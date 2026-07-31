「你可能得了釜山病」！台灣人瘋釜山 機票最高現折千元

【旅奇傳媒/編輯部報導】去過一次，就開始想念釜山？近期「釜山病」一詞在亞洲旅客間掀起討論，用來形容旅客離開釜山後，仍忘不了當地海景、美食與悠閒氛圍，忍不住想再次造訪的「旅行後遺症」。

看準台灣旅客赴釜山熱度持續升溫，釜山觀光公社與 KKday 共同推出「你可能得了釜山病」限定企劃，集結機票、交通票券與在地體驗優惠，並於釜山金海機場限時（07/31-08/02）提供「治癒你的釜山病」療癒小物，邀請旅客從夏日海景一路玩到秋季煙火。

▲釜山病療癒之旅開跑。 圖：KKday／提供

釜山不僅成為台灣旅客短天數赴韓的新選擇，台灣更已躍居釜山最大海外客源市場。根據釜山市公布數據，2026年1至5月造訪釜山的外國旅客達193萬6,572人次，較去年同期成長40%，增幅高於韓國整體外國旅客21%的成長幅度；其中，台灣旅客達37萬5,322人次、年增約50%，超越中國、日本等市場，成為釜山最大的海外客源。

KKday 觀察，台灣旅客赴釜山的需求也持續升溫，2026年上半年平台釜山相關商品訂單量較去年同期成長逾17%；熱門選擇也從景點門票與交通票券，延伸至海上活動、夜間遊艇及近郊一日遊等體驗型行程。其中，平台最受歡迎的釜山商品前三名依序為「釜山通行證」、「海雲台藍線公園海岸列車・天空膠囊列車」及「廣安里共乘遊艇體驗」。

釜山兼具海景、美食、購物與城市娛樂，從台灣出發飛行時間約兩個半小時，特別適合安排三至四天小旅行。KKday 也獻出多家航空優惠，桃園出發直飛釜山等多家航空，最低8,688元起（含行李）、高雄出發最低也只要4,288元（單程）起。

第一次造訪，可搭乘「海雲台海岸列車」或「天空膠囊列車」，沿途欣賞海岸景色，相關行程每人新台幣1,109元起；喜歡海上活動的旅客，則可選擇廣安里 SUP 或衝浪體驗，每人新台幣236元起。

▲釜山煙火節將在秋天登場供。 圖：KKday／提供

入夜後，旅客可前往廣安里欣賞夜景與週末無人機燈光秀，或搭乘夜間遊艇。若想一次串聯多個景點，也可使用「釜山通行證」，票價新台幣946元起，彈性安排樂園、展望台、汗蒸幕及特色體驗。

釜山的玩法不只停留在暑假，進入秋季後，可從釜山出發前往慶州走訪歷史古蹟，或延伸至韓國賞楓景點；預計於11/07登場的「釜山煙火節」，更是下半年代表性活動之一。大型煙火搭配廣安大橋夜景，每年吸引大批旅客造訪。

KKday 目前推出「韓國釜山年度盛典2026釜山煙火節」，每人新台幣1,552元起，旅客不必提前長時間卡位，也能在指定區域欣賞演出。

釜山觀光公社與KKday共同推出的「你可能得了釜山病」療癒之旅主題活動自07/28起開跑。活動首日預訂指定釜山機票滿新台幣10,000元現折1,000元，更還有多家航空優惠，飛釜山最低4,288元起。活動期間每週二同步推出「釜山日」，釜山、大邱及慶州指定商品滿2,200元享96折。從機票、交通票券到在地體驗一次備齊，讓旅客無論初訪或再訪，都能找到再次前往釜山的理由。

▲釜山觀光公社ｘKKday 限定特別活動限量兌換療癒小物。 圖：KKday／提供

為讓旅客一抵達釜山就感受城市魅力，雙方另於07/31-08/02推出「釜山觀光公社ｘKKday 限定特別活動－治癒你的釜山病」。凡持台灣或香港護照者，可於活動期間每日韓國時間07:00-22:30，前往釜山金海機場國際線1樓入境大廳4號門旁櫃台，兌換限量療癒小物。

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