紅眼班機首選！ 釜山推薦「廣安里汗蒸幕」 可躺平看廣安大橋海景，週末還有無人機表演絕佳視野

第一次搭紅眼班機衝釜山，一下飛機不知道該去哪裡補眠嗎？這間在廣安里海灘正對面的♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥雖然整體裝潢設施有些年紀，但是一覽無遺的廣安大橋海景加上持釜山通行證Visit Busan Pass可以免費入場，再加上24小時營業，一直以來都是觀光客的釜山汗蒸幕首選！

如果是週末黃昏前來，還可以直接躺在休息區欣賞廣安里最經典的無人機表演，不用在沙灘上吹風人擠人真的太快樂了！

這邊就幫大家整理交通、門票和詳細樓層設施。正在找廣安里海景汗蒸幕的朋友看這篇心得攻略就對啦！

Hotel Aqua Palace Spa & Sauna

地址：부산 수영구 광안해변로 225

中文地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路225

電話：0507-1422-2352

交通方式： 釜山地鐵 2 號線【廣安站】3 號或 5 號出口，步行約 12 分鐘（往廣安里海灘方向走到底右轉）

營業時間：24小時營業

地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖/Google地圖

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 交通方式

♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥是釜山廣安里老字號飯店Hotel Aqua Palace裡的附設汗蒸幕。搭乘地鐵的話，可以從地鐵2號縣廣安站走過來大約12分鐘，或是搭乘公車也是很方便的！

從這裡進去之後，找到櫃台直接購票或是出示釜山通行證即可。

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 門票價格

溫泉三溫暖泡湯（成人 / 一般） ：12,000 韓元

：12,000 韓元 溫泉三溫暖泡湯（兒童） ：9,000 韓元

：9,000 韓元 汗蒸幕 ＋ 海水溫泉三溫暖（成人 / 一般） ：30,000 韓元（※ 持釜山通行證 Visit Busan Pass 可免費進場此方案）

：30,000 韓元（※ 持釜山通行證 Visit Busan Pass 可免費進場此方案） 汗蒸幕 ＋ 海水溫泉三溫暖（兒童） ：20,000 韓元

：20,000 韓元 🌙 ⚠️ 深夜進場追加金額（22:00 ~ 隔天凌晨 04:00 之間入場）：加收 5,000 韓元

另外還有水上樂園以及泳池，不過我們三月底去的時候沒有開放就是。

若是搭乘紅眼班機直接來這裡的話，可以寄存行李，但需要額外收費～20吋以上7000韓元，20吋以下5000韓元。

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 樓層介紹

5F：儲物櫃、更衣室

7F：水上樂園、游泳池

8F～9F：汗蒸幕、休息大廳

主要大家會使用的汗蒸幕都是在8樓和9樓。

購買入場門票之後，就會獲得鑰匙以及汗蒸幕專屬的服裝以及毛巾。

阿姨們都很會看尺寸～基本上都是毫不猶豫就拿給你這樣，哈哈哈。

首先來到換鞋區，對照鑰匙上方號碼即可。

有賣飲料、搓澡巾、沐浴備品等。

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 搓澡價格

泡湯區有大面玻璃窗可以看到廣安里海景很漂亮～但窗戶沒有很乾淨就是XD。這邊放上搓澡價格提供你們參考，最便宜的居然還有洗頭耶，哈哈哈。

基本搓澡（Basics／基本） ：35,000 韓元

：35,000 韓元 全身按摩（Body massage／全身按摩） ：60,000 韓元

：60,000 韓元 特別芳療按摩（Special Aromatherapy／特別芳療） ：80,000 韓元

：80,000 韓元 背部按摩（Back／脊背） ：15,000 韓元

：15,000 韓元 洗頭（Shampoo／洗頭）：5,000 韓元

注意事項！

費用必須提前支付（接受現金或轉帳）。

預約請洽5樓的商店／櫃檯（Please contact the shop on the 5th floor）。

實際搓澡室是位在6樓喔（Body scrub room is on the 6th floor）

這邊只能收現金～所以請大家現金要準備好～然後要直接在販賣部這邊付錢別傻傻跑去六樓直接搓喔！！

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 游泳戲水區

我們是走樓梯往上爬～於是有看到很掉漆的游泳池，哈哈哈哈哈。

是沒有很推薦加價來玩啦！有點普通。

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 汗蒸幕大廳

接著就來到汗蒸幕的大廳啦！！！一走進來真的覺得景觀超級讚～～直接就可以看到廣安里沙灘和廣安大橋。

整體空間很寬敞！一早來沒什麼人感覺也很棒～但真的就是看得出有些年紀，大樓窗戶都沒認真洗捏(笑)，不過這片窗景還是很療癒就是～

靠近窗邊還可以看到這片的廣安里沙灘喔！！

一旁有小吃部，可以在這邊買泡麵零食、甜米露當然也是必須的！！！

但因為真的很傳統，全部都需要現金付款。

請記得換完衣服來大廳時，身上要帶點現金才能揮霍XDD

一旁有墊子可以自行取用。

還有按摩椅可以躺好躺滿。

牆上還貼了教你怎麼摺羊咩咩頭的說明～多貼心！！

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 設施介紹

汗蒸房的部分有蠻多主題的，這邊也幫你們直接放上來提供參考。

【8樓主要設施】：小吃部（點心/泡麵）、兒童遊戲室、黃土球房、柏樹窯、鹽室、玉石房、冰室。

【9樓主要設施】：高溫火汗蒸幕、休息區、洗手間（⚠️ 8樓大廳沒有洗手間，要走樓梯上9樓喔！）

說是兒童遊戲區，實際上就是這裡XD。有一些書可以看～還有小小的攀岩牆？

廣安里汗蒸幕-Hotel Aqua Palace Spa & Sauna 心得總結

這間♥Hotel Aqua Palace Spa & Sauna♥雖然整體設施與裝潢走傳統老派路線，看的出有些年紀，但擁有的廣安大橋海景第一排視野真的超級無敵！

最棒的是持釜山通行證（VBP）就能免費入場，24小時營業更是紅眼班機下飛機後、小資族補眠省錢的絕佳首選。

推薦安排週末黃昏前來，能一路從浪漫晚霞看到璀璨夜景，還能直接在休息大廳躺平、免吹風免人擠人，爽看廣安里最經典的無人機表演～還是蠻推薦的喔！！！

Hotel Aqua Palace Spa & Sauna

地址：부산 수영구 광안해변로 225

中文地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路225

電話：0507-1422-2352

交通方式： 釜山地鐵 2 號線【廣安站】3 號或 5 號出口，步行約 12 分鐘（往廣安里海灘方向走到底右轉）

營業時間：24小時營業

地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖/Google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」