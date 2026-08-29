大韓航空夏日「雙重驚喜」來襲！當日轉機關島10%優惠、商務艙加碼抽獎10萬韓圜

【旅奇傳媒/編輯部報導】大韓航空即將迎接與韓亞航空整合後的全新營運階段，預計於2026/12/17以全新面貌啟動。為回饋台灣旅客，大韓航空將針對台灣出發航線祭出「雙重驚喜」限時優惠活動，內容包含關島航線10%優惠，以及商務艙旅客專屬之10萬韓圜電子禮品卡抽獎，爲旅客提供高效便捷的飛行體驗。

▲針對台灣出發航線祭出「雙重驚喜」活動，除關島航線10%優惠，還有商務艙旅客專屬回饋。 圖：大韓航空／提供

大韓航空發揮首爾「仁川機場」的轉機優勢，讓台灣旅客可輕鬆享受「當日出發、當日抵達關島」的飛行體驗。即日起至09/30止，凡透過大韓航空官網購買「台北出發關島」的機票，並於2026年12月31日前完成搭乘，即可享指定艙等10%優惠，來回未稅最低只要NT$9,500元起，為旅客規劃年末海島假期提供更多選擇。

除關島航線優惠外，大韓航空同步推出「商務艙專屬！週週抽10萬韓元禮品卡」活動。2026/08/20-09/09期間，「SKYPASS 會員」於大韓航空台灣官網或官方 APP 購買由大韓航空營運、台灣出發前往各國的來回商務艙機票，並於2026/09/01-2027/06/30完成搭乘，即可依活動辦法參加抽獎。本次活動適用艙等：商務艙（J / C / D / I / R），不適用於美洲航線。

大韓航空表示，隨著整合後的新營運階段即將展開，未來將持續透過多元優惠方案，回饋台灣旅客，並致力於提供安全、舒適且具品質的飛航服務。詳細優惠內容、適用條件及活動規範，請以大韓航空台灣官方網站公告為準。

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