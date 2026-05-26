韓國首爾必吃美食！鮮美滿分「蛤蜊刀削麵」，連在地人都排隊的聖水名店

在首爾琳瑯滿目的美食地圖中，「刀削麵」絕對佔有一席之地，而近期在社群平台與在地口碑中討論度最高的，莫過於以「鮮甜蛤蜊湯頭」與「爆量海鮮煎餅」聞名的 조조칼국수（Jojo Kalguksu），無論你是排入首爾自由行行程，還是尋找聖水洞周邊的午餐選擇，這間店絕對值得你停下腳步。

【조조칼국수 성수점（JoJo刀削麵聖水店）】

這是我自己開發的旅行地圖，可以直接在瀏覽器使用，一覽旅遊中周遭的景點和餐廳，大家不妨可以放在我的最愛，或在手機桌面放個捷徑試試看喔。

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從大邱紅到首爾：조조칼국수 的美味職人精神與用餐環境，조조칼국수（Jojo Kalguksu）的傳奇並非始於首爾，而是源自韓國南部的美食之都——大邱。創辦人憑藉著對食材近乎苛求的執著，讓這間原本的地方小店迅速紅遍全韓國，甚至被封為「大邱必吃三大美食」之一。

為什麼 조조칼국수 是首爾必吃？三大魅力重點

產地直送的鮮甜： 店內招牌「同竹蛤蜊（동죽）」每日新鮮配送，湯頭清澈卻帶有濃郁的海味精華。

純手工刀削麵體： 麵條咬勁十足，能完美吸附湯汁，每一口都是滿足。

視覺與味覺的雙重享受： 這裡的海鮮煎餅鋪滿了蝦仁與小章魚，是許多食客為了它專程回訪的理由。

JoJo刀削麵用餐環境

走進 조조칼국수 的分店，你會發現這裡的風格與傳統老舊的刀削麵攤截然不同，店內裝潢多採現代簡約風，結合溫潤的木質色調與明亮的採光，營造出一種「現代韓式質感」。

Jojo蛤蜊刀削麵菜單

菜單在這，Jojo刀削麵的菜單設計非常簡單，就是蛤蜊刀削麵、海鮮煎餅、蛤蜊清湯，而且價位親民」。

造訪建議與排隊攻略

조조칼국수在首爾有多間分店，最熱門的位於市廳站(崇禮門店)以及聖水洞附近。

避開尖峰： 建議在中午 11:30 之前或下午 14:00 之後抵達，以減少排隊時間。

點餐技巧： 如果是兩人用餐，建議點「一碗刀削麵 + 一份海鮮煎餅」，份量剛好且能嚐到所有精華。

泡菜警告： 這裡提供的泡菜口感偏辣（韓國道地風味），搭配清淡的湯頭非常過癮，但怕辣的朋友請酌量食用。

Jojo蛤蜊刀削麵必點菜單推薦：蛤蜊刀削麵與極致海鮮蔥餅

【동죽칼국수（蛤蜊刀削麵）：10000韓元】

一份是10000韓元，我們五個人點了三份，三份會通通裝在同一碗，照片這就是三人份的份量。

三人份和一人份份量比較。

這是店內的靈魂。與一般連鎖店不同，조조칼국수 的湯底加入了大量蛤蜊與蔬菜熬煮，口感鮮甜清爽而不油膩，上桌時，碗裡堆滿了肉質飽滿的蛤蜊，搭配微辣的韓國泡菜，簡直是完美的味覺平衡。

【낙지해물파전（韓國海鮮蔥餅）：15000韓元】

這不是普通的煎餅！麵粉比例極低，取而代之的是密密麻麻的蝦仁、小章魚與細蔥。煎餅邊緣酥脆，內層保留海鮮的Q彈，沾上一點特製醬油，是每桌必點的靈魂配角。

【물총조개탕（蛤蜊清湯）：12000韓元】

這道純粹的蛤蜊湯能讓你直接品嚐到貝類的原始鮮味，非常適合配上一瓶燒酒，喝完總是覺得精神滿滿。

조조칼국수 성수점（JoJo刀削麵聖水店）評價

個人是覺得你有來聖水洞的話，十分建議躲開用餐時間來嘗試看看，用餐的CP值很高，又可以吃到新鮮的蛤蜊和飽足感，在逛街之餘可以補足一下體力，推薦給你。

常見問題（FAQ）

Q1：조조칼국수（Jojo Kalguksu）最推薦的分店在哪裡？

A： 對於遊客來說，最方便的是位於首爾市中心，靠近南大門與德壽宮的 「市廳店（City Hall Branch）」。此外，如果你正在逛潮流聖地，「聖水店」 也是極佳的選擇。

Q2：조조칼국수 的平均消費大約是多少？

A： 招牌同竹蛤蜊刀削麵約為 10,000 韓元，海鮮煎餅約為15,000 韓元，人均消費約在 15,000 韓元上下（約台幣 350 – 400 元），性價比極高。

Q3：這間餐廳適合一個人去吃嗎？

A： 適合。餐廳提供單人份的刀削麵，對於獨自旅行的朋友非常友善，不過海鮮煎餅份量較大，若是一個人吃可能會太飽，建議可以打包。

Q4：조조칼국수 有提供中文菜單嗎？

A： 有中文菜單，菜單品項簡單且通常附有圖片。基本點餐只需指著圖片或使用翻譯軟體即可輕鬆點餐。

조조칼국수 성수점（JoJo刀削麵聖水店）

營業時間：10:00~21:30（21:00最後收客）

地址：首尔特别市城东区圣水洞二街289-257（聖水站2號出口111公尺）

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電話：+8224684333

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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