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南韓博物館揮別枯燥形象 獵魔女團加持商品成MZ最愛

中央社／ 首爾10日專電
電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球。 路透社
電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球。 路透社

從博物館搖身一變成年輕人最喜歡的地方，在防彈少年團隊長RM、電影「Kpop獵魔女團」加持下，位於首爾的國立中央博物館變成熱門景點，裡面販賣的熱門商品更是不斷售罄，也讓更多MZ世代、外國人喜愛韓國傳統文化。

由國立博物館文化財團營運的博物館商品品牌「MU:DS」成為文化遺產活用新典範，作為公共部門主導文化內容產業的代表性成功案例，近幾年受到大眾關注。

國立中央博物館去年參觀人數達650萬人次，創下歷史新高，在K-content帶動下，去年博物館商品年營收達到413億韓元（約新台幣9億元）。國立博物館文化財團表示，大家不再只把文化遺產視為「保存對象」，而是進一步擴展為「可被體驗與消費的文化資源」。

過去停留在博物館展示中的文化遺產，如今被重新詮釋為生活小物、生活風格商品，逐漸融入日常生活。其中防彈少年團（BTS）隊長RM過往在參觀國寶「半跏思惟像」後，也表示出對周邊商品的喜愛，讓相關商品大熱賣。

●獵魔女團帶動　喜鵲老虎鑰匙圈大熱賣

電影「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）去年紅遍全球，國立博物館文化財團社長鄭湧錫表示，去年因為相關內容帶動，商品被大眾認為很時尚，「這些因素加在一起，讓成長幅度更加提升了。」近3年國立博物館商品營收都維持在40%的成長幅度。

鄭湧錫指出，隨著「Kpop獵魔女團」爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品，「大家進入官網購買時，也會順便看其他商品，因為熱門商品很快就斷貨了，大家在逛其他商品時會驚訝發現『喔？原來還有這種東西啊』，產生了很好的連鎖效應。」

Kpop獵魔女團爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品熱賣，自從有電影、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，韓國國立博物館文化財團社長鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。（國立博物館文化財團提供）中央社
Kpop獵魔女團爆紅，帶動了像是「喜鵲老虎鑰匙圈」等產品熱賣，自從有電影、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，韓國國立博物館文化財團社長鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。（國立博物館文化財團提供）中央社

鄭湧錫坦言，過去大眾對國立中央博物館的印象，會覺得是有點古板，只有長輩會去，或者是小孩子去做體驗學習的地方。不過自從有「Kpop獵魔女團」、K-pop偶像等大眾文化的正面影響，鄭湧錫直呼，「整個氛圍完全發生了180度轉變」。

根據國立博物館文化財團提供的資料，去年賣出的商品中，有57.7%是由10幾歲到30幾歲年輕人所購買。韓國流行語中的「MZ世代」，M世代指1981年到1996年間出生者，Z世代則是1997年到2010年出生。

鄭湧錫提到，因為在「Kpop獵魔女團」當中，韓國文化遺產被呈現得時尚又帥氣，「讓MZ世代開始湧入博物館想親眼目睹。」鄭湧錫指出，有時甚至連平日上午，博物館門口都會排起長長的「Open Run（開門就衝）」隊伍，是開館以來非常罕見的景象。

此外，國立中央博物館最受矚目的熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，從開賣以來已售出了13萬個。在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅，鄭湧錫說：「這個就算拿來送禮，也會因為有故事而顯得有趣。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

韓國國立中央博物館熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅。中央社
韓國國立中央博物館熱賣商品之一，是以「平安監司饗宴圖」中醉酒書生為靈感的「醉客書生三人幫變色杯組」，在燒酒杯中倒入溫度較冷的水或酒，書生的臉就會變紅。中央社

首爾 韓國

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