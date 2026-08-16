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「玩很大」釜山吃飯沒付錢？餐廳合照驚見「請結賬」字樣　製作人：烏龍一場

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
「綜藝玩很大」2024年到釜山當地的「海雲台31cm海鮮刀削麵」店內錄節目。 圖／擷自YouTube
「綜藝玩很大」2024年到釜山當地的「海雲台31cm海鮮刀削麵」店內錄節目。 圖／擷自YouTube

日前有網友在Threads上分享韓國釜山美食，在一家餐廳的玻璃窗上看到一張「綜藝玩很大」主持群與來賓，跟店家老闆的合照，不過上面貼了一張紙條，上面寫著「出去的時候請結賬」，該網友笑稱「憲哥上次應該是沒結帳⋯」。對此節目製作人回應澄清是烏龍一場。

網友曝在釜山當地一家知名餐廳「海雲台31cm海鮮刀削麵」，見到店內貼著一張合照，是「綜藝玩很大」主持群、來賓跟餐廳老闆的合照，不過照片上方卻貼著一張用簡體中文寫著「吃飯了嗎？出去的時候請結賬」字樣的紙條，讓網友懷疑吳宗憲他們吃完飯沒結賬。

不過有其他網友認為「應該單純是提醒客人，然後節目照片擺的位置頗尷尬？」、「結帳說明是一張，節目照片是一張，這是兩件事。PS:字體是簡體，寫給某國人看的」。

對此，「綜藝玩很大」製作人回應「鏡報」時還原當時情況澄清，製作人吐露照片是2024年拍，而店家的那張提醒字條，只是剛好貼在合照上方。若當時他們沒有付錢，餐廳老闆還會開心的跟他們合照嗎？甚至還把照片掛在店裡。接著他們也感謝這麼多年來，世界各地店家對他們的熱情照顧，這次就是一張字條貼的位置引發的一場烏龍。

吳宗憲 綜藝玩很大

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