旅韓注意！大韓航空5月調漲燃油費 比美伊戰前狂漲7倍

【FunTime小編群】「獨旅」不僅是近年的旅遊趨勢，更是一種嶄新的生活態度。而說到韓國獨旅，步調悠閒、交通便利的釜山正是你的獨旅首選！在海雲台看海踏浪放放空、在西面嚐嚐豬肉湯飯又或是在南浦洞大肆逛街。一個人旅行，再也不需要遷就於誰、只要跟隨自己心之所向、與自己好好來場對話，正是獨旅的意義所在！不過，釜山獨旅該住哪才安全？單人住宿會不會很貴呢？這篇文章將一次為你整理，讓你的釜山獨旅更安心又輕鬆！

2026-04-18 09:01