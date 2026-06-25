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去韓國玩可以下載這些APP，自由行靠它們暢通無阻！

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
很多台灣人喜歡到韓國旅遊。 圖／canva
很多台灣人喜歡到韓國旅遊。 圖／canva

【FunTime小編群】不會韓文的你，是不是一下飛機就有種瞬間變文盲的感覺～不管是找路、搭地鐵、叫車還是點餐，每一步都超需要工具輔助！別擔心，小編這次直接幫你整理出去韓國前「必下載的APP」清單，從地圖、翻譯、快速通關、天氣查詢、支付工具到行李寄放全都包，一次搞懂讓你整趟旅程更順、更不手忙腳亂！

韓國快速通關APP

Smart Pass

Smart Pass。圖／FunTime小編群－Smart Pass App截圖
Smart Pass。圖／FunTime小編群－Smart Pass App截圖

Smart Pass。圖／FunTime小編群－Smart Pass App截圖
Smart Pass。圖／FunTime小編群－Smart Pass App截圖

要在首爾仁川機場入境的旅客必需認識「Smart Pass」，Smart Pass是用於隨身行李檢查前的「過出境閘門」這關，有了Smart Pass你就可以不用排攏長的隊伍，免去人工核對機票護照的階段。只要在「過出境閘門」的前30分鐘輸入護照、機票資訊，就可以使用Smart Pass快速通關服務囉。

韓國天氣APP

NAVER Map

NAVER Map。圖／FunTime小編群－NAVER Map App截圖
NAVER Map。圖／FunTime小編群－NAVER Map App截圖

NAVER Map。圖／FunTime小編群－NAVER Map App截圖
NAVER Map。圖／FunTime小編群－NAVER Map App截圖

一般人應該自動都很習慣使用手機內建的天氣APP～但如果你想看當地更準確的天氣狀況，其實直接打開「NAVER Map」就能看了。只要先搜尋到你想要去的地區，搜尋框的下方就會出現天氣預報按鈕，因為資料是取自於韓國氣象廳，所以資訊比較精準，是到韓國旅遊時非常實用的天氣參考工具唷～

韓國支付APP

WOWPASS

WOWPASS。WOWPASS。圖／FunTime小編群－WOWPASS App截圖
WOWPASS。WOWPASS。圖／FunTime小編群－WOWPASS App截圖

WOWPASS。圖／FunTime小編群－WOWPASS App截圖
WOWPASS。圖／FunTime小編群－WOWPASS App截圖

WOWPASS真的是旅客來韓國必備的神級卡片！它把簽帳金融卡與交通卡一次融合，只要先把韓幣存進WOWPASS，就能直接像刷簽帳卡一樣在各大店家付款。加值方式超彈性：可以在WOWPASS機台用現金充值，或是透過手機APP用海外信用卡直接加值。如果臨時需要現金，也能用WOWPASS直接提領，還能透過WOWPASS5跟朋友彼此轉帳，超級方便。交通卡功能則和大家熟悉的T-Money一樣，加值後就能直接搭乘交通工具四處跑。更厲害的是，在APP的商店裡還能購買車票、eSIM、商品券等，一卡就能搞定旅程大小事！真的讓旅行便利度瞬間提升到新高度！

有效期限：製作卡片日期起算6年

購買方式：地鐵站的WOWPASS機台

韓國行李寄放APP

T-locker App。圖／FunTime小編群T-locker App截圖
T-locker App。圖／FunTime小編群T-locker App截圖

T-locker App。圖／FunTime小編群T-locker App截圖
T-locker App。圖／FunTime小編群T-locker App截圖

你也在韓國常常買到大包小包的嗎？有時候提著一大堆東西跑行程真的很累人，別擔心～現在首爾可以使用T-locker，從T-locker就能快速找到附近的置物櫃位置，還能即時查看目前的空櫃狀況、直接在線上預約，最後還能用信用卡完成付款。再也不用拖著行李滿街繞、到現場發現沒空櫃而崩潰啦～

延伸閱讀>>【韓國APP推薦】韓國旅遊必備！地圖、地鐵、叫車、翻譯超方便

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