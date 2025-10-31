黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南韓雞肉相關股票周五全面飆漲。

黃仁勳周四晚上三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」共飲啤酒。Kkanbu並未上市，但聚會照片和影片在社群媒體瘋傳後，擁有「橋村炸雞」的Kyochon F&B股價周五一度暴漲20%。

韓國家禽加工業者Cherrybro股價也飆漲30%而漲停，成交量暴增至平日約200倍。在Kosdaq）上市、製造炸雞機器人的Neuromeka股價同樣大漲。

這起現象可以看見，社群熱潮與迷因效應持續主導韓國股市。當地投機性強的散戶投資人，常追逐與文化、政治或經濟事件沾上邊的短線題材。這類漲勢通常集中在小型股，缺乏基本面支撐，與公司實際營運關聯不大。

今年8月，南韓文具廠商MonAmi股價也曾暴漲，因為美國總統川普在白宮會見南韓總統李在明時，稱讚他使用的MonAmi鋼筆。

黃仁勳本周赴南韓出席亞太經合會（APEC）企業高峰會，被拍到在餐廳外向警方和圍觀民眾分送炸雞的畫面，引起熱議。

這已不是黃仁勳首次扮演股市「造王者」角色。去年，多家和AI相關的公司在他公開演講中被點名後股價應聲大漲，可見他的影響力早已超越輝達本身。