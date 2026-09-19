大韓航空提供「Starlink」機上Wi-Fi服務 2027年底前持續擴大

【旅奇傳媒/編輯部報導】大韓航空宣布，自09/15起將在部分航班免費提供基於「Starlink」的機上 Wi-Fi 服務。該服務將率先應用於完成改裝升級的大型客機，覆蓋所有艙位。低軌衛星（LEO）旅客在飛行途中可使用音樂、影片、網頁和線上遊戲等多項數位服務。

▲大韓航空波音B777-300ER客機。 圖：大韓航空／提供

大韓航空計畫分階段將服務拓展至在營運的大部分飛機，為更多旅客帶來便利、順暢的機上網路體驗。此次服務將率先應用於中型客機。目前已有4架飛機完成改裝升級，包括3架空中巴士 A350-900和1架波音777-300ER。上述飛機將優先執飛美洲、歐洲、東南亞等中長程航線，部分短程航線也將投入使用。

大韓航空計劃於2027年底前分階段將該服務拓展至在運營的大部分飛機，盡快完成改裝升級所需的各項準備，為旅客提供更穩定的機上Wi-Fi服務。

高速機上免費 Wi-Fi 覆蓋所有艙位 連線方式更加便利

此次推出的「Starlink」機上 Wi-Fi 服務覆蓋所有艙位，旅客無需支付額外費用即可使用。連線機上 Wi-Fi 的操作簡單便捷。旅客使用時只需將手機等電子設備切換至飛航模式，連接機上網絡（wifi.koreanair.com）進入「大韓航空機上 Wi-Fi」（Korean Air Wi-Fi）入口網頁，輸入登機證上的姓名和座位號碼，無需另外註冊，觀看一段廣告即可完成連接。

「Starlink」上線後，低軌衛星網路，將帶來較以往更為出色的機上網路連線速度。旅客在飛行途中可流暢使以 OTT 串流服務，觀看影片、聆聽音樂，也可進行線上遊戲、網頁瀏覽、即時通訊等，檔案傳輸和雲端協作工具同樣可以順暢使用，為旅客帶來接近地面網路的使用體驗。

同時，大韓航空將根據相關政策限制視訊、語音通話和社群媒體（SNS）直播的使用。儘管上 述服務在技術上均可實現，但出於客艙環境和飛行安全的考慮，仍將對其使用進行限制。此外，存在安全隱患或違反相關規定的網站也將被限制存取。

東亞首家引進「Starlink」的全服務航司 機上數位體驗全面升級

大韓航空此次升級機上 Wi-Fi 服務，旨在配合整合後航空公司的正式營運，為旅客帶來更加便利、優質的出行體驗。作為東亞全服務航空公司（FSC,Full Service Carrier）中首家引入「Starlink」的航空公司，大韓航空將為旅客帶來煥然一新的機上體驗。值得一提的是，與以往相對受限的機上網路環境不同，此次機上 Wi-Fi 的升級能夠讓旅客在飛行途中享受更接近地面網路環境的數位化服務，為航空旅行體驗帶來進一步提升。

大韓航空表示，將盡快推進通訊設備安裝等各項必要工作，以便在12月整合航空公司正式營運時，讓更多旅客免費體驗這項服務。未來，大韓航空也將持續推出多元化的創新服務，不斷提升旅客滿意度。

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