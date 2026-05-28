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首爾明洞韓牛烤肉開箱！超詳細評測：古早味韓式烤肉的正宗滋味

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

說到首爾必去的美食聖地，明洞絕對榜上有名，但你知道嗎？在那些人擠人的街邊小吃攤之外，明洞其實藏著不少讓在地人回訪再回訪的口袋名單餐廳。

這次要介紹的，就是這樣一間「不在一樓、不在主街、但值得你專程去找」的韓式烤肉店，主要提供韓牛及正宗韓式排骨，又有專人代烤，好好的坐下來吃一頓飯，如果你在找明洞美食餐廳，這間烤肉的肉質絕對會滿足你。

【태초갈비 명동점（太初排骨明洞店）】

這是我自己開發的旅行地圖，可以直接在瀏覽器使用，一覽旅遊中周遭的景點和餐廳，大家不妨可以試試看喔。

https://jason19820913-lab.github.io/travel-map/

태초갈비 명동점 是什麼？餐廳介紹

太初排骨明洞店預約網址：https://naver.me/x1VvovEK

如果你正在搜尋「首爾明洞烤肉推薦」或「明洞必吃韓式排骨」，那你一定不能錯過這家藏在明洞巷弄裡的 태초갈비（太初排骨）明洞店。

「태초（太初）」在韓文中有「最初、根源」的意思，這個名字本身就在傳達品牌理念，回歸排骨料理最原始的美味。不同於許多觀光客向的韓式烤肉餐廳，태초갈비 走的是道地韓國在地風格，主打高品質的韓式排骨（갈비）搭配傳統醃漬醬料，讓每一口都能感受到層次豐富的炭火香氣。

태초갈비 명동점（太初排骨明洞店）菜單

菜單在這，有提供中文菜單，所以點菜不用擔心。我們一行六個人直接點了：太初套餐(2~3人)+推薦套餐(2人)。

店內座位與氛圍：低調奢華的韓式烤肉體驗

搭乘電梯直達六樓，一開門迎面而來的是韓式餐廳少見的沉穩格調，整體設計走暗色系現代韓風，木質調與暗色金屬元素的搭配，讓空間看起來既有質感又不失溫度。

如果你習慣了明洞那些燈光耀眼的觀光餐廳，這裡的低調氛圍會讓你有種「這才是當地人才知道的口袋名單」的感覺。

太初排骨（明洞店）餐點介紹

因為我們同行共有六個人，所以點了太初套餐、推薦套餐兩種套餐。送上桌已經是把兩個套餐的份量拼在一起了，除此之外，當然還有很多種小菜和生菜可以搭配享用。

【太初套餐（630克）：217,000韓元】

太初骨排 2p ＋ 韓牛肋條肉 130g＋韓牛雪花眼肩肉100g＋方形燒骨排＋韓牛大醬粥

【推薦套餐（400克）：187,000韓元】

太初排骨 2p + 韓牛肋條肉100g＋韓牛雪花眼肩肉 100g＋韓牛大醬粥

【韓牛肋條肉】

看到這牛肉條的色澤，非常新鮮，居然上面還有金箔。牛肋條口感豐富多層次，因富含油脂與筋膜，碳烤後軟嫩化口、油香濃郁，帶有膠質感。

【韓牛雪花眼肩肉】

終於看到韓牛的油花啦！真的超漂亮的，就跟日本和牛有得比了，以其極高脂肪分佈與極致軟嫩口感聞名，肉質細膩，入口即化，帶有濃郁油脂香氣，且不像普通肩肉般堅韌，因其頂級油花，口感甚至可媲美頂級肋眼，非常適合碳烤。

【方形燒骨排】

帶骨的肉排上方已經有先塗過一層醬汁，所以整體肉質和口味是帶著鹹甜鹹甜，也因為油花分佈均勻讓肉質更香。

【太初骨排】

聽說這個排骨是他們的招牌，使用100小時熟成頂級太初肋排，人員將排骨邊的肉取下來後，剪成一口大小，那個軟嫩度以及醃料的入味程度，真的令人停不下來。

【韓牛大醬粥】

最後上了一鍋大醬粥，使用韓牛的肉丁去熬煮而成，口味適中，並不會有辣度，一般人都可以接受，用這道來暖胃解膩收尾，是個很棒的安排。

태초갈비（太初排骨）明洞店評價

我只能說這間明洞的燒肉店，肉質是這幾天吃的最好吃的前幾名，當然價格也不便宜，但因為肉質經過適當的醃料醃製後，肉質非常的軟嫩，而且還可以吃到大醬粥，真的很暖胃。如果你有去明洞搜尋好吃的餐廳，建議你來一次看看。

태초갈비 명동점（太初排骨明洞店）

營業時間：12:00~23:00

地址：서울 중구 명동10길 18 6층 601호（Naver Map導航）（明洞站8號出口228公尺）

電話：+82-507-1417-1598

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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