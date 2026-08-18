住宿也能退稅！韓國官方公告「110家適用旅宿名單」 不只首爾釜山、「完整清單」一次看
住宿也能退稅！韓國文化體育觀光部7月公告，實施「住宿服務增值稅（VAT）退稅」並列出當前適用的110家旅宿名單，以供遊客查詢。
針對外國觀光客，韓國文化體育觀光部7月發布「住宿服務增值稅（VAT）退稅」公告。韓國政府為擴大吸引外國遊客，對於由外國遊客支付的住宿服務增值稅進行退稅，根據相關條例公告當前適用退稅的旅宿名單。
當前旅宿名單適用期間至2026/9/30，預計會定期更新。目前名單中包含110家旅宿，除了首爾、大邱、釜山、濟州外，仁川、京畿、慶南、大田、蔚山、光州、江原也都有旅宿在內，詳情請見官方公告。退稅相關細節與辦法請向旅宿業者詢問與辦理。
此外，有支援多語言的「非官方版」網頁提供旅宿查詢。
官方公告110家旅宿名單：https://reurl.cc/k9aO19
另，根據韓國新聞報導，韓國財政經濟部將「外國遊客住宿服務增值稅退稅」適用期限調至2027/6/30，並補充是針對外國遊客在韓國國內住宿30天(含)以下所支付的增值稅，給予退還的特例措施。
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