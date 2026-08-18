住宿也能退稅！韓國官方公告「110家適用旅宿名單」 不只首爾釜山、「完整清單」一次看

想安排一趟充實的自由行，搭乘新幹線去岡山絕對是最聰明便利的選擇！從大阪或京都出發，只要約一小時車程就能輕鬆抵達這座氣候溫暖、盛產高級水果的「晴天之國」。搭新幹線去岡山玩，不僅能走訪桃太郎傳說的發源地，還能將充滿江戶風情的懷舊街道與絕美山城盡收眼底，快跟著我們的腳步一起出發吧！

2026-08-18 10:00