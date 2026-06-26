快訊

彰化驚見「保鮮膜棉被裹屍」長髮蠟化屍體遭棄置荔枝園…恐已死亡多日

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

這次不是柯南了！韓國CGV「黑影人主題周邊」強勢開賣 必收藏「黑影人玩偶、紓壓捏捏球」價格、優惠1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

柯南「黑影人」都有周邊了！韓國CGV影城新推出「黑影人」主題周邊，從玩偶吊飾、紓壓捏捏球到可樂飲品統統有，售價、優惠一次報你知。

圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

這次不主打柯南了！韓國CGV影城最新「黑影人」主題周邊吸引粉絲目光，有別於以往，本次特別以《名偵探柯南》中的標誌性神秘角色「黑影人」為主軸，推出黑影人玩偶吊飾、黑影人造型紓壓捏捏球等收藏周邊，同時也有同樣黑嚕嚕的主題飲品「黑影人檸檬可樂」，為部分影城限定販售。以上商品自6/26起開賣，至售完為止。

圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

售價部分，「黑影人玩偶吊飾」單售9,500韓元，搭配套餐優惠價13,500韓元，有爆米花(M)、汽水飲品(M)和玩偶1個（現省4,000韓元）；「黑影人造型紓壓捏捏球（附專用手袋）」單售5,000韓元，搭配套餐優惠價11,000韓元，有爆米花(M)、汽水飲品(M)和捏捏球1個（現省2,000韓元）。而「黑影人檸檬可樂」單杯售價6,000韓元，另附專用杯套。

圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

圖／韓國CGV IG@cgv_korea
圖／韓國CGV IG@cgv_korea

官方詳情：https://reurl.cc/Z2DaYV

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

電影周邊 名偵探柯南 韓國旅遊 爆米花

相關新聞

這次不是柯南了！韓國CGV「黑影人主題周邊」強勢開賣 必收藏「黑影人玩偶、紓壓捏捏球」價格、優惠1次看

柯南「黑影人」都有周邊了！韓國CGV影城新推出「黑影人」主題周邊，從玩偶吊飾、紓壓捏捏球到可樂飲品統統有，...

第一次去日本也不怕，下載這幾款APP就出發！

【FunTime小編群】最近大家出國自由行的首選國家絕對非日本莫屬，而這趟旅程最強大的神隊友就是你的手機啦！一支手機在手，不管是交通查詢、即時翻譯還是天氣預報，通通都能派上用場，讓你輕鬆暢遊日本每個角落。小編貼心幫大家整理了一系列到日本必備的超實用APP，不管是安排行程還是臨時救急都超好用，快來看看有哪些APP要先下載起來吧！

入住「日本三景」絕美海景溫泉飯店 獨享限量松島「四大觀」秘境探索

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著去日本自由行的次數變多後，很多人開始想避開人擠人的市區，找個安靜的地方好好休息。如果你也想找個能完全放鬆的度假地點，名列「日本三景」之一的宮城縣「松島」，即將在今年8月開一間主打慢步調的全新度假飯店「YOKI MATSUSHIMA」。這家飯店最吸引人的地方，就是每一間客房都能直接看到「松島灣」的無敵海景，而且房間裡就有源泉掛流的天然溫泉！對於喜歡保有隱私、不想被打擾的旅客來說，是非常棒的住宿選擇。 為了讓大家提前體驗松島的特色，飯店現在提前推出了「一天只接一組客人」的專屬住宿行程。這個行程會有飯店的專業在地嚮導親自帶路，帶你去看非常有名的「松島四大觀」。 你可以從「壯觀」大高森、「麗觀」富山、「偉觀」多聞山和「幽觀」扇谷這四個視野最好的地方任選兩個。嚮導會帶你走私房路線避開人潮，讓你可以安靜地欣賞海灣裡兩百多座島嶼的漂亮全景，同時也會用輕鬆的方式跟你分享當地的歷史和故事，讓這趟旅行玩得更深入。 出門度假，吃得好跟住的好絕對不能少。本行程附的晚餐會提供精緻的會席料理，吃得到用稻草燒烤的三陸海域新鮮生魚片，還有炭烤的宮城縣特產「漢方和牛」。早餐也很有誠

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。