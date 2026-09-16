行程排進去！明洞一站式攻略，照著走不走冤枉路

【FunTime小編群】說到首爾自由行的必逛地點，明洞絕對是萬年不敗！這裡不只是觀光客最愛的購物天堂，更是吃貨、美妝控、韓系穿搭迷一次滿足的夢幻街區～從早餐、下午茶、晚餐一路吃到消夜，餐廳選擇多到讓人選擇障礙；美妝店、潮牌店、雜貨店一間接一間，根本走不完；還有各種小景點藏在巷弄之間，讓你邊逛邊挖寶，驚喜不斷！但明洞這麼大，怎麼逛才不迷路？有哪些美食必吃、店鋪必買、景點必拍呢？FunTime小編幫你整理好最新明洞逛街攻略，從換錢、拍照、吃飯、購物一路包辦，照著這篇逛就對了！

首爾明洞換錢所推薦

大使館換錢所／大信換錢所／ 一品香換錢所

來韓國旅遊最重要的第一步，就是換錢啦！而明洞正是自由行換匯的首選地，除了匯率通常比機場好，地點也超方便～這裡推薦三家最多人激推的換錢所：大使館換錢所、大信換錢所、一品香換錢所，通通集中在明洞站5號出口附近，走路不到3分鐘就能到，且三家都相鄰隔壁！不只觀光客多，就連在地人也會來這裡換匯。匯率透明、換錢快速、中文友善是共同特色，而且週末也有營業，不怕遇到臨時沒現金的窘境。建議可以用台幣或美金來換，先用小額試換比一下匯率，再決定哪個比較要換哪一家也可以喔！

交通：地鐵至「明洞站」5號出口，步行約1-3分鐘，乙支路二街、明洞中心街附近。

營業時間：09:00-21:30（一品香換錢所20:00打烊）

首爾明洞景點推薦

明洞大聖堂

明洞大聖堂。圖／adobe stock

位於繁華的明洞商圈中，明洞大聖堂不僅是韓國第一座磚造哥德式教堂，也是首爾天主教的宗教象徵，建築本身就像城市中的藝術品。它的紅磚塔尖、彩色玻璃窗配上高挑拱廊，在日光下呈現溫暖神聖的氛圍，讓每位路人都忍不住放慢腳步欣賞與拍照。教堂內部則莊嚴肅穆，可以觀賞祭壇、管風琴及石柱結構。週日與部分節日會有彌撒進行，若碰上禮拜時間則無法自由參觀，這時可以到旁邊的文化館休息，順便看看明洞聖堂的官方週邊或喝杯咖啡放鬆一下呦！

交通：搭地鐵至「明洞站」8號出口，步行約10分鐘

營業時間：平日9:00-12:00、13:00-19:00；週六9:00-19:00；週日7:00-21:00（週一休息）

明洞漫畫街

明洞漫畫街。圖／IG,misslarge1025

想在明洞找個輕鬆又好拍的地方散步嗎？那你一定要來這條超可愛的明洞漫畫街走一圈！全長雖然只有短短幾百公尺，卻藏了超多驚喜～整條街道上佈滿彩繪牆、雕塑跟各種熟面孔角色，像是波力、憤怒鳥、逗逗蟲都會跟你Say Hi，絕對是愛拍照打卡人的天堂～而且沿路還會經過幾間「趣味廊」，是小型的漫畫展覽空間，不只可以看創作者作品，還有閱讀區、手作體驗，甚至還可以追韓劇景點，《花遊記》的取景地就在裡面！不管是一個人散步放空，還是跟朋友邊走邊拍都超適合～重點是離明洞商圈超近，逛街途中順便過來晃一圈，剛剛好！

交通：搭地鐵至「明洞站」，從3號出口出來左轉，步行約1分鐘

營業時間：漫畫街全天開放，建議白天去拍會更出片喔

首爾明洞美食推薦

保承會館明洞店

保承會館明洞店。圖／IG, ping761004

明洞宵夜或深夜肚子餓又不知道吃什麼，保承會館明洞店真的必吃！最強招牌是那碗熱騰騰的排骨醒酒湯一上桌紅通通超有氣勢，裡面塞滿燉到軟爛的牛排骨、吸飽湯汁的年糕和蔥段，喝一口湯超濃、帶點辣又不死鹹，直接喚醒所有疲憊味蕾。如果想吃豬肉口味，也有豬肉湯飯跟血腸湯飯可選，湯頭濃郁但不油膩，配白飯一口一口扒，根本停不下來～不管是紅眼班機剛落地、宵夜場來補一碗、還是早上睡醒想來點熱湯療癒，都超適合。店內有冷氣、座位多、也有中文平板可以點餐，完全對觀光客友善！

交通：搭地鐵至「乙支路入口站」5號出口，步行約4分鐘

營業時間：24小時

柳家辣炒雞排

柳家辣炒雞排。圖／IG,eileen_0813_

想吃到能牽絲到爆的辣炒雞嗎？一定要來吃看看柳家辣炒雞排！這家成立超過30年，在首爾已有上百家分店的老字號，光明洞商圈就有好幾家。不論你喜歡芝士牽絲款，還是基礎甜辣醬汁款，都能滿足你對辣炒雞的所有幻想。雞肉本身經醬汁醃製過後再高溫鐵板炒香甜帶辣。最邪惡的是那環繞一圈的融化乳酪，每拉一塊雞肉都能牽出一長串牽絲，光看就流口水！而且這裡的小菜如泡菜、高麗菜絲、醃蘿蔔全部自助吃到飽，超級滿足～多人來建議直接點「起司辣炒雞 + 炒飯」組合，炒飯吸滿醬汁更是讓人銷魂！

交通：搭地鐵至「明洞站 」8號出口，步行約3‑5分鐘即可抵達

營業時間：10:00-23:50（各分店略有差異）

王妃家 明洞

王妃家 明洞。圖／IG,five287a

想在明洞吃韓牛烤肉，王妃家 明洞總店絕對是經典首選！這家主打韓牛和豬肉菜單選擇多元，並且提供桌邊炭烤服務，讓你完全不用動手，只管大口吃肉超過癮。肉質鮮嫩多汁，炭火烤出的香氣搭配舒適環境，配上無限續的小菜和生菜包肉，整個用餐體驗高質感又簡單享受。想吃高級韓牛或牛里肌就來這裡，想省點荷包也有豬肉可選～

交通：搭地鐵至「明洞站」9號出口，步行約2-3分鐘即可抵達明洞總店

營業時間：11:30-22:00

首爾明洞必逛推薦

Olive Young明洞旗艦店

Olive Young明洞旗艦店。圖／FunTime小編群

來到韓國一定要逛美妝店的的啊，Olive Young明洞旗艦店絕對榜上有名！整棟兩層樓超大坪數，滿滿都是韓國最流行的保養品、彩妝、香氛、保健品，從平價開架到高階品牌應有盡有，很多款還是海外買不到的獨家限定！不只韓妞超愛逛，連觀光客也都指定要來這裡補貨、囤貨、比價！店內試用品超齊全，還有專人服務可以諮詢膚況、找產品，而且幾乎每個月都有不同品牌聯名快閃活動，超好拍也超好買。Olive Young只要消費滿15,000韓元，就能在結帳時現場直接退稅，超方便！如果你是彩妝控，一定要留至少一小時以上來這裡慢慢逛！

交通：搭地鐵至「明洞站」6號出口，出站後直走約2分鐘即到達

營業時間：10:00-22:30

Nyu Nyu

Nyu Nyu。圖／IG,a_food_travel

一走進Nyu Nyu明洞店，就像進入韓國女孩的飾品夢幻宇宙、整整三層樓從耳環、戒指、髮飾到帆布包、襪子、小物，款式多到讓人眼花撩亂！絕對是飾品控的天堂！這家從東大門起家的人氣品牌，不論你走氣質、酷妹還是甜系風格，這裡都能找到命定單品，超好逛又超好買。尤其是店內那整片的耳環牆超震撼，而且價格超佛心，很多飾品只要3,500韓元起，就算失手多拿幾樣也完全不心痛～而且每週都有新款上架，CP值超高！

交通：搭地鐵至「明洞站」6號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:00-23:00

樂天Young Plaza

樂天Young Plaza。圖／IG, lily_bestlife

走在明洞路上抬頭就能看到那彩虹Young標誌，這棟地下一層到地上七層的時尚大樓，從主題商品像Kakao Friends、Pop Mart 公仔到MUJI、UNIQLO服飾、各牌彩妝店應有盡有，更融合多家年輕設計品牌，光是逛街就像一場潮流探索之旅。每層都充滿驚奇，彷彿精緻版的韓系雜貨市集。這裡還連接著樂天百貨與AVENUEL大樓，大概是明洞購物最完整的三棟連通體系。一整天在百貨裡血拼都不是問題！

交通：搭地鐵至「乙支路入口站」7號出口，步行約4分鐘

營業時間：週一至週四10:30-20:00，週五至週日10:30-20:30

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