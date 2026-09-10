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賞楓季即將來臨！韓國五大楓葉限定行程玩起來

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位於忠清南道的「雞籠山」，是韓國著名名山與第二座國立公園，更是賞楓的首選目的地之一。　圖：東南旅遊／提供
位於忠清南道的「雞籠山」，是韓國著名名山與第二座國立公園，更是賞楓的首選目的地之一。　圖：東南旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋意漸濃，韓國一年一度的楓紅盛宴即將展開。為滿足台灣旅客對於賞楓與在地文化體驗的需求，東南旅遊精心規劃涵蓋首爾、釜山濟州島等熱門目的地的五大賞楓精選行程，將絕美秋景與在地美食、特色體驗完美結合，提供多樣化的韓國秋季旅遊選擇。

▲位於首爾近郊京畿道的「晨靜樹木園」，秋楓美景如夢似幻。　圖：東南旅遊／提供
▲位於首爾近郊京畿道的「晨靜樹木園」，秋楓美景如夢似幻。　圖：東南旅遊／提供

首爾雙線提案：古典古蹟與浪漫鐵道兼具

針對喜愛韓國經典文化的旅客，東南旅遊特別推出了「楓紅五星：內藏山雞龍山雙楓遊5日」行程，主打韓國賞楓名所「內藏山」與「雞龍山」的雙重紅葉奇景，並安排換上韓服漫步「全州韓屋村」，以及深入「通仁市場」進行在地美食探索。

若偏好自然景觀與海岸風光的旅客，則可選擇「迷戀雪嶽山：正東津海洋列車與晨靜樹木園5日」，沿著東海岸搭乘「正東津海洋列車」，欣賞山海一色的紅葉秋景，並造訪熱門的鹽田網美咖啡廳與體驗韓服。

▲位於慶尚北道慶州市的「佛國寺」，除了是世界遺產更是賞楓勝地之一。　圖：東南旅遊／提供
▲位於慶尚北道慶州市的「佛國寺」，除了是世界遺產更是賞楓勝地之一。　圖：東南旅遊／提供

▲古意盎然的「道東書院」，是韓國五大書院之一，歷史底蘊豐厚。　圖：東南旅遊／提供
▲古意盎然的「道東書院」，是韓國五大書院之一，歷史底蘊豐厚。　圖：東南旅遊／提供

釜山與南韓南部：秘境溪谷與高空景觀列車

南部的釜山及慶尚道地區同樣擁有震撼的賞楓美景。「楓紅釜山秘境5日」深入「伽倻山紅流洞溪谷」與古意盎然的「道東書院」，搭乘人氣極高的「海雲台膠囊列車」，並備有龍蝦海鮮饗宴滿足味蕾。

另一款「楓遊釜慶邱5日」則串聯釜山、慶州與大邱，除了「紅流洞溪谷」與「八公山纜車」俯瞰滿山紅葉外，更加入跑跑卡丁車體驗與海陸燒烤，適合喜愛活潑動態行程的旅客。

▲濟州島網紅景點之一「花漫星球牧場咖啡館」。　圖：東南旅遊／提供
▲濟州島網紅景點之一「花漫星球牧場咖啡館」。　圖：東南旅遊／提供

濟州島：火山楓紅與採果體驗

對於喜愛海島度假氛圍的旅客，「濟州楓情5日」以韓國第一高峰「漢拏山」的楓紅為主軸，搭配當季秋橘採收體驗、特色「花漫星球牧場咖啡館」，以及水族館與韓式汗蒸幕放鬆行程，打造兼具自然景觀與休閒娛樂的秋季之旅。

韓國賞楓行程已正式上架並開放預約，相關行程細節與出發日期可至「東南旅遊」官方網站查詢。

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賞楓 釜山 濟州島

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