韓國星巴克搶推「杜拜巧克力」風潮新品！「開心果×巧克力」打造春季療癒系甜點飲品

隨著「杜拜巧克力」在亞洲掀起話題熱潮，韓國Starbucks率先跟進，推出全新「開心果×巧克力」系列，結合濃郁堅果香與滑順巧克力，打造多款飲品與甜點，搶攻春季市場。整體主打「BASAK」酥脆口感，從風味到口感層次皆強調豐富堆疊，近期在韓國社群引發關注。

此次主打兩款飲品，包括「開心果巧克力奶霜星冰樂」與「開心果香草奶霜冷萃咖啡」。前者以濃厚巧克力為基底，搭配開心果奶霜，並加入酥脆卡達伊夫細麵，呈現類似杜拜巧克力的多層次口感；後者則結合冷萃咖啡與香草奶霜，融入開心果風味，帶來清爽中帶有堅果香氣的平衡風味。

圖／取自星巴克韓國官網

甜點部分同步推出「開心果巧克力可頌麵包」與「開心果巧克力馬卡龍」。可頌麵包外層包覆濃厚巧克力，內餡加入開心果與酥脆細麵，口感呼應近期爆紅的杜拜巧克力；馬卡龍則以巧克力外殼搭配開心果內餡，兼具濕潤與酥脆層次，鎖定甜點控族群。

圖／取自星巴克韓國官網

業者表示，本系列強調「酥脆與濃郁」的對比體驗，並建議可透過客製加料方式增加酥脆配料，提升整體口感。從飲品到甜點全面呼應杜拜巧克力的結構特色，也展現品牌在甜點趨勢上的敏銳度。隨著杜拜巧克力在台灣與亞洲持續延燒，韓國星巴克此波新品不僅帶動話題，也為旅韓旅客增添新的美食打卡選擇，預料將再掀一波開心果巧克力風潮。

圖／取自星巴克韓國官網

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