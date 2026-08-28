真的值得排隊嗎？ 首爾安國美食「London Bagel Museum 倫敦貝果博物館」爆餡貝果、英倫氛圍一次開箱
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來首爾自由行，如果要說近幾年最紅、幾乎每個人都會排進行程的麵包店，London Bagel Museum（倫敦貝果博物館） 絕對榜上有名。
位在安國站附近的 London Bagel Museum，不只是觀光客朝聖，就連韓國人也很愛，假日經常一開門就開始排隊，甚至需要透過 CatchTable 抽號碼牌候位。
不過我們這次運氣很好，抵達時完全不用抽號碼牌，直接走進去夾貝果，雖然結帳還是排了一下，但人潮沒有想像中誇張，算是很幸運的一次。
網友一致認證！第一次來 London Bagel Museum，先知道這 5 件事
逛完評論後，我發現大家的心得其實很一致，如果第一次來 London Bagel Museum，可以先把這幾點記起來。
1. 蔥奶油（Spring Onion Pretzel）
幾乎是公認必吃第一名
如果只能買一顆，幾乎所有人都會推薦先拿蔥奶油。
2. 很少人只買一、兩顆
現場幾乎都是一盤一盤在夾，不少人一次就買六到十顆，帶回飯店當早餐或慢慢享用。
3. 熱門口味出爐看運氣
蔥奶油、馬鈴薯起司等人氣商品，常常很快售完，不過品項會一直出爐，所以要看運氣。
4. 價格偏高，但大家普遍認為值得
一顆貝果價格不低，不過不少人吃完都認為，用料實在、份量也很有誠意，至少值得來朝聖一次。
5. 排隊真的很看運氣
熱門時段可能需要透過 Catchtable 候位，但我們直接進店，不用抽號碼牌，只需要排結帳即可。
London Bagel Museum｜環境
店家在外面提供茶飲讓大家免費取用，等待的時候可以先喝點茶，不會只是乾等，讓排隊的心情舒服不少。
整間店打造成英倫鄉村麵包店的氛圍，木質裝潢、復古擺設，加上滿滿剛出爐的貝果，一走進去真的很容易失心瘋。
更有趣的是，現場幾乎每個人都是拿著托盤一路狂夾，原本還想說自己買個一、兩顆就好，結果看到大家一顆接著一顆放進托盤，不知不覺也跟著越夾越多。
整排琳瑯滿目的貝果，每一顆都做得很有份量，搭配滿滿的餡料，看起來真的很誘人，難怪不少人一買就是好幾盒帶回飯店。
London Bagel Museum 網友推薦必吃 TOP 5
如果第一次來，不知道怎麼選，這幾款幾乎都是網友、公認人氣最高的口味：
1. Spring Onion Pretzel（青蔥奶油起司）
幾乎可以說是 London Bagel Museum 的代表作，也是最多人推薦、最多人第一次就指定要買的一款。濃郁奶油起司搭配滿滿青蔥，鹹香又很有層次，也是社群平台最常出現的明星商品。
2. Potato Cheese Bagel（馬鈴薯起司）
也是人氣排行榜常客。內餡飽滿，很有份量，喜歡鹹口味的人通常都會一起帶。
3. Jambon Butter（火腿奶油）
這也是官方招牌之一。火腿搭配奶油，簡單卻很經典，也是很多韓國人會推薦的口味。
4. Cheese Honey Bagel（蜂蜜起司）
鹹甜交錯，很受女生歡迎。蜂蜜和起司的搭配不會太甜，也是熱門排行榜固定班底。
5. Pretzel Butter Salt（奶油鹽味蝴蝶結貝果）
喜歡原味麵香的人很推薦。可以吃得到貝果本身的香氣，也是許多人會回購的口味。
倫敦貝果真的好吃嗎？
我覺好吃！！而且跟一般貝果真的不太一樣。
它不是那種非常硬、非常有嚼勁的貝果，而是外層帶點韌度，裡面卻很柔軟，非常好吃。加上他們家的特色就是內餡真的放得很大方，不管甜口味還是鹹口味，都有種一口咬下去很滿足的感覺。
每一顆的份量都比想像中還要扎實，吃完真的很有飽足感，所以我會建議，如果沒有很多人一起分食，可以多買幾顆帶回飯店，當宵夜或隔天早餐慢慢吃。
倫敦貝果的姐妹店：Artist Bakery
如果吃完 London Bagel Museum 還意猶未盡，安國站附近還有另一間近年同樣爆紅的麵包店Artist Bakery。
這間就是 London Bagel Museum 的人氣姐妹品牌，同樣走高質感麵包路線，不過主打的是各式麵包與可頌等品項，吸引不少旅客安排一起踩點。
兩家距離不遠，很適合排在同一天行程，缺點就是會吃太多麵包。
倫敦貝果博物館 安國店 런던베이글뮤지엄 안국점
地址：서울 종로구 북촌로4길 20
營業時間：每日 07:00～18:00
Google Maps｜London Bagel Museum 安國店
文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂
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