這次不是柯南了！韓國CGV「黑影人主題周邊」強勢開賣 必收藏「黑影人玩偶、紓壓捏捏球」價格、優惠1次看
柯南「黑影人」都有周邊了！韓國CGV影城新推出「黑影人」主題周邊，從玩偶吊飾、紓壓捏捏球到可樂飲品統統有，售價、優惠一次報你知。
這次不主打柯南了！韓國CGV影城最新「黑影人」主題周邊吸引粉絲目光，有別於以往，本次特別以《名偵探柯南》中的標誌性神秘角色「黑影人」為主軸，推出黑影人玩偶吊飾、黑影人造型紓壓捏捏球等收藏周邊，同時也有同樣黑嚕嚕的主題飲品「黑影人檸檬可樂」，為部分影城限定販售。以上商品自6/26起開賣，至售完為止。
售價部分，「黑影人玩偶吊飾」單售9,500韓元，搭配套餐優惠價13,500韓元，有爆米花(M)、汽水飲品(M)和玩偶1個（現省4,000韓元）；「黑影人造型紓壓捏捏球（附專用手袋）」單售5,000韓元，搭配套餐優惠價11,000韓元，有爆米花(M)、汽水飲品(M)和捏捏球1個（現省2,000韓元）。而「黑影人檸檬可樂」單杯售價6,000韓元，另附專用杯套。
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