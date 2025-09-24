白種元又爆「產品標示不實」爭議挨批慣犯！還因此牽連BTS成員Jin

快訊

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
BTS成員Jin和南韓餐飲教父白種元。圖／擷自IG／jin
BTS成員Jin和南韓餐飲教父白種元。圖／擷自IG／jin

BTS成員Jin（金碩珍）與韓國知名餐飲企業家白種元共同投資的「JINI'S LAMP（지니스램프）」驚爆因涉嫌違反《原產地標示法》遭民眾檢舉。

一名網友指控「JINI'S LAMP」販售的蒸餾酒品牌「IGIN Highball Tonic」系列部分產品口在標示上存在爭議。他指出，該產品使用了「智利產李子濃縮液」及「美國產西瓜濃縮液」，但在部分線上商城的主頁與商品資訊卻標示為「國產」，恐造成消費者誤解。該網友強調：「只要含有一項進口原料，就不得將加工品標示為國產。」，呼籲Jin身為全球影響力巨大的藝人，應承擔更嚴格的道德責任。

根據韓媒《首爾新聞》報導，目前，相關民眾申訴已透過「國民申訴系統」轉交至農管院地方辦事處，由專責人員進行調查。隨著爭議擴大，JINI'S LAMP 已將線上標示修改為「原產地：詳見商品說明」，但仍引發外界關注。

「JINI'S LAMP」回應強調「產品本身沒有問題，標示也依照法規正確標註」，並稱尚未接獲官方通知。而白種元擔任執行長的「The Born Korea」則澄清，該公司只是白種元的個人投資項目，與「The Born Korea」無關。

此外，白種元近期爭議不斷，其實「The Born Korea」早前也爆涉及食品原產地標示造假，本月5日韓媒才報導他因此以嫌疑人身份接受警方長達五小時的訊問，如今又爆個人投資的飲品同樣涉及標示不實，讓網友直批根本是慣犯，甚至還因此牽連到BTS成員Jin。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

