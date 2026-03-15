釜山買什麼？伴手禮清單請收藏，好吃到捨不得送別人！

【FunTime小編群】近期釜山成為了多部韓劇的拍攝地，迷人的海岸風光、超可愛的海岸膠囊列車，以及新鮮澎湃的海鮮大餐，都讓人忍不住想親自飛一趟這座韓國第二大城市！而來到釜山，當然少不了要把滿滿的釜山伴手禮帶回家，留住這段旅程的美好回憶～今天就跟著小編的腳步一起探索，從網路爆紅甜品到質感選物店，保證讓你買到手軟，一路上驚喜不斷！

Busan Bada Sand 奶油餅乾

Busan Bada Sand 奶油餅乾。圖／IG, foundfun77

Busan Bada Sand 奶油餅乾。圖／IG, foundfun77

最近在網路上超紅的伴手禮店就是「Busan Bada Sand」，幾乎每個去釜山的人都一定要扛好幾盒回家，根本是必買清單第一名～這間的招牌就是「蜂蜜焦糖奶油夾心餅乾」，外層是酥脆厚實的奶油餅乾，內餡則是蜂蜜、焦糖醬和鮮奶油完美融合，甜而不膩，濃郁奶油香氣配上滑順口感，甜甜的卻不膩口，好吃到完全可以懂它為甚麼那麼紅！重點是禮盒的包裝走現代潮流設計感，拿來送人絕對超有面子。

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約5分鐘

營業時間：11:00-19:00

Keveren House 奶油派

Keveren House 奶油派。圖／IG, foundfun77

超罪惡的奶油系甜點還沒完！「Keveren House」的奶油派也是榜上有名，外層跟千層派皮一樣的酥脆口感，加上超厚的香草卡士達內餡，一咬下去超有層次的口感，真的罪惡指數爆表啊～超推薦加上店家特製的蘋果醬一起吃，酸甜解膩又變化出另一種風味，好吃到不少人都希望店家開放單賣！

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約2分鐘

營業時間：11:00-20:00

Luft Mansion

Luft Mansion。圖／IG, hsuam8er

主打繽紛色彩帆布袋的「Luft Mansion」，是一間韓國小眾品牌選品店，走進店裡就會被牆上一整排五顏六色的帆布袋療癒到不行，光看心情就超好！而除了帆布袋之外，還有各種質感滿滿的杯子、居家裝飾小物、服飾配件，每一樣都美到讓人忍不住一直拿一直看，不小心就逛到忘了時間。

交通：搭地鐵2號線至「海雲台站」，步行約4分鐘

營業時間：11:00-19:00

米菲兔咖啡廳 Miffy Cafe Busan

米菲兔咖啡廳。圖／IG, atsuko.winnie

米菲兔咖啡廳。圖／IG, atsuko.winnie

米菲兔的粉絲會瘋掉～Miffy Cafe Busan就開在釜山的海邊，超鮮豔的橘色三層樓貨櫃屋造型，店內的每個角落都能看見米菲兔的身影，粉絲看到忍不住先狂拍一頓！最受歡迎的就是戶外座位區，讓你邊享受米菲兔造型咖啡餐點邊欣賞海景，簡直是人生一大享受～各位千萬別忘記它們出的周邊商品，這裡可是有釜山限定-札嘎其海鮮市場系列的米飛兔玩偶，穿著碎花上衣、圍裙跟雨鞋，跟標準的市場阿啾媽穿搭一模一樣，實在是太萌啦！還有穿著水手服的米菲兔也別錯過了，超符合釜山海岸風情的特色～

交通：建議搭乘計程車

營業時間：11:00-23:00

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