韓國釜山變身「寶可夢城市」！30週年打造暑假必訪打卡勝地、開賣時間曝光

今年暑假準備衝韓國！迎接寶可夢30週年，韓國釜山推出大型城市聯名活動「Pokémon Mega Festa 2026 in Busan」，自7月17日至8月9日登場，並於7月10日起率先啟動部分交通主題內容。不同於一般快閃展覽，這次將寶可夢元素延伸至地鐵、街區、海濱及百貨商場，讓旅客透過搭乘大眾運輸、收集印章、拍照打卡等方式探索整座城市，打造沉浸式旅遊體驗，也讓釜山成為今年夏季最受矚目的寶可夢朝聖地。

圖／取自釜山交通公社官網

釜山地鐵、主題公車同步登場 集章解鎖限定好禮

活動期間，釜山站、凡內谷站、田浦站、廣安站及Centum City站將全面換上寶可夢主題裝飾，除了設置大型拍照區，還有寶可夢卡牌展示、限定主題列車及集章活動。旅客只要完成指定站點集章，即可前往樂天百貨釜山本店的寶可夢快閃店兌換限定贈品或參加抽獎。今年也同步推出寶可夢限定QR車票與主題公車，串聯多處人氣景點，讓交通工具搖身一變成為旅行亮點；此外，田浦站、廣安站與Centum City站還將舉辦寶可夢卡牌教學課程，吸引親子與卡牌玩家一同參與。

圖／取自釜山交通公社官網

圖／取自釜山交通公社官網

廣安里無人機秀點亮夜空 寶可夢粉絲必看夏夜盛典

白天逛景點，夜晚還有重頭戲登場。7月25日廣安里海水浴場將舉辦寶可夢30週年紀念無人機秀，數百架無人機將搭配煙火與燈光演出，在廣安大橋夜景陪襯下，打造夢幻海濱視覺饗宴，預計晚間8點及10點各演出一場，勢必成為暑假最熱門的打卡活動之一。活動期間，位於樂天百貨釜山本店的寶可夢快閃店也將同步販售釜山限定商品，讓旅客一次收藏限定紀念品。

圖／取自釜山交通公社官網

現代汽車推寶可夢限定周邊 暑假釜山旅遊再添收藏亮點

除了城市活動之外，現代汽車也攜手推出「寶可夢遊釜山」聯名系列商品，以寶可夢探索釜山為設計概念，包含多款限定周邊，自6月26日起於官方商城開賣，活動期間亦將在釜山國際移動出行展限量販售。從搭乘主題列車、收集限定印章、欣賞海邊無人機秀，到入手限定周邊，今年夏天的釜山不只是熱門旅遊城市，更將化身為一座大型寶可夢樂園，無論是親子家庭或寶可夢粉絲，都值得安排一趟朝聖之旅。

釜山旅遊景點。圖／shutterstock

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