玩韓國還不知道「益善洞」就落伍啦，當地人放假都逛這裡！

【FunTime小編群】許多人到韓國旅遊都會把握機會逛街、喝咖啡，而明洞跟弘大是絕大部分旅客的首要選擇，但你聽過益善洞嗎？同樣位於首爾市中心，以大量老屋改建，從咖啡廳、特色餐廳、服飾店到拍貼機店一應俱全，加上韓劇的取景加持，搖身一變成為韓國年輕人的新興逛街區。去到韓國除了服飾店必逛，也還有許多一定要買的美妝、零食，想一次知道FunTime小編推薦哪些嗎？到首爾旅遊攻略看看就對了！

清水堂。

益善洞介紹

益善洞。

益善洞韓屋村於1920年形成，與北村的大型韓屋相比，益善洞主要是小坪數韓屋，小巷蜿蜒曲折，街道空間不大，傳統建築配上現代化的裝飾，進駐了許多特色咖啡廳、餐廳、文創小店等等，帶出文青清新的氣息，另外，這裡曾是韓劇「德魯納酒店」與「孤單又燦爛的神－鬼怪」的拍攝場景，更難怪成為韓國年輕人的熱門打卡地點。

小編偷偷說：益善洞和安國站商圈、昌德宮、北村韓屋村、景福宮、三清洞位置相近，可安排成一日行程！

交通：搭乘首爾1、3、5號線至「鐘路3街站」4或6號出口，步行約3~5分鐘

益善洞咖啡廳推薦

小夏鹽田

小夏鹽田。

小夏鹽田是一間因風格獨特而爆紅的韓屋咖啡廳，以「湖水藍鹽田」為主題，除了咖啡廳真的設有一塊塊鹽田和多個小鹽丘之外，他們也有推出多種甜口味的小鹽丘造型麵包，特別又吸睛的造型讓人忍不住狂拍照！！若是偏好鹹口味麵包，小夏鹽田也有販賣各種口味的麵包，其中真正的招牌是他們的海鹽麵包，海鹽和奶油的搭配恰到好處，幾乎無負評，若有機會來到益善洞，絕對不要錯過這間好看、好拍又好吃的特色咖啡廳！

地址：首爾市鍾路區水標路28街21-5

營業時間：09:00-20:30

清水堂

清水堂。

清水堂是首爾益善洞超人氣的咖啡廳，隱身在市中心的韓屋裡，竹林流水的門口超好拍，路過的人都會被吸引！他們的紅茶奶油牛奶滑順到不行，黑芝麻蛋糕切開還有紫色驚喜，層次感超讚。草莓舒芙蕾也超推薦，無論拍照還是口味都很出色，難怪成為韓國年輕人最愛的打卡點！

地址：首爾市鐘路區敦化門路11街31-9

營業時間：10:30-20:00

樂園驛

樂園驛。

樂園驛是首爾益善洞超有特色的咖啡廳，整間店以火車站為主題，庭院裡竟然真的有鐵軌，走進來就像來到火車場景！最可愛的是甜點會在軌道上轉，邊看邊等超有趣，拍照也超級出片。甜點真的很厲害，磅蛋糕紮實綿密，白巧克力、莓果、深巧克力口味都很推薦，巧克力控一定會愛，而且這裡的甜點多到會讓人選擇困難><！

地址：首爾市鐘路區水標路28街33-5

營業時間：11:00-22:00

益善洞餐廳推薦

昌華堂

昌華堂。

有看過韓劇「德魯納酒店」的話應該都對這個名字不陌生，因為它正是在昌華堂大學路分店拍攝，而它也在弘大、益善洞設有分店。昌華堂主要賣的是韓式煎餃，若首次用餐推薦點綜合煎餃可以一次品嘗多種口味，同時還有提供韓式炒飯、辣拌冷麵等韓式傳統餐點。昌華堂也是排隊名店，別忘了要先填寫門口的候位單喔～

地址：首爾市鐘路區水標路28街23

營業時間：11:30-14:30、16:00-21:00

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