這次不是柯南了！韓國CGV「黑影人主題周邊」強勢開賣 必收藏「黑影人玩偶、紓壓捏捏球」價格、優惠1次看

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著去日本自由行的次數變多後，很多人開始想避開人擠人的市區，找個安靜的地方好好休息。如果你也想找個能完全放鬆的度假地點，名列「日本三景」之一的宮城縣「松島」，即將在今年8月開一間主打慢步調的全新度假飯店「YOKI MATSUSHIMA」。這家飯店最吸引人的地方，就是每一間客房都能直接看到「松島灣」的無敵海景，而且房間裡就有源泉掛流的天然溫泉！對於喜歡保有隱私、不想被打擾的旅客來說，是非常棒的住宿選擇。 為了讓大家提前體驗松島的特色，飯店現在提前推出了「一天只接一組客人」的專屬住宿行程。這個行程會有飯店的專業在地嚮導親自帶路，帶你去看非常有名的「松島四大觀」。 你可以從「壯觀」大高森、「麗觀」富山、「偉觀」多聞山和「幽觀」扇谷這四個視野最好的地方任選兩個。嚮導會帶你走私房路線避開人潮，讓你可以安靜地欣賞海灣裡兩百多座島嶼的漂亮全景，同時也會用輕鬆的方式跟你分享當地的歷史和故事，讓這趟旅行玩得更深入。 出門度假，吃得好跟住的好絕對不能少。本行程附的晚餐會提供精緻的會席料理，吃得到用稻草燒烤的三陸海域新鮮生魚片，還有炭烤的宮城縣特產「漢方和牛」。早餐也很有誠

2026-06-26 08:00