外國人專場開搶！ 2026「昌德宮月光之旅」100分鐘夜探世遺秘境 場次時間、中文訂票攻略一次看

首爾旅遊別再只把宮殿行程排在白天！「昌德宮月光之旅」正式邁入第17年，官方特別針對海外旅客打造專屬語言場次，不僅能提著傳統燈籠深入平時夜間不對外開放的王室後苑，還有專業導覽員隨行解說，門票於8月28日上午9點（韓國時間）準時開搶，旅客們手腳要快！

圖／翻攝韓國觀光公社官網

提「青紗燭籠」漫步！100分鐘沉浸式夜訪王室庭園

圖／翻攝韓國觀光公社官網

被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的昌德宮，自2010年試營運「昌德宮月光之旅」，便以極高質感口碑成為每年秋季一票難求的文化盛事。活動全程約100分鐘，參加者將手提韓國傳統紅藍雙色的「青紗燭籠」，在專人引導下一一穿梭錦川橋、進善門、仁政殿、熙政堂與樂善齋等歷史建築。

圖／翻攝韓國觀光公社官網

行程重頭戲直搗昌德宮最精華的「後苑」一帶，沿途倒映著夜色的芙蓉池與愛蓮亭旁捕捉絕美夜景，行經傳統樓閣「上涼亭」時，夜空中還會迴盪悠揚的大笒（韓國傳統竹笛）獨奏；抵達過去王室宴客的「演慶堂」後，還能一邊品嘗精緻的傳統宮廷茶點，一邊近距離欣賞國樂現場演出，聽覺+視覺的宮廷體驗一次拉滿。

外國人限定專場僅4天！中文導覽搶票細節曝光

圖／翻攝韓國觀光公社官網

為方便非韓籍旅客深入了解朝鮮歷史文化，下半年特別規劃的外國遊客限定場次僅開放 4 天（9月20日、9月27日、10月4日、10月11日）。其中，中文導覽固定於每晚19:15出發，英文導覽則有19:20、20:00、20:05 及 20:10等4個梯次，日文場次為19:10。

本次外國旅客購票無需具備韓國當地身分或電話認證，自8月28日起即可透過 Creatrip 繁體中文旅遊平台進行限量預約，票價為每人30,000韓元，由於名額採先搶先贏制，且限定日期極少，建議自由行旅客手刀進站搶票。

圖／翻攝韓國觀光公社官網

【2026 昌德宮月光之旅 活動資訊】

．活動地點： 首爾特別市鐘路區栗谷路99（昌德宮）

．限定日期： 2026/09/20、09/27、10/04、10/11，共 4 天（皆為周日）

．體驗時長： 約100分鐘

．外語場次時間：中文場次：19:15、英文場次：19:20／20:00／20:05／20:10、日文場次：19:10

．門票費用： 每人30,000韓元

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