紅眼班機首選！ 釜山推薦「廣安里汗蒸幕」 可躺平看廣安大橋海景，週末還有無人機表演絕佳視野
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第一次搭紅眼班機衝釜山，一下飛機不知道該去哪裡補眠嗎？這間在廣安里海灘正對面的♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥雖然整體裝潢設施有些年紀，但是一覽無遺的廣安大橋海景加上持釜山通行證Visit Busan Pass可以免費入場，再加上24小時營業，一直以來都是觀光客的釜山汗蒸幕首選！
如果是週末黃昏前來，還可以直接躺在休息區欣賞廣安里最經典的無人機表演，不用在沙灘上吹風人擠人真的太快樂了！
這邊就幫大家整理交通、門票和詳細樓層設施。正在找廣安里海景汗蒸幕的朋友看這篇心得攻略就對啦！
Hotel Aqua Palace Spa & Sauna
地址：부산 수영구 광안해변로 225
中文地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路225
電話：0507-1422-2352
交通方式： 釜山地鐵 2 號線【廣安站】3 號或 5 號出口，步行約 12 分鐘（往廣安里海灘方向走到底右轉）
營業時間：24小時營業
地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖/Google地圖
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 交通方式
♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥是釜山廣安里老字號飯店Hotel Aqua Palace裡的附設汗蒸幕。搭乘地鐵的話，可以從地鐵2號縣廣安站走過來大約12分鐘，或是搭乘公車也是很方便的！
從這裡進去之後，找到櫃台直接購票或是出示釜山通行證即可。
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 門票價格
- 溫泉三溫暖泡湯（成人 / 一般）：12,000 韓元
- 溫泉三溫暖泡湯（兒童）：9,000 韓元
- 汗蒸幕 ＋ 海水溫泉三溫暖（成人 / 一般）：30,000 韓元（※ 持釜山通行證 Visit Busan Pass 可免費進場此方案）
- 汗蒸幕 ＋ 海水溫泉三溫暖（兒童）：20,000 韓元
- 🌙 ⚠️ 深夜進場追加金額（22:00 ~ 隔天凌晨 04:00 之間入場）：加收 5,000 韓元
另外還有水上樂園以及泳池，不過我們三月底去的時候沒有開放就是。
若是搭乘紅眼班機直接來這裡的話，可以寄存行李，但需要額外收費～20吋以上7000韓元，20吋以下5000韓元。
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 樓層介紹
5F：儲物櫃、更衣室
7F：水上樂園、游泳池
8F～9F：汗蒸幕、休息大廳
主要大家會使用的汗蒸幕都是在8樓和9樓。
購買入場門票之後，就會獲得鑰匙以及汗蒸幕專屬的服裝以及毛巾。
阿姨們都很會看尺寸～基本上都是毫不猶豫就拿給你這樣，哈哈哈。
首先來到換鞋區，對照鑰匙上方號碼即可。
有賣飲料、搓澡巾、沐浴備品等。
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 搓澡價格
泡湯區有大面玻璃窗可以看到廣安里海景很漂亮～但窗戶沒有很乾淨就是XD。這邊放上搓澡價格提供你們參考，最便宜的居然還有洗頭耶，哈哈哈。
- 基本搓澡（Basics／基本）：35,000 韓元
- 全身按摩（Body massage／全身按摩）：60,000 韓元
- 特別芳療按摩（Special Aromatherapy／特別芳療）：80,000 韓元
- 背部按摩（Back／脊背）：15,000 韓元
- 洗頭（Shampoo／洗頭）：5,000 韓元
注意事項！
費用必須提前支付（接受現金或轉帳）。
預約請洽5樓的商店／櫃檯（Please contact the shop on the 5th floor）。
實際搓澡室是位在6樓喔（Body scrub room is on the 6th floor）
這邊只能收現金～所以請大家現金要準備好～然後要直接在販賣部這邊付錢別傻傻跑去六樓直接搓喔！！
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 游泳戲水區
我們是走樓梯往上爬～於是有看到很掉漆的游泳池，哈哈哈哈哈。
是沒有很推薦加價來玩啦！有點普通。
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 汗蒸幕大廳
接著就來到汗蒸幕的大廳啦！！！一走進來真的覺得景觀超級讚～～直接就可以看到廣安里沙灘和廣安大橋。
整體空間很寬敞！一早來沒什麼人感覺也很棒～但真的就是看得出有些年紀，大樓窗戶都沒認真洗捏(笑)，不過這片窗景還是很療癒就是～
靠近窗邊還可以看到這片的廣安里沙灘喔！！
一旁有小吃部，可以在這邊買泡麵零食、甜米露當然也是必須的！！！
但因為真的很傳統，全部都需要現金付款。
請記得換完衣服來大廳時，身上要帶點現金才能揮霍XDD
一旁有墊子可以自行取用。
還有按摩椅可以躺好躺滿。
牆上還貼了教你怎麼摺羊咩咩頭的說明～多貼心！！
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 設施介紹
汗蒸房的部分有蠻多主題的，這邊也幫你們直接放上來提供參考。
【8樓主要設施】：小吃部（點心/泡麵）、兒童遊戲室、黃土球房、柏樹窯、鹽室、玉石房、冰室。
【9樓主要設施】：高溫火汗蒸幕、休息區、洗手間（⚠️ 8樓大廳沒有洗手間，要走樓梯上9樓喔！）
說是兒童遊戲區，實際上就是這裡XD。有一些書可以看～還有小小的攀岩牆？
廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 心得總結
這間♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥雖然整體設施與裝潢走傳統老派路線，看的出有些年紀，但擁有的廣安大橋海景第一排視野真的超級無敵！
最棒的是持釜山通行證（VBP）就能免費入場，24小時營業更是紅眼班機下飛機後、小資族補眠省錢的絕佳首選。
推薦安排週末黃昏前來，能一路從浪漫晚霞看到璀璨夜景，還能直接在休息大廳躺平、免吹風免人擠人，爽看廣安里最經典的無人機表演～還是蠻推薦的喔！！！
Hotel Aqua Palace Spa & Sauna
地址：부산 수영구 광안해변로 225
中文地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路225
電話：0507-1422-2352
交通方式： 釜山地鐵 2 號線【廣安站】3 號或 5 號出口，步行約 12 分鐘（往廣安里海灘方向走到底右轉）
營業時間：24小時營業
地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖/Google地圖
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