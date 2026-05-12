去韓國旅遊理由+1！首爾「韓華龐畢度中心」插旗汝矣島，首展由畢卡索領軍登陸

當陽光灑落在漢江水面，與金色的 63 大廈 交相輝映時，首爾這座城市正悄悄地完成一場華麗的文化質變。隨著 2026 年夏季的到來，萬眾矚目的「韓華龐畢度中心（Centre Pompidou Hanwha Seoul）」正式插旗汝矣島，不僅讓巴黎的藝術靈魂在首爾落地生根，更標誌著這座時尚之都邁向全球文化核心的新里程。

圖／取自官網

圖／取自官網

庵

這座分館不僅僅是將巴黎總館的精華移師東亞，更是建築與當代品味的完美揉合。座落於指標性的 63 大廈內，由韓華文化基金會精心籌劃，將法式的現代前衛視野，巧妙織入韓國緊湊而充滿活力的城市脈絡中。走進展館，你能感受到那種跳脫傳統美術館框架的開放性，彷彿整座首爾都成了藝術大師們的畫布。

圖／取自官網

圖／取自官網

不必遠赴歐洲，近距離親睹「畢卡索」

對藝術愛好者而言，今夏最奢侈的旅遊體驗莫過於此。開幕特展 《The Cubists: Inventing Modern Vision》 一舉呈現超過 90 件珍稀館藏。你將在汝矣島的現代空間裡，與 畢卡索（Picasso） 的狂放線條、布拉克（Braque） 的解構美學，以及 萊熱（Fernand Léger） 的色彩張力面對面。這些過去藏於巴黎龐畢度總館的經典之作，如今成了首爾文化日常的一部分，為旅程增添了一份沉靜而深刻的國際視野。

圖／取自官網

圖／取自官網

首爾旅行新定義：從流行轉向經典

過去造訪首爾，我們追逐韓劇美妝與流行樂；而現在，這座城市正進化為如同倫敦與巴黎般的「全球創意交匯點」。這是一場從感官娛樂升華至精神探險的旅行，可以先在汝矣島漫步漢江邊，隨後隱入 63 大廈內的藝術殿堂，在跨越百年的現代藝術史中尋找靈感。這不只是一個打卡新地標，更是首爾最具份量的文化座標。對於追求深度、熱愛建築與設計的質感旅人來說，「韓華龐畢度中心」絕對是 2026 年非造訪不可的首選理由。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」