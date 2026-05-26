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大韓航空、韓亞航空年底「正式合併」！韓國最大航空版圖成形，仁川機場國際樞紐地位再升級

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
（美聯社） 美國聯合通訊社
（美聯社） 美國聯合通訊社

韓國航空市場即將迎來重大變革。Korean Air與Asiana Airlines近日正式拍板，預計於今年12月17日完成合併程序，歷時近六年的整合案終於塵埃落定。未來韓亞航空將全面併入大韓航空，韓國也將誕生規模空前的大型國籍航空公司，消息一出立刻引發全球旅遊與航空市場高度關注。

記者黃仲明／攝影 黃仲明
記者黃仲明／攝影 黃仲明

這起合併案最早可追溯至2020年疫情期間，當時韓亞航空受到航空寒冬衝擊，韓國政府為避免產業動盪，推動由大韓航空主導收購，並透過國營銀行提供約3.6兆韓元資金協助。由於整併涉及多國航權與反壟斷審查，因此歷經多年協商與批准程序。隨著雙方董事會正式通過合併契約，未來大韓航空將承接韓亞航空的航線、資產、員工與營運系統，並同步整合飛航安全與服務機制。

韓亞航空。記者黃仲明／攝影 黃仲明
韓亞航空。記者黃仲明／攝影 黃仲明

對旅客而言，未來最大的變化之一，將是航線與飛行服務全面升級。大韓航空透露，整合後將重新調整部分重疊航線，同時增加更多長程國際航點，包含澳洲、印度等市場都將擴大布局；北美熱門城市如紐約、洛杉磯，也有望提升至單日四班規模。除此之外，機上餐飲、貴賓室與飛安系統也將同步優化，進一步強化Incheon International Airport作為東北亞航空樞紐的重要地位。

除了傳統航空整合之外，韓國廉價航空市場也將迎來新局面。大韓航空旗下真航空，以及韓亞航空旗下的釜山航空與首爾航空，預計今年內啟動整併協商，最快明年將統一以「真航空」品牌重新營運，機隊規模可望超越Jeju Air，成為韓國最大低成本航空公司。至於不少旅客最關注的會員里程與哩程轉換方案，目前仍由相關單位持續協商中，官方尚未公布最終換算方式，但初步方向傳出將朝1比1累積轉換規劃。

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