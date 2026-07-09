【仁川機場第二航廈】轉機免費休息區與韓國退稅攻略，Nap Zone家庭區、淋浴間、美食街整理

仁川機場第二航廈這幾趟都是進出重點，免費休息區其實跟仁川機場第一航廈一樣，藏在出境後4樓，記得往4樓走就對了。這篇整理仁川機場第二航廈的Nap Zone、Family Zone家庭區、付費淋浴間、美食街跟貴賓室位置，這次還發現多了二月上次沒有的Family Zone。另外也整理韓國機場退稅流程，仁川機場退稅入關前跟入關後要做的事不一樣，先弄懂順序，到現場才不會手忙腳亂。

仁川機場第二航廈免費休息區在哪裡？

「仁川轉機時間很長，到底要去哪裡休息？」這是很多人第一次在仁川機場第二航廈轉機時最頭痛的問題。仁川機場第二航廈的免費轉機休息空間叫做Transfer Lounge，是仁川國際機場提供給轉機旅客的免費休息區，出境後往4樓走，位置大多集中在231登機門跟268登機門附近。

這邊有Nap Zone、座位休息區、淋浴間，旁邊也有貴賓室，跟第一航站一樣，不是只有一般座位可以坐，是真的可以找到躺椅地方休息一下。第二航廈是個長形的設計，左右兩翼都有免費休息區，如果轉機時間長，或是太早到機場，先看好自己的登機門，再上4樓找仁川機場免費休息區，不用硬坐在登機口旁邊，整個人會輕鬆很多。

另外也有需要預訂的轉機旅館，之前轉機還蠻想住看看的，不過需要提早預定外，價格還真不便宜。

仁川機場第二航廈Nap Zone｜可以躺平的休息區

仁川機場第二航廈的Nap Zone分成東西兩區，都在Transfer Lounge裡面，是真的可以躺下來休息的地方，對長時間轉機的人來說很重要。

Transfer Lounge T2 West：4樓231登機門附近

Transfer Lounge T2 East：4樓268登機門附近

畢竟登機口旁邊的椅子再怎麼坐，還是只能坐著，可以躺下來真的舒服很多！

這次覺得第二航廈Nap Zone蠻加分的是有Family Zone家庭休息區，是二月上一趟來還沒看過的，不確定是不是新增的設施。一般Nap Zone是一個人一格，中間用隔板隔開；Family Zone家庭區則是兩、三張躺椅排在一起，再用隔板隔出一區。

很多人說轉機時間很短，還來得及去Nap Zone躺一下嗎？答案是可以，出境後不用出關就能到，往4樓走過去就是，時間允許的話躺一下真的差很多。

如果是親子、朋友或兩個人一起轉機，這種Family Zone家庭區就方便很多。大家可以躺在同一區，不用一個人睡一邊，行李也能集中放旁邊，半夜轉機時會安心不少。

仁川機場第二航廈Public Lounge在哪裡？

除了Nap Zone，Transfer Lounge裡還有Public Lounge，跟Nap Zone緊連在一起，位置一樣分東西兩區。

Public Lounge T2 West：4樓231登機門附近

Public Lounge T2 East：4樓268登機門附近

Public Lounge比較像一般休息座位區，不能像Nap Zone那樣躺平，不過還是有可以稍微斜躺的椅子，如果只是想坐著滑手機、整理行李、等登機，也比登機口旁邊舒服，231登機門旁的休息區還有A TWOSOME PLACE咖啡。

231登機門跟268登機門兩邊都有仁川機場休息區，可以先看自己的登機門靠哪一側，不用特地從一頭走到另一頭。仁川機場真的很大，走錯方向會直接開啟機場健走模式。

仁川機場第二航廈淋浴間收費多少？

仁川機場第二航廈的淋浴間收費對轉機旅客比較划算，一般旅客15,000韓幣、轉機旅客只要7,000韓幣，只要出示轉機登機證就好了。

Shower Room West：4樓231登機門附近

Shower Room East：4樓268登機門附近

之前在第一航廈也付費進去洗過澡，設備算很不錯，可以參考之前的仁川第一航站轉機心得。

淋浴間是付費使用，對長途飛行、紅眼班機或轉機時間很長的人來說很方便。位置就在Nap Zone、Public Lounge旁邊，想先洗澡再去休息，或睡醒後整理一下再登機，都不用在機場裡繞來繞去。

另外還有付費的按摩區，航程太久或是逛街逛太累想要鬆一下可以來這裡，不過要注意班機時間喔！

仁川機場第二航廈美食街與貴賓室在哪裡？

仁川機場第二航廈的美食街跟貴賓室也在4樓，想吃熱食、找地方坐，或是使用信用卡貴賓室，都可以往4樓走。

第二航廈4樓有Matina Lounge、Matina Gold Lounge、SKY HUB Lounge，也有大韓航空相關貴賓室。Matina Gold Lounge在249登機門附近，Matina Lounge在252登機門附近，SKY HUB Lounge則分布在231登機門與268登機門附近。

如果沒有要進貴賓室，也可以去美食街吃東西，美食街都在四樓，只是要注意四樓的美食街只接受刷卡，需要先在點餐機點餐，再到各別的餐廳窗口取餐，這次離開前就在美食街買個辣炒年糕配飯捲，想吃簡單一點的也可以到246登機門對面的GS25便利商店，或254登機門附近的CU便利商店。

另外，三清洞、北村一帶有名的黃生家刀削麵，在仁川機場第二航廈也有分店。黃生家是米其林必比登推薦的刀削麵名店，如果入關前還有時間，又想離開韓國前再補一碗熱湯麵，可以把這間放進口袋名單。

想逛星巴克或買星巴克城市杯的，可以在248、247登機門之間找到。

仁川機場第二航廈GS25、CU便利商店在哪裡？

仁川機場第二航廈的GS25在246登機門斜對面，CU便利商店則在254登機門附近，登機前想補貨很方便。

GS25裡泡麵、零食、飲料都能買，也有賣飯糰飯捲三明治，美式袋裝咖啡以及香蕉牛奶也有，想帶回台灣的可以在這裡入手，都能手提上飛機。

登機前想買點東西很方便，完全是最後補貨區，順便抓了幾包袋裝咖啡，可以直接手提上飛機，回台灣還能繼續喝。

GS25裡也有不少最近很紅的杜拜巧克力，貨源看起來蠻多，不過老實說沒有很好吃，真的不用太期待，比起買杜拜巧克力，還不如去美食街吃辣炒年糕配飯捲，實際多了。

韓國機場退稅流程｜仁川機場第二航廈退稅怎麼辦？

仁川機場第二航廈退稅要記住兩個順序：入關前先掃退稅單，入關後再領退稅金額，順序顛倒就得多繞一趟。

入關前先到第二航廈3樓D、F後方櫃檯，找Tax Refund自助機掃描護照跟還沒退稅的單據，掃瞄護照後再掃退稅單，照著機台步驟操作就可以。

很多人會問我：在市區已經退過稅的東西，到機場還要再處理一次嗎？答案是不用，像這次在Olive Young買的商品都已經在市區退過稅，機場只需要處理還沒退稅的單據，如果在市區有看到市區退稅機器也可以先掃一下，不然到機場人真的很多，需要排隊還要更早到機場。這次是在藥局以及愛迪達買的東西需要到機場退稅。

掃完退稅單之後，再去安檢跟出境審查。

入關後如果要領退稅金額，可以到249登機門或269登機門附近的Tax Refund退稅櫃檯，這次實際辦理的位置是在249登機門斜對面，現場有人工退稅，也有自助退稅機器。

Tax Refund退稅櫃檯建議直接排機器退稅，可以直接退韓幣或退到信用卡內；人工櫃檯辦理退稅可以退日幣跟美金，退稅櫃檯有時候會排隊，不要拖到快登機才處理，仁川機場真的很大，時間抓太緊沒時間逛街吃東西會有點掃興。

仁川機場退稅流程簡單整理，入關前跟入關後差在哪？

仁川機場第二航廈退稅最容易搞混的就是入關前跟入關後要做的事不一樣，整理成表格會更清楚：

仁川機場第二航廈退稅可以照這樣走：

入關前：到3樓D、F櫃檯附近，用Tax Refund自助機掃護照跟退稅單。 入關後：到249登機門或269登機門附近的Tax Refund櫃檯領退稅金額。

如果是第一次在韓國機場退稅，最容易搞混的就是入關前先掃退稅單、入關後再到退稅櫃檯領錢，先把這兩個步驟記起來，到了仁川機場第二航廈就不會太慌亂。

以上就是這幾次飛首爾在仁川機場第二航廈逛街購物美食退稅的心得，提供給大家分享。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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