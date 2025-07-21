一人吃飯有錯嗎？韓知名餐廳老闆趕人事件　燒到當地政府出手

韓國全羅南道麗水市一間知名餐廳，近日因「催客快吃」風波引發輿論熱議，餐廳因不友善對待單人用餐顧客，遭網友集體砲轟。事件主角有位YouTuber，她日前獨自造訪該餐廳，因為店內不接受1人份訂單，所以她特地點了兩人份餐點，仍遭老闆不斷催促離開，讓她委屈落淚，影片曝光後引起網友關注與熱議。

從影片中可以發現，她抵達這間人氣餐廳入店時因被告知「不接待一人用餐」，她便依規定點了價值約5.2萬韓圓（約新台幣1099元）的兩人份料理。不料餐點上桌不久，老闆便在一旁催促：「吃快一點，我們還有預約客人在等」，甚至多次表示「這裡不是一人來就能吃飯的地方」，儘管當時現場並無其他排隊顧客。

結果在店內不到20分鐘就被趕走，她走出餐廳時覺得委屈而落淚。影片曝光後，觀看次數破百萬，引發網友批評該餐廳「對單人用餐者不友善」、「人氣名店形象破滅」。餐廳方面則回應稱這名客人未經同意拍攝，還放了兩支手機拍攝，就只顧著拍照錄影，沒在吃東西，老闆更表示「我聲音本來就大，沒有惡意。」

此事也引發地方政府關注，當地的市議員李石柱於17日透過社群平台表示，市府已針對事件發函給當地餐飲業者，要求改善接待態度，包含不得以不友善語氣對待顧客、限制單人用餐、催促用餐等行為，並要求業者清楚說明價格與餐點資訊，提供足夠的用餐時間。市府也宣布將派員進行「親切服務」教育，希望藉此改善形象，避免影響觀光業。

該名YouTuber則在後續聲明中表示，雖然事件受到大量關注，她也願意虛心接受外界批評，但至今店家並未以任何形式主動聯繫或道歉。她坦言因接受超過18家媒體訪問，身心已感疲憊，也強調：「公開的還不是全部，如果繼續被誤會，不排除公開更多證據。」