃草，是喜歡自然風景與拍照的旅人不可錯過的一段。

難度： ★★☆

長度：15.6公里

步行時間： 約5-6小時

備註：濟州偶來小路是一條持續與地方共存的「活的步道」，部分路段會經過村落、日常使用道路。因應道路施工或安全考量，濟州偶來基金會可能不定期調整行走路線，因此各路線實際公里數以「偶來基金會」官網公告為準。





濟州島偶來小路護照與認證

走濟州偶來小路除了欣賞風景，還有一個很好玩的目標，就是拿著偶來護照一路集章！ 每完成一段路線，就像解鎖一塊濟州島，最後還能挑戰官方徒步認證。

1. 偶來小路護照

濟州偶來推出專屬的 Olle Passport，售價20,000韓元，有藍色與橘色兩款。每條路線都有起點、中途與終點三個印章，邊走邊蓋章，不只可以記錄自己的徒步進度，走完後整本護照也會變成很有紀念價值的旅行收藏。





2. 挑戰100K或437公里認證

時間有限的旅人，不需要一次走完濟州島偶來小路，可以選擇先挑戰100公里認證；如果完成全部27條偶來小路、總長437公里，就能申請完走證書與紀念徽章。無論是第一次想試試長距離健行，還是想認真完成環島挑戰，都可以按照自己的速度慢慢累積里程。





3. 偶來小路與西班牙朝聖之路雙認證

如果你也是朝聖之路愛好者，還可以挑戰更特別的**「濟州偶來 × Camino de Santiago」雙認證**！只要分別完成濟州偶來小路全程與符合資格的西班牙聖地牙哥朝聖之路，取得雙方的完走證書後，就能申請聯合完成證書與紀念獎牌。

申請時帶上兩地的完走證明，前往濟州偶來旅遊中心或西班牙聖地牙哥朝聖者接待辦公室辦理即可。等於一次收藏「韓國＋西班牙」兩條朝聖之路的成就，對喜歡長距離徒步的人來說相當有紀念意義！





濟州島偶來小路最佳季節

濟州島四季都能走偶來小路，不同季節也有不同風景，不過整體來說以春季與秋季最舒服，氣溫適中，很適合長時間徒步。

春季（3～5月）｜10～22°C：櫻花、油菜花陸續盛開，4～5月還能看到加波島青麥田，是賞花健行的好季節。

夏季（6～8月）｜22～30°C：繡球花與森林綠意最漂亮，但高溫多雨，還有梅雨與颱風，建議避開正午長途健行。

秋季（9～11月）｜15～25°C：氣候涼爽，可以看到芒草、楓葉與秋季花海，是最推薦走偶來小路的季節。

冬季（12～2月）｜3～11°C：遊客較少，可以欣賞山茶花、橘子園與遠方的漢拏山雪景，但海風較強，要注意保暖。





偶來小路玩法一：秋季島嶼豐收風土5日

跟著偶來徒步慶典走進秋日濟州，沿途體驗柑橘採果、海女奶奶交流、漢拿山賞楓與藥草足浴，還能品嚐白帶魚、逛東門市場。從海岸走到山林，用5天感受濟州秋季的豐收風土。





偶來小路玩法二：偶來徒步100K證書8日

用8天挑戰濟州偶來100K徒步認證，一次走訪19號、1號、8號、10號、15B與7號等路線，沿途穿梭海岸、村落與山林，還有海女交流、藥草足浴與慶功晚餐，完走後把100K證書帶回家！





濟州島偶來小路常見問題 Q&A

濟州島偶來小路一定要走完全程嗎？

不用！偶來小路共有27條路線，可以依照體力與旅行時間自由挑選。第一次前往，可以先選擇1號、6號、7號或10號等熱門路線。途中累了也不用勉強，不少路線都能找到公車站離開，不過郊區班次較少，建議先用 Naver Map 查好交通。





走偶來小路最佳季節？

春季與秋季最適合徒步，氣溫舒服、比較適合長時間走路。其中11月特別推薦，天氣涼爽，還有機會遇上一年一度的濟州偶來徒步慶典。





徒步偶來小路前，可以先做哪些準備？

出發前可以多走路、稍微鍛鍊體能，也建議先熟悉 Naver Map。裝備不用太複雜，準備好走的鞋、防曬用品、飲用水和簡單雨具即可。





徒步過程中遇到問題，可以向誰詢問？

部分路線起終點附近設有偶來旅客中心或服務據點。如果遇到路線、交通或周邊店家等問題，都可以向工作人員或偶來志工詢問。





走偶來小路會不會迷路？

不用太擔心！沿途認明藍色與橘色飄帶、小馬「Ganse」及箭頭就能找到方向。如果一段時間沒看到標誌，可以回頭確認或搭配 Naver Map 找路。





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