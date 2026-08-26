去釜山沒買這些真的會後悔！人氣牛奶糖、起司舒芙蕾與質感選物伴手禮清單

【FunTime小編群】近期釜山成為了多部韓劇的拍攝地，迷人的海岸風光、超可愛的海岸膠囊列車，以及新鮮澎湃的海鮮大餐，都讓人忍不住想親自飛一趟這座韓國第二大城市！而來到釜山，當然少不了要把滿滿的釜山伴手禮帶回家，留住這段旅程的美好回憶～今天就跟著小編的腳步一起探索，從網路爆紅甜品Busan Bada Sand到質感選物店BRACKET TABLE，保證讓你買到手軟，一路上驚喜不斷！

Busan Bada Sand 奶油餅乾

Busan Bada Sand 奶油餅乾 。圖／ IG, foundfun77

最近在網路上超紅的伴手禮店就是「Busan Bada Sand」，幾乎每個去釜山的人都一定要扛好幾盒回家，根本是必買清單第一名～這間的招牌就是「蜂蜜焦糖奶油夾心餅乾」，外層是酥脆厚實的奶油餅乾，內餡則是蜂蜜、焦糖醬和鮮奶油完美融合，甜而不膩，濃郁奶油香氣配上滑順口感，甜甜的卻不膩口，好吃到完全可以懂它為甚麼那麼紅！重點是禮盒的包裝走現代潮流設計感，拿來送人絕對超有面子。

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約5分鐘

營業時間：11:00-19:00

Busan Caramel牛奶糖

Busan Caramel牛奶糖 。圖／ IG, ty.llooo

不同於傳統伴手禮的包裝，「Busan Caramel」 走的是現代繽紛的包裝路線！小巧可愛的紙盒包裝，搭配帶有海港意象的質感配色， 每一顆拿出來都像在拆精緻的小禮物～再配一杯冰美式咖啡或無糖熱紅茶，微苦的茶香搭上焦糖海鹽，直接在飯店房間開下午茶派對～這麼可愛的伴手禮，買來送閨蜜、同事或另一半，對方收到絕對超開心！

小編小提醒：因為它是用純奶油做的，在室溫太久會有點軟掉。買回飯店記得先放進冰箱冰一下！

交通：搭地鐵1號線「南浦站」6號出口，轉搭乘17路線公車至「美仓石油 」站下車，步行約4分鐘（店名：CAFE 385）

營業時間：10:00-22:00

Clam Sand Busan貝殼餅乾

Clam Sand Busan貝殼餅乾 。圖／ IG, s61053s

「Clam Sand Busan貝殼餅乾」特別融入了釜山著名的海洋文化，精致的貝殼造型餅乾，讓人看了少女心瞬間大爆發！內餡有鹹奶油乳酪等多種流心口味～一口咬下迷人的鹹甜風味完美交融，帶著一股清爽的海風氣息，口感豐富又有特色，完全不讓人覺得負擔～

交通：搭地鐵2號線「萇山站」1號出口，轉搭乘公車綠色2號公車（해운대구2）於「藍線公園 」下車，步行約1分鐘

營業時間：09:30-19:00

BRACKET TABLE

BRACKET TABLE 。圖／ IG, in_ysh

BRACKET TABLE是一間充滿歐式氛圍的質感選品店，一踏進去就會被滿滿的杯盤餐具給吸引住，整齊陳列在米白色裝潢和擺設之間，每一樣都美得像藝術品一樣，走進來會忍不住放慢腳步，想仔細探索每個角落，挑選出自己最心動的那一件小物～近期它們還推出MBTI的透明杯，超實用又很有質感的外型設計，拿來裝冰美式，完全就是妥妥的韓國歐膩時尚配件。

交通：搭地鐵1號線至「西面站」，步行約3分鐘

營業時間：12:00-20:00

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