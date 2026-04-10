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改版了！南韓電子入境卡標「中國台灣」爭議 頁面今刪除出發地、目的地欄位

中央社／ 首爾、台北10日專電
示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者張議晨攝影
示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者張議晨攝影

針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。台灣外交部晚間回覆中央社表示，已注意到南韓電子入境卡於4月10日改版，此舉將有助兩國民眾往來與交流。

外交部指出，尊重韓方此次為便利旅客及簡化入境流程所進行的系統調整，期待雙方能在既有基礎上繼續深化雙邊關係。

之前南韓政府電子入境卡系統的「前一出發地」及「下一目的地」欄位錯列台灣為CHINA（TAIWAN），日前南韓政府回覆台灣方，目前正進行內部行政、技術研議，以更新電子入境卡系統，因此台灣方也會暫緩更改電子入境系統措施。

之前南韓外交部向中央社記者表示，已經檢討並預計推進刪除南韓電子入境申請書中「前一出發地」及「下一目的地」項目，目前正由法務部進行更改中。

今天實際進電子入境卡頁面查看，確實已經沒有「前一出發地」及「下一目的地」項目，而「國籍」欄位則維持原本的TAIWAN。

南韓外交部之前表示，這次措施是為了增進訪韓遊客便利性的出入境管理系統簡化，以及統一紙本申報表與電子入境申請書格式的措施。南韓外交部也強調，「這次措施並非僅針對台灣這個特定對象，而是針對所有入境南韓的外國國民」。

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