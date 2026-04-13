韓國釜山「31cm海鮮刀削麵」！海雲台傳統市場熱門美食 清爽鮮甜的湯頭和滿滿海鮮貝類

韓國釜山美食「31cm海鮮刀削麵」，這間位於海雲台傳統市場的Haeundae 31cm Haemul Kalguksu，是不少人推薦的在地小吃，招牌的海鮮刀削麵一人10000元韓幣，裡面有滿滿的貝類海鮮，湯頭清爽鮮甜，麵條口感Q彈，雖然份量真的不少，但個人覺得整體記憶點稍微偏弱一點！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「31cm海鮮刀削麵」位在位於海雲台傳統市場內，附近觀光客很多，位置算是蠻好找的，逛街逛一逛就會經過～店面外觀就是很典型的韓國在地小吃店，招牌寫著大大的「31cm海鮮刀削麵」，主打份量與海鮮澎湃感！

「31cm海鮮刀削麵」的店內空間不大，座位數偏少，大概幾張桌子而已，用餐時間很容易客滿，需要稍微等一下~整體環境比較簡單樸實，不是走精緻路線，像是當地人會來快速用餐的那種小店！

【31cm海鮮刀削麵｜完整菜單MENU】

我們這天點了「招牌海鮮刀削麵해물칼국수」，每人10000韓幣，幾乎每一桌的客人都是點這個品項！

蛤蜊清湯 (1kg) 물총조개탕 17,000韓幣、貝類火鍋 (小)조개전골 (소)35,000韓幣 、貝類火鍋 (大) 조개전골 (대)45,000韓幣。

章魚낙지 (小/소) 10,000韓幣 ,(中/중) 12,000 韓幣、整隻大章魚통문어 23,000 韓幣、魚板串 3支 오뎅꼬치 (3개)3,000 韓幣、追加麵條면사리 2,500韓幣（限一開始點餐時就加點）、白飯공기밥 1,000 韓幣。

燒酒소주 / 啤酒맥주 5,000 韓幣、 釜山生馬格利酒생탁4,000 韓幣、 汽水/飲料음료수2,000 韓幣。

（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

店家的自助區有提供韓式泡菜和醃蘿蔔，想吃多少拿多少～因為泡菜和醃蘿蔔比較重口味，搭配刀削麵一起吃，可以稍微增加風味。

桌面上有提供免費開水～

【招牌海鮮刀削麵 해물칼국수】

這次我們點的是招牌海鮮刀削麵，一上桌就能看到滿滿的貝類，像是蛤蜊、淡菜、扇貝等等，視覺上確實蠻豐富的，給人一種「料很多」的感覺～湯頭是偏清爽的海鮮湯底，喝起來帶有自然的海味，調味上比較清淡～

麵條是韓式刀削麵，口感軟Q，和台灣的刀削麵口感不太一樣，比較像是在台灣吃到的手工拉麵！這碗海鮮麵整體吃起來就是「可以吃飽，但記憶點不高」的類型，如果是第一次嘗試韓式刀削麵，可能會覺得新鮮，但如果本身對美食有期待值，可能就會覺得稍微普通一點。

招牌的海鮮刀削麵料理方式比較單純，就是原味呈現，但如果不是特別愛吃貝類的人，可能會覺得CP值沒有很高～

整體來說，這間「31cm海鮮刀削麵」主打視覺上的海鮮澎湃感，整體感受算是中規中矩，海鮮份量多、價格也算合理，但口味上沒有太大驚喜～如果你剛好在海雲台附近想找一間簡單填飽肚子的店，還是可以考慮；但如果是美食導向的旅客，可能會建議把胃留給其他更有特色的釜山美食會更值得。

31cm海鮮刀削麵｜Haeundae 31cm Haemul Kalguksu

地址：46 Gunam-ro 41beon-gil, Haeundae-gu, Busan, 南韓

電話：+82-515213434

營業時間：週二至週日10:50-14:50,16:00-20:50（每週一公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬 FB：瑋瑋 美食萬歲

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