釜山自由行3天2夜懶人包｜汗蒸幕、斜坡滑車、甘川文化村景點全攻略

第一次去釜山，景點到底怎麼排才不會每天都在趕車？這次直接實測一趟釜山三天兩夜，把汗蒸幕、海景、刺激體驗、沉浸式展覽、市場美食與釜山經典景點一次排進行程裡。這次從紅眼班機落地後直接開玩，第一天先用汗蒸幕恢復體力，再逛西面、吃海鮮，晚上到廣安里看無人機秀；第二天一路玩到東釜山，把斜坡滑車、海鮮刀削麵、海岸列車與海雲台排在一起；第三天再從影像展、市場一路玩到甘川文化村與松島海上纜車。第一次來釜山、不知道怎麼排的人，可以直接照著這條路線玩。

釜山DAY1｜SPA LAND Centum City

SPA LAND Centum City：紅眼班機落地先來汗蒸幕回血

如果搭紅眼班機抵達釜山，第一站真的不用急著拖著行李開始暴走，直接安排「SPA LAND Centum City」反而更舒服。SPA LAND 位在新世界百貨 Centum City 裡，整體空間寬敞又有質感，除了不同溫度與主題的汗蒸房，還結合溫泉、休息區等設施。換上韓式汗蒸服後，就可以慢慢找喜歡的空間躺著休息，先讓搭飛機沒睡飽的疲憊感退一半，再開始後面的釜山行程。

圖/ReadyGo

來韓國汗蒸幕當然也少不了經典儀式感，烤蛋配飲料一定要來一組，餓了還能在館內簡單補充體力。最方便的是休息完還可以直接梳洗、補妝，整個人重新整理好再出發，比一下飛機就硬撐著跑景點輕鬆很多。尤其三天兩夜行程時間不長，第一天先把精神養好，後面一路玩到晚上反而更有體力。

地址：35 Centumnam-daero, Haeundae-gu, Busan 營業時間：每日09:00－22:00，最後入場21:00 ※營業時間可能配合百貨營運調整，出發前建議再次確認。

釜山DAY1｜一花亭 炭烤辣炒章魚 西面店

一花亭：辣炒章魚加起司，第一餐直接重口味開場

第一天中午就用釜山在地味開場，「一花亭 炭烤辣炒章魚 西面店（일화정연탄쭈꾸미 서면）」主打帶著炭火香氣的辣炒章魚，餐點一上桌就很有存在感。章魚保有Q彈嚼勁，裹上韓式辣醬後鹹、辣、香一次衝出來，越嚼越涮嘴，再加上炭火燒烤帶出的焦香，比一般單純用辣醬拌炒的版本多了一層香氣，喜歡重口味韓食的人很容易一口接一口。

圖/ReadyGo

怕辣的人很推薦搭配起司一起吃，融化後的起司不只牽絲超療癒，濃郁奶香也能把辣度稍微壓下來，讓整體味道變得更圓潤。吃到後面還可以配飯，把剩下的辣醬與章魚一起入口，完全不浪費。店家就在西面站附近，吃飽直接接西面地下街逛街，整段行程不用特別換區。

地址：釜山廣域市釜山鎮區中央大路714-1 1樓 韓文地址：부산 부산진구 중앙대로 714-1 1층 營業時間：每日11:30－22:30，最後點餐21:40 ※實際營業狀況依店家公告為準。

釜山DAY1｜西面地下街

西面地下街：不怕曬也不怕下雨，一路逛到戰利品提滿手

吃飽之後直接把下午留給「西面地下街」。這裡與西面站直接相連，走進去就像掉進大型挖寶區，兩旁滿滿都是服飾、鞋子、包包、飾品與生活雜貨。比起大型百貨，地下街有不少價格比較親民的韓系單品，不同店家的風格差異也很大，從休閒、甜美到較成熟的穿搭都能找到，很容易原本只想逛一下，最後卻默默多提好幾袋戰利品。

圖/ReadyGo

地下街另一個優點就是完全不吃天氣。釜山夏天太陽很曬、冬天海風吹起來又冷，遇到下雨更適合直接躲進地下街慢慢逛。如果住宿本來就安排在西面附近，也可以不用特別規劃購物時間，經過時順路挖寶，順便感受釜山市中心比較日常的一面。

地址：釜山廣域市釜山鎮區中央大路717 韓文地址：부산 부산진구 중앙대로 717 營業時間：約10:00－22:00 ※各店鋪實際營業時間可能不同。

釜山DAY1｜Millak BAY BBQ

Millak BAY BBQ：海鮮現烤配啤酒，晚上直接切換度假模式

第一天晚餐把行程拉到廣安里一帶，到「Millak BAY BBQ（밀락항바베큐）」吃一頓澎湃海鮮燒烤。來到靠海的釜山，海鮮當然不能少，從龍蝦、貝類到不同海味都能一次端上桌，料理時高溫火焰直接竄起，現場燒烤畫面就很有臨場感。海鮮經過高溫炙烤後多了一層焦香，同時保留本身鮮甜味道，不需要太複雜的調味就很有存在感。

圖/ReadyGo

最推薦的吃法就是搭上一杯冰啤酒，白天一路逛街、跑行程的疲憊感瞬間少一半。這裡很適合安排成第一天晚上比較放鬆的一餐，不需要匆匆吃完再趕下一站，可以慢慢聊天、慢慢吃海鮮，接著再移動到廣安里海邊看夜景與無人機燈光秀，整晚都有濃濃的釜山港都度假感。

地址：釜山廣安里民樂港一帶 營業時間：依店家當日公告為準 ※餐廳營業資訊較容易調整，建議前往前再次確認店家最新公告。

釜山DAY1｜廣安里海水浴場

廣安里海水浴場：晚上別急著回飯店，還有無人機燈光秀

廣安里海水浴場白天和晚上完全是兩種氣氛，白天能看到遼闊海面與沙灘，到了夜晚最吸睛的則是整座亮起燈光的廣安大橋。沿著沙灘散步，可以一路看到大橋橫跨海面，周邊還聚集不少咖啡廳、餐廳與酒吧，越晚反而越熱鬧。就算什麼活動都不安排，單純買杯飲料坐在沙灘吹海風，看著橋上燈光變化，也很有旅行放假的感覺。

圖/ReadyGo

如果剛好週六來到廣安里，更推薦把時間留給「廣安里 M 無人機燈光秀」。大量無人機會在廣安大橋上空排列成不同主題圖案，從文字、角色到大型立體圖騰都有機會出現，搭配後方大橋夜景，現場看比照片更震撼。不過表演非常吃天氣，強風、降雨都可能臨時取消，出發前一定要再次確認當天公告。

地址：219 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan 海水浴場開放時間：全天開放 無人機燈光秀：原則上每週六舉行 3月至9月：20:00、22:00 10月至2月：19:00、21:00 ※實際演出場次依官方公告為準。

釜山DAY2｜Skyline Luge Busan

Skyline Luge：第二天一早直接從山頂一路衝下來

第二天一早先安排刺激一點的「Skyline Luge Busan」，直接把還沒睡醒的精神全部叫回來。玩法是先搭 Skyride 往山上移動，再坐進無動力斜坡滑車，靠把手控制前進速度與煞車，一路沿著彎道往下滑。第一次玩可能會稍微緊張，但操作其實很直覺，熟悉之後就會忍不住開始加速，尤其進入連續彎道時，速度感比站在旁邊看明顯很多。

圖/ReadyGo

這裡共有四條不同路線，可以依照自己想要的彎道與玩法選擇，所以很多人玩完第一趟後都會想再滑一次。搭 Skyride 上山時也別只顧著聊天，從高處可以看到 OSIRIA 一帶景色，天氣好時視野相當開闊。比起純拍照型景點，Skyline Luge是真的可以玩到很有記憶點，很適合放在三天兩夜中間替行程增加刺激感。

地址：205 Gijanghaean-ro, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan 營業時間：目前多數日期約10:00－18:00，售票通常提前結束 ※營業時間會依季節、天候與日期調整，建議出發當天再次確認。

釜山DAY2｜海雲台31cm海鮮刀削麵

海雲台31cm海鮮刀削麵：整碗被蛤蜊蓋滿，差點找不到麵

玩完 Skyline Luge 後，午餐很適合來一碗熱騰騰的「海雲台31cm海鮮刀削麵（해운대31cm해물칼국수）」。招牌海鮮刀削麵一端上桌最先吸引人的不是麵，而是表面堆得滿滿的貝類，蛤蜊、淡菜等海鮮幾乎把整個大碗蓋住，要先邊吃邊把殼清掉，才會慢慢看到藏在下面的刀削麵，視覺和份量都相當有存在感。

圖/ReadyGo

海鮮在湯裡慢慢煮過後，鮮味會直接融進湯頭裡，喝起來清爽卻有很明顯的海味，不是濃厚到容易膩的湯底。刀削麵本身帶有厚度與嚼感，吸附湯汁後吃起來更順口。另外店家的泡菜辣度也相當有存在感，怕辣的人第一次吃建議先小口嘗試，再決定要不要搭配刀削麵一起吃。

店名：海雲台31cm海鮮刀削麵直營店 韓文：해운대31cm해물칼국수 직영점 地址：釜山廣域市海雲台區龜南路41番街46 韓文地址：부산 해운대구 구남로41번길 46 營業時間：11:00－21:30 公休日：週一 ※實際營業資訊依店家最新公告為準。

釜山DAY2｜海雲台天空膠囊列車

天空膠囊列車：坐進彩色小車廂，整段路都在看海

第一次來釜山，「海雲台天空膠囊列車 Sky Capsule」真的很難不排進行程。紅、黃、藍、綠等不同顏色的小車廂沿著高架軌道慢慢前進，在車站外拍列車就很可愛。搭進車廂後更有旅行感，列車沿著海岸線移動，大片海景幾乎一路跟著你走，速度不快，也不需要一直急著拍照，可以慢慢坐著看海、聊天，享受移動本身。

圖/ReadyGo

這趟很適合安排青沙浦上車、尾浦下車，單程約半小時，時間不算長卻非常有記憶點。沿途也會不斷遇到對向經過的彩色膠囊，想拍照可以提前坐在窗邊，等兩台車交會時把另一台列車一起拍進畫面。比起一般交通工具，天空膠囊本身就是一個景點，三十分鐘移動時間直接變成釜山最療癒的一段行程。

青沙浦站地址：116 Cheongsapo-ro, Haeundae-gu, Busan 尾浦站地址：13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan 營業時間：依季節調整，約09:00後陸續開始營運 7月至8月營運時間最長，晚間班次可延長 ※熱門時段很容易售完，建議事先預約並依票券指定時間報到。

釜山DAY2｜DONGBAEK104

DONGBAEK104：坐在屋頂吃蛋糕，膠囊列車直接從身旁經過

從天空膠囊尾浦站下車後，先別急著往下一個景點衝，可以到附近的「DONGBAEK104」坐一下。這間咖啡廳最大的特色就是屋頂座位離天空膠囊軌道非常近，坐在戶外喝咖啡、吃蛋糕時，不時就能看到紅色、黃色、藍色等彩色小車從旁邊慢慢經過。比起單純站在軌道旁拍車，坐在咖啡廳裡反而多了一種悠閒的旅行感。

圖/ReadyGo

如果想拍人物和天空膠囊的合照，這裡也很適合，只要抓準列車經過的時機，就能把人、甜點和車廂一起收進畫面裡。推薦不要一到就急著拍，先觀察列車經過方向，再找好位置等待下一台，成功率會高很多。前面才剛玩完 Skyline Luge、搭完膠囊列車，下午在這裡停下來休息一下，也剛好能替整天行程留一段比較舒服的節奏。

地址：釜山廣域市海雲台區中洞1003-3 營業時間：約09:00－22:00 ※咖啡廳營業時間可能調整，建議前往前再次確認。

釜山DAY2｜海雲台海水浴場

海雲台海水浴場：高樓與沙灘同框，就是最經典的釜山風景

第一次到釜山，還是很推薦親自走一次「海雲台海水浴場」。這裡最大的特色就是城市和海灘幾乎靠在一起，站在沙灘上往前看是一整片遼闊海景，轉過身則是高樓大廈與熱鬧商圈，和一般遠離市區的海灘完全不同。天氣好時沿著沙灘慢慢散步，海風吹起來相當舒服，就算不特別安排水上活動，也很適合在這裡放慢腳步。

圖/Canva

如果是夏天前往，整片沙灘會更有度假氣氛；其他季節則少了大量玩水人潮，反而適合悠閒拍照、散步。周邊餐廳、咖啡廳和市場都很集中，不需要為了一個海灘單獨拉很遠的交通，從尾浦一路走到海雲台，再接著前往傳統市場覓食，就能把下午到晚上的行程自然串在一起。

地址：264 Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan 開放時間：海灘區域全天開放 ※正式海水浴場開放及水上活動期間依每年夏季公告為準。

釜山DAY2｜海雲台傳統市場

海雲台傳統市場：晚上別急著回飯店，小吃一路吃到飽

海雲台逛完海邊後，晚上很適合直接鑽進「海雲台傳統市場」繼續吃。市場不算大到會迷路，但兩側店家相當密集，從糖餅、魚板、辣炒年糕、炸物，到豬肉湯飯、生魚片等韓國料理都有。最大的樂趣是一邊走、一邊看哪攤最吸引人，不用專程鎖定某一家，幾個人一起分著吃，一趟就能一次試到好幾種口味。

圖/ReadyGo

其中韓國市場很經典的糖餅一定可以留點胃，外層煎到微微酥香，咬開後則是熱熱甜甜的糖餡，再混著堅果香氣，當作晚上散步甜點剛剛好。想吃鹹食也有不少選擇，冷天來一串熱魚板、喝點湯特別舒服。從海灘一路走進市場，前一秒還在看海，下一秒立刻切換成熱鬧的韓國街頭美食氣氛，也是海雲台很有趣的地方。

地址：釜山廣域市海雲台區龜南路41番街22-1 韓文地址：부산 해운대구 구남로41번길 22-1 營業時間：約09:00－22:00 ※各攤商營業時間不同，部分餐廳會營業至更晚。

釜山DAY3｜ARTE MUSEUM BUSAN

ARTE MUSEUM BUSAN：一走進去就像掉進另一個世界

第三天先用「ARTE MUSEUM BUSAN」開場，整個行程會瞬間從戶外海景切換成沉浸式光影世界。展館透過大型投影、聲音、燈光甚至感官設計，把自然與藝術作品放大到幾乎包圍整個視野，有些展區像走進瀑布、花海與海浪，有些則利用鏡面與光影創造無限延伸的感覺，每走進一區都有完全不同的氣氛。

圖/ReadyGo

這裡也非常適合喜歡拍照的人，而且不需要準備太複雜的姿勢，站在巨大投影前拍人物剪影就很有電影感。建議穿素色或比較簡單的服裝，人物反而比較不容易被背景吃掉。前兩天如果已經走很多戶外景點，第三天早上安排室內展覽也很剛好，不用一早就曬太陽，又可以慢慢逛、慢慢拍，替最後一天保留一點體力。

地址：29 Haeyang-ro 247beon-gil, Yeongdo-gu, Busan 營業時間：每日10:00－20:00 最後入場：19:00

釜山DAY3｜札嘎其市場

札嘎其市場：帝王蟹直接現場挑，海鮮控一定要留一餐

來到靠海的釜山，「札嘎其市場」幾乎就是海鮮控不能錯過的一站。走進市場裡可以看到一整排水槽，從帝王蟹、魚類、章魚、貝類到各種當季海鮮通通有，看店家整理海鮮就很有港口城市的生活感。尤其巨大帝王蟹直接在眼前活動，和一般在餐廳只看到料理完成後上桌的感覺完全不同，很適合邊逛邊挑自己想吃的海鮮。

圖/ReadyGo

想在市場裡直接用餐，可以先挑好海鮮，再詢問店家後續料理方式。帝王蟹最迷人的地方就是蟹腳肉厚又帶自然甜味，不需要太複雜調味就很有存在感；如果人數較多，也可以搭配章魚、貝類、生魚片等其他海味一起分食。建議點餐前先把重量、價格與料理費問清楚，吃起來比較安心，也方便依照人數抓適合份量。

地址：52 Jagalchihaean-ro, Jung-gu, Busan 營業時間：約05:00－22:00 公休日：每月第1、3個週二 ※市場內各店鋪實際營業時間可能不同。

釜山DAY3｜甘川文化村

甘川文化村：彩色山城必拍，小王子合照也不能少

吃完午餐後再前往釜山經典景點「甘川文化村」，最先映入眼簾的就是沿著山坡層層堆疊的彩色房屋。從高處往下看，藍、黃、粉紅等不同顏色的小屋一路延伸到山谷，再加上遠方海景，畫面很像一座巨大積木城市。村裡除了住宅，也藏著壁畫、裝置藝術、特色小店與咖啡廳，很適合沿著巷弄慢慢走，邊散步邊找不同拍照角度。

圖/ReadyGo

第一次來最不能漏掉的當然是人氣小王子拍照點，坐在小王子旁邊，就能把整片彩色山城一起收進背景。熱門時段排隊很常見，如果不想把太多時間花在等照片，也可以沿途找其他觀景平台，其實不少位置一樣很好拍，更多口袋景點可以參考釜山景點推薦｜2026釜山自由行必去！海雲台、廣安里最新打卡景點一次看。因為整個文化村建在山坡上，上上下下的階梯比想像中多，穿一雙好走的鞋真的比穿漂亮新鞋重要很多。

地址：203 Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan 營業時間：3月至10月09:00－18:00 11月至2月09:00－17:00 全年開放 ※文化村本身為住宅區，商店各自有不同營業時間。

釜山DAY3｜松島海上纜車

松島海上纜車：水晶車廂一低頭，整片大海就在腳下

第三天下午可以把最後一個大景留給「松島海上纜車」。纜車從松島海岸一路跨越海面，車廂慢慢往高處移動後，視野會從沙灘逐漸拉遠，最後整片海岸線、城市建築與海面一起展開。搭一般車廂就已經很值得，如果想把刺激感再往上加，推薦直接選水晶車廂，透明地板讓你連腳下的海都看得一清二楚。

圖/ReadyGo

第一次站上透明地板可能真的會不敢往下看，但習慣之後就會發現這也是最特別的拍照角度之一。天氣好的時候，海水顏色從高空看更明顯，整片藍綠色就在腳底移動，非常有「飛過海面」的感覺。如果時間允許，傍晚來搭也很適合，光線比正中午柔和，還有機會一路看到海面慢慢染上夕陽色。

地址：171 Songdohaebyeon-ro, Seo-gu, Busan 12月至2月：09:00－20:00 3月至6月、9月至11月：09:00－21:00 7月至8月：09:00－22:00 最後售票：通常為閉園前30分鐘 ※可能因天候或現場狀況提早停止營運。

釜山DAY3｜Pizzeria Gotgan

Pizzeria Gotgan：最後一餐換口味，用藍絲帶窯烤披薩收尾

連續吃了辣炒章魚、海鮮刀削麵和帝王蟹，三天兩夜最後一餐可以到「Pizzeria Gotgan」換個口味。店家主打窯烤披薩，披薩直接送進高溫窯爐中烘烤，短時間內讓餅皮快速膨起，邊緣形成自然焦斑與窯烤香氣。這類 Canotto 風格披薩最迷人的就是厚實卻充滿空氣感的餅邊，外層微焦、裡面則保有柔軟與嚼勁，餅皮本身就很有存在感。

圖/ReadyGo

披薩搭配生火腿、起司與蔬菜等不同配料後，味道比前幾餐韓式料理清爽一些，也很適合多人分著吃。店家還有韓國在地餐飲指南 Blue Ribbon Survey 推薦，對第一次來、不知道怎麼挑披薩店的人來說多了一個參考。用一份熱騰騰的窯烤披薩當作最後一餐，再準備前往機場，也剛好替三天兩夜畫下一個不一樣的句點，

地址：釜山廣域市沙下區洛東大路543號1樓 英文地址：1F, 543 Nakdong-daero, Saha-gu, Busan 營業時間：每日11:00－22:00 ※訂位及臨時店休狀況建議以店家最新公告為準。

釜山三天兩夜｜行程表

時間 DAY 1 DAY 2 DAY 3 09:00－12:00 09:00 SPA LAND Centum City 汗蒸幕

11:00 整理梳洗、準備前往西面 09:30 Skyline Luge Busan 斜坡滑車

11:30 前往海雲台用餐 10:00 ARTE MUSEUM BUSAN 沉浸式展覽

11:30 前往札嘎其市場 12:00－17:00 12:00 一花亭 炭烤辣炒章魚 西面店

13:30 西面地下街逛街

16:30 前往廣安里 12:30 海雲台31cm海鮮刀削麵

14:00 青沙浦搭天空膠囊列車

15:00 抵達尾浦站

15:30 DONGBAEK104 屋頂咖啡廳 12:00 札嘎其市場吃帝王蟹

14:00 前往甘川文化村

14:30 甘川文化村散步拍照

16:30 前往松島 17:00－晚上 18:00 Millak BAY BBQ 海鮮燒烤

20:00 廣安里海水浴場散步

22:00 廣安里 M 無人機燈光秀 17:00 海雲台海水浴場散步

18:30 海雲台傳統市場

19:00 吃糖餅、魚板與市場小吃

20:30 返回飯店 17:00 松島海上纜車水晶車廂

18:30 欣賞松島傍晚海景

19:30 Pizzeria Gotgan 窯烤披薩

21:00 結束三天兩夜行程

釜山三天兩夜｜常見問題

釜山三天兩夜適合住哪一區？

如果是第一次去釜山，建議優先考慮西面或海雲台。西面交通方便、吃飯逛街選擇多，前往不同區域都比較平均；海雲台則適合想把海景、咖啡廳、天空膠囊列車排得更輕鬆的人。

若行程像這篇一樣橫跨西面、廣安里、海雲台、甘川文化村與松島一帶，住在西面通常會比較方便移動。每天早上出發與晚上返回都不用花太多時間轉車，也適合第一次自由行想降低交通壓力的旅客。

釜山自由行建議搭地鐵還是計程車？

釜山市區內多數景點搭地鐵就能抵達，但像 Skyline Luge、甘川文化村、松島海上纜車這類位置較分散的景點，搭配計程車會省下不少轉乘時間。

三天兩夜時間有限，推薦採用「主要區域搭地鐵、跨區或山區搭計程車」的方式。像西面、海雲台、廣安里等區域地鐵便利，而需要爬坡或轉乘較多的景點，搭計程車可以讓行程更有效率，也能保留更多體力逛景點。

釜山計程車可以直接刷卡嗎？

多數釜山計程車可使用信用卡或韓國交通卡付款，不過還是建議身上準備少量韓元現金，以防部分車輛刷卡設備異常。

如果不熟悉韓文地址，也可以使用韓國常見叫車 App 協助叫車，輸入目的地後直接導航，比路邊攔車更方便。尤其晚上從景點返回飯店時，使用叫車服務通常會更安心。

釜山幾月去最適合自由行？

春季與秋季通常最適合安排釜山自由行，天氣相對舒適，適合長時間走戶外行程，也很適合安排海邊散步、甘川文化村與各種觀景景點。

夏天可以感受海水浴場最熱鬧的度假氣氛，但天氣較炎熱潮濕；冬天遊客相對較少，不過海邊風勢較強，前往廣安里、海雲台等海岸景點時，建議準備保暖衣物。

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