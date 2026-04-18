釜山超適合獨旅！一個人也能入住的超讚住宿清單

【FunTime小編群】「獨旅」不僅是近年的旅遊趨勢，更是一種嶄新的生活態度。而說到韓國獨旅，步調悠閒、交通便利的釜山正是你的獨旅首選！在海雲台看海踏浪放放空、在西面嚐嚐豬肉湯飯又或是在南浦洞大肆逛街。一個人旅行，再也不需要遷就於誰、只要跟隨自己心之所向、與自己好好來場對話，正是獨旅的意義所在！不過，釜山獨旅該住哪才安全？單人住宿會不會很貴呢？這篇文章將一次為你整理，讓你的釜山獨旅更安心又輕鬆！

釜山單人飯店推薦｜西面獨旅住宿

大多人獨旅時都是靠大眾交通運輸跑透透，因此釜山交通樞紐 - 西面正是個不錯的選擇，雙地鐵交會、去哪都方便！如南浦洞、札嘎其、海雲台等景點都可以輕鬆抵達，並且還有機場巴士可往返金海機場。最重要的是周邊生活機能佳，樂天百貨、豬肉湯飯一條街都在這附近呦！

(小編小聲說：西面熱鬧之餘環境也較雜，所以獨自一人時建議還是要避免在外逗留太晚哦！)

西面城市住宿飯店｜設備俱全ｘ地點超優

#單室套房

西面城市住宿飯店。

西面城市住宿飯店。

西面城市住宿飯店(Urbanstay Seomyeon)的位置超讚！就在西面地鐵站旁，樓下還有便利商店，生活機能滿分！房型為少見的單人套房，咖啡機、洗衣機、小廚房、冰箱等設施一應俱全，房內採光好又舒適，就像在釜山找了一個自己的秘密基地，可以好好休息放鬆～而大家最在意的價格，在FunTime訂房比價中，淡季平日每晚約落在1,200元上下，CP值非常高！

小編小聲說：這間飯店電梯未設門禁管制，非房客也可以直接搭乘上樓，因此建議大家再依自身需求多加評估哦～

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：地鐵西面站12號出口步行1分鐘

釜山單人飯店推薦｜海雲台獨旅住宿

住在海雲台絕對是釜山獨旅的放空首選！一下樓就能走到海邊，吹吹海風、踏踏浪，享受大海帶來的寧靜與療癒。而交通方面也完全不用擔心，無論是地鐵還是巴士都很方便，加上海雲台大街、膠囊列車等熱門景點也都在附近，住在這裡，每天都能過得愜意又充實！

釜山海雲台東橫INN2號店｜連鎖飯店ｘ分店超多

#單人房

釜山海雲台東橫INN2號店。

釜山海雲台東橫INN2號店。

一個人旅行時，住連鎖飯店真的會安心很多！而東橫INN就是釜山獨旅的好夥伴，不只海雲台，西面、釜山站等地都有分店，評價口碑都很不錯、並維持一貫風格：評價、乾淨並附有浴缸、超齊全的備品及免費早餐，大家可以依照地點需求選擇！而這間釜山海雲台東橫INN2號店(Toyoko Inn Busan Haeundae 2)最讚的是部分房型有機會可以看到海景哦！推薦給大家～

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通：地鐵海雲台站步行8分鐘

海雲​台奧賓客飯店｜近地鐵站ｘ單人房寬敞

#單人房 #宿舍房

海雲​台奧賓客飯店。

海雲​台奧賓客飯店。

海雲​台奧賓客飯店(Haeundae O'Guest)距離海雲台地鐵站僅約1分鐘路程，附近還有Olive Young、GS25與海雲台大街，地點非常方便！房型可以選擇上下舖式的宿舍房，或是附私人衛浴、空間寬敞的單人房。透過FunTime比價，平日一晚價格約落在500元（宿舍房）／800元（單人房）上下，價格相當親民。另有提供簡單免費早餐，還能自己動手煎雞蛋，增添一點獨旅的小樂趣！

小編小聲說：這間飯店沒有電梯，建議入住前要先準備好充足的體力來扛行李哦><

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：地鐵海雲​台站步行1分鐘

釜山單人飯店推薦｜南浦洞獨旅住宿

想逛街可以選西面、想看海景就住海雲台；如果兩個都想要，那不妨考慮住在南浦洞！這裡不僅能感受愜意的港口風情、還有可以逛上一整天的光復路商圈、BIFF廣場，以及必吃海鮮的札嘎其市場，而且影島大橋也步行範圍內，景點可說是非常集中，非常適合獨旅或是自由行新手！

大象旅館｜女性專用層ｘ按摩機

#宿舍房 #單人房

大象旅館。

大象旅館。

大象旅館 (Elephant Hostel)距離南浦站約3分鐘步行時間，旅館三樓為女性專用樓層，除了大門外、進入此樓層及房間時都另設有門禁，重重關卡住起來非常安心！而公共區域有小廚房、貼心的腿部按摩機、還有氛圍感滿滿的頂樓小露臺，增添你旅程中的小確幸～最後房型部分除各種人數的宿舍房外也有單人房可選，價格都非常便宜，使用FunTime比價有機會五百元有找哦！

小編偷偷說：這間飯店也沒有電梯需要自己搬行李呦～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵南浦洞步行3分鐘

釜山單人飯店推薦｜廣安里獨旅住宿

除了西面、海雲台及南浦洞外，廣安里也是不錯的住宿區選擇，這裡擁有迷人的海景與壯麗的廣安大橋景致，相較於海雲台更增添了一絲靜謐悠閒，接下來就一起看看廣安里的推薦住宿吧～

廣安里1膠囊飯店｜超美海景ｘ看無人機表演

#膠囊房

廣安里1膠囊飯店。

廣安里1膠囊飯店。

由潔白大理石、大片落地窗打造的廣安里1膠囊飯店(Gwanganli Hotel 1)是許多人釜山獨旅大推的住宿，因為海景真的太美啦！一晚只要大約一千初就可以入住海景膠囊房，將廣安大橋、沙灘與大海盡收眼底外，每周六還能看到絕不能錯過的無人機的表演！位置真的讚～進飯店後，可以將行李放置於櫃中，並拿取毛巾、果汁等備品，而且房內也另有保險櫃，非常貼心，最重要的是還有早餐小禮包，附有麥片、牛奶、泡麵等等絕不讓你餓肚子！

小編小提醒：廣安里1膠囊飯店不提供牙刷牙膏，入住要記得自備！

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵廣安站步行13分鐘/金蓮山站11分

釜山真的是很適合來場療癒獨旅的城市，城市步調慢活、吃住都不貴、美景看不完，讓你一個人出國也可以輕鬆獲得滿滿幸福感，看完以上幾間住宿，有沒有心癢癢呢？現在就來下訂飯店，開啟自己的釜山之旅吧～

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