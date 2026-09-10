「麥當勞X G-DRAGON」真的來了！宣布進軍亞洲13市場 限定餐點與周邊預告1次看

韓流粉絲注意！近日網路瘋傳「G-DRAGON（權志龍）將替泰國、香港麥當勞代言」消息，如今傳聞正式獲得證實。麥當勞韓國宣布，將由G-DRAGON擔任大型亞洲行銷活動的主角（Campaign Model），活動自9月17日起率先在韓國登場，後續將陸續擴展至亞洲13個市場，讓GD的超高人氣再次席捲亞洲麥當勞。

根據麥當勞韓國9月9日公布的消息，這項大型企劃由麥當勞韓國主導，G-DRAGON將成為整波活動的核心人物，並透過韓國文化元素串聯亞洲市場。這也意味著網路上近期出現各亞洲麥當勞相關預告，並非單純粉絲自行猜測，而是與這波亞洲企劃有所關聯。

G-DRAGON已確認擔任麥當勞這項亞洲13市場活動的Campaign Model。至於各地包含台灣是否會各自推出GD限定套餐或周邊，仍有待當地麥當勞後續公布。

這次企劃的另一大亮點，是把韓國風味帶進亞洲各地。麥當勞韓國表示，13個市場都將以韓國開發的「Gochujang Butter」辣醬奶油醬作為重要元素，部分市場甚至會直接將Gochujang（韓式辣椒醬）融入餐點名稱，讓消費者從速食餐桌感受濃濃韓流氛圍。

韓國市場將率先於9月17日推出「McCrispy Gochujang Butter」與「McSpicy Gochujang Butter」兩款新品，分別搭配不同雞肉排與韓式辣醬奶油醬，另外也會推出獨立沾醬。

除了餐點，GD粉絲最期待的還有聯名周邊。麥當勞韓國透露，將與G-DRAGON旗下時尚品牌PEACEMINUSONE推出限定商品，設計將結合雙方品牌特色，目前詳細品項與販售方式尚未全面公開。

這波合作也讓亞洲市場的粉絲開始高度期待。尤其G-DRAGON近年在亞洲各地仍擁有強大號召力，從音樂、時尚到藝術領域都具有高度話題性，此次再與全球速食品牌合作，不僅是韓流明星與國際品牌的聯手，也可能成為粉絲赴海外旅遊時的「追星美食」新話題。

目前麥當勞韓國已確認活動將擴展至亞洲13個市場，但完整市場名單、各地上市日期，仍等待後續官方資訊。粉絲若想追蹤最新消息，可留意各地麥當勞官方社群。

【活動資訊】

活動名稱：G-DRAGON × McDonald’s 亞洲大型行銷活動

首波登場：2026年9月17日

首發市場：韓國

活動範圍：亞洲13個市場

合作藝人：G-DRAGON（權志龍）

合作品牌：McDonald’s、PEACEMINUSONE

主要元素：Gochujang Butter韓式辣醬奶油醬

聯名周邊：PEACEMINUSONE × McDonald’s限定商品，詳細資訊待官方公布

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