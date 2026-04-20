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旅韓注意！大韓航空5月調漲燃油費 比美伊戰前狂漲7倍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
大韓航空最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約7倍。美聯社
大韓航空最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約7倍。美聯社

CNN報導，美伊衝突的影響持續外溢，全球能源市場動盪也反映在航空票價上。南韓最大航空公司之一大韓航空（Korean Air）最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約7倍。

根據公告，從首爾仁川國際機場出發、飛往中國大陸大連與日本福岡等短程單程航線，5月燃油附加費將提高至約7萬5000韓元（約台幣1760元），較戰前的1萬500韓元（約台幣350元）明顯暴增；若是飛往紐約、達拉斯、亞特蘭大等美國主要城市的長程航線，燃油附加費更將來到約56萬4000韓元（約台幣1.3萬元），與2月的7萬6500韓元（約台幣1800元）相比大幅攀升，為先前的7倍以上。以仁川飛紐約的5月單程經濟艙為例，票價約為165萬900韓元（約台幣3.8元）。

隨著荷莫茲海峽因戰爭實質受阻，國際油價高檔震盪，航空業營運壓力持續加重。

除大韓航空外，多家航空公司近期也陸續調高燃油附加費、縮減航班，甚至上修行李費，以因應燃料成本飆升帶來的衝擊。

紐約 美國 中國大陸

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