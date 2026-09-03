布丁狗30週年變身「王萬頭店老闆」！首爾快閃店9月登場　限定玩偶、萬丹造型周邊一次萌翻

三麗鷗人氣角色「布丁狗」迎來30週年，這次換上廚師服、化身「王萬頭店老闆」，在首爾推出全新主題快閃店！「폼폼푸린의 와-앙만두」（布丁狗的大口王萬頭）將於9月2日至9月27日進駐首爾龍山I’PARK MALL Living Park 6樓，打造充滿萬頭店氛圍的限定空間，喜歡布丁狗與三麗鷗角色的旅客，又多了一個首爾自由行必訪打卡景點。

圖／SANRIO提供

布丁狗化身王萬頭店老闆 30週年推出全新主題

以招牌棕色貝雷帽與圓滾滾身形受到粉絲喜愛的布丁狗，今年迎來誕生30週年，官方也以全新「萬頭店」主題打造限定企劃。

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這次主視覺中，布丁狗搖身一變成為料理師傅，與好朋友Muffin、Scone等角色一起現身萬頭店，周圍還能看到蒸籠、萬頭、菜單與外帶包裝等元素，將韓式萬頭店的日常感融入角色世界。

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快閃店整體也延續這套設定，從角色造型到周邊商品都以「萬頭」為核心，讓粉絲不只可以拍照，也能把布丁狗的30週年限定造型帶回家。

20多款限定周邊登場 80公分巨型布丁狗也能帶回家

這次「布丁狗的大口王萬頭」快閃店推出超過20款主題商品，從玩偶、吊飾、抱枕到餐具、手機配件等都有，並將布丁狗與萬頭元素結合，打造一系列限定收藏。

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其中最吸睛的是「料理師布丁狗特大玩偶」，尺寸達80公分，完整呈現主廚造型；另外也有25公分的中型料理師布丁狗，還搭配圍裙組合，成為此次限定商品亮點之一。

其他商品則包括DIY萬頭玩偶、萬頭造型抱枕、餃子造型側背包、萬頭隨身小包、隨機吊飾、萬頭造型鑰匙圈、餐具組及手機殼等，從居家用品到日常小物都有布丁狗的身影。部分限定商品採每日限量販售，熱門商品售罄後可能提前結束販售。(포포의 일상 여행)

消費滿7萬韓元再送限定禮 粉絲別錯過

除了限定周邊，快閃店也準備購物滿額禮。單筆消費滿7萬韓元，並完成追蹤官方Instagram帳號@hk_zip及相關認證，即可獲得「와앙만두 Gift Set」與限定購物袋。

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其中Gift Set包含牙籤、木筷，以及特別入場券造型磁鐵，整體設計延續萬頭店主題，對喜歡收藏布丁狗限定商品的粉絲來說相當具有紀念價值。不過贈品數量有限，送完即止，實際活動規則仍以現場公告為準。

首爾龍山快閃店9月登場 採「現場預約」入場

「布丁狗的大口王萬頭」快閃店將於2026年9月2日至9月27日登場，地點位於首爾龍山I’PARK MALL Living Park 6樓，週日至週四營業時間為10:30至20:30，週五、週六及國定假日則營業至21:00。

值得注意的是，本次活動並非採線上預約，而是以當日現場候位登記方式入場。現場預約自每天上午9:30開始，若當時沒有排隊人潮，也可能直接入場；每人最多可登記2人。收到入場通知後，須在15分鐘內返回快閃店，否則可能被取消預約。若當日人數超過接待上限，也可能提前結束候位登記。

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對正在規劃首爾自由行的三麗鷗粉絲而言，這場30週年限定企劃不只是買周邊，更能一次感受布丁狗化身萬頭店老闆的全新世界觀。想拍可愛角色、收集限定商品，或把布丁狗30週年紀念品帶回台灣，都可以將龍山I’PARK MALL排進這趟首爾行程。

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