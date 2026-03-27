2026首爾賞櫻景點推薦！ 「延世大學」漫步新村延世路櫻花隧道，熱門韓劇櫻花拍攝點聞名

創立於 1885 年的♥延世大學연세대학교♥不僅是韓國頂尖的「SKY」名校之一，更是許多熱門韓劇如《偶然發現的一天》、《女神降臨》的經典拍攝景點。這座位於首爾新村的校園以悠久的韓國語學堂聞名，吸引無數外國學生來學習韓文。

這次趁著來首爾賞櫻特地來朝聖，實際走訪之後真心很喜歡這裡的歐風建築，雖然春天沒有綠意盎然的常春藤，但有粉嫩櫻花妝點的校園還是相當浪漫。

意外發現校內的便利商店不僅有超人氣延世牛奶與巧克力，竟然還有賣口味神似洪瑞珍的台灣三明治，讓這場春日散策多了份親切感！

首爾新村｜延世大學交通方式

搭乘首爾地鐵2號線（綠色環狀線）在新村站 Sinchon / 신촌역下車

出口：2號或3號出口

步行指南：出站後直行即為「延世路 (Yonsei-ro)」

沿著這條寬敞的大馬路直走到底（約 10-15 分鐘），就會看到延世大學的正門，雖然也可以搭乘公車，但在賞櫻季節請直接從地鐵站2或3號出口出站，就會看到夢幻到不行的櫻花大道喔！！！

首爾新村｜延世大學 介紹

創立於 1885 年的延世大學,和首爾大及高麗大被稱為韓國頂尖「SKY」三大名校，這座首爾第二大的校園，以標誌性的「延世藍」與哥德式建築聞名，漫步其中隨處可見覆滿長春藤的古老石牆,在櫻花襯托下極具浪漫氛圍，更是《女神降臨》等韓劇的熱門取景地。

首爾新村｜延世大學必拍地標

從校門口走進延世大學首先就是中央大道(白楊路)，之前在網路上搜尋資訊的時候說這兩側有櫻花大道？？但我們實際拍攝時都是銀杏和常綠樹為主喔！！

想拍櫻花大道請在地鐵新村站那邊就先拍完好嗎XDD

接著會來到飛鷹噴水池，雖說是噴水池但不是真的會噴水，而是會散發出有點像地熱一樣的煙霧，前面有提到延世大學的吉祥物是老鷹，所以這裡也是必拍的重點之一。

首爾新村｜延世大學櫻花

沿著大路一直走首先會看到的是安德伍德館。

前方的銅像就是安德伍德本人，也就是延世大學前身——延禧專門學校的創辦人。

前方的迷宮庭園真的會有一秒來到歐洲的氛圍，非常好拍。

安德伍德館周邊以及石造建築兩側的斜坡上有幾棵樹齡較大的櫻花。

襯著灰牆與藤蔓拍出來的畫面極具層次感，很喜歡這張有學生坐在長椅上的畫面，真的就很有韓劇感是不是！！

越過安德伍德館再往後方走去就是延禧館，韓劇裡最常出現的就是這棟啦！！！

外牆被草藤環繞，彷若中古世紀莊園一般神秘。

不過想拍出有綠意盎然的感覺建議是夏天來才會有新綠一片，春天來幾乎都是枯的阿，哈哈哈哈。

前面也一樣有歐洲花園風格的灌木庭園，周邊都會有零星幾棵櫻花，我們造訪時已經是櫻花季尾聲，雖然沒有延世路上的櫻花大道那麼壯觀～但在學校裡就可以看櫻花也是挺幸福的就是！

首爾新村｜延世大學學生食堂

韓國的大學都會有學生食堂，觀光客也可以來用餐的喔！！！！從中央大道一直走大約十分鐘左右就會抵達學生會館학생회관，若是不確定是哪棟也可以記一下大樓編號207。

走進大樓之後左邊是洋食專賣，右邊就是專賣韓食的餐廳啦～因為晚上還要去吃高級韓牛（笑），我們就只有繞一圈大概看一下賣了什麼，價格都還蠻便宜的～果然是學生佛心價啊！！！

首爾新村｜延世大學周邊商品

逛完學生食堂之後我們又到便利商店繞了一圈。

就是為了買延世大學自家出品的牛奶～是不是很特別！！哈。喝起來非常香醇、有濃郁的乳香感，跟一般市售牛奶真的不一樣。另外我們也買了延世出品的巧克力帶回台灣當伴手禮～吃起來也很不錯。

最神奇的就是居然還有台灣三明治～因為太好奇忍不住買了一個來吃，結果口味就是洪瑞珍啊！！莫名的覺得有點親切耶，哈哈哈。

首爾新村｜延世大學的春日映象

在首爾眾多賞櫻景點中，延世大學對我來說有一種獨特的「知性美」，這裡沒有公園的喧囂，多的是一份百年名校的沉穩與優雅，雖然校門外的「延世路」櫻花隧道壯觀得令人屏息。

但我更推薦大家往校園深處走去，看著學生們穿梭在粉嫩花瓣與哥德式建築之間，那種充滿生命力的春日景象，才是最讓人難忘的風景。如果妳也想找一個能避開旅行團人潮，安靜享受韓劇般浪漫場景的地點，今年春天就把延世大學排進首爾賞櫻景點裡吧！

延世大學연세대학교

地址：首爾特別市西大門區延世路50 延世大學 (서울특별시 서대문구 연세로 50 )

地圖請參考：韓文Naver地圖 /中文韓巢地圖 /Google地圖

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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