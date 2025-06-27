快訊

全分局員警穿制服吃Buffet 高雄分局長被讚爆：有guts的長官

嘉義市鐵工廠大火濃煙竄天！幾公里外看得到…險波及瓦斯桶及鋼瓶氣體

嚇！台幣強勁升值驚見28字頭 學者：央行快放出新台幣

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾地鐵2號線位於瑞草區的教大站27日因碰上瓦斯外洩事故，​列車過站不停，有關單位則周邊實施人車管制。擷取自 X /tbsseoul
南韓首爾地鐵2號線位於瑞草區的教大站27日因碰上瓦斯外洩事故，​列車過站不停，有關單位則周邊實施人車管制。擷取自 X /tbsseoul

南韓首爾地鐵近期風波不斷，繼5號線列車5月31日發生縱火事件後，27日再傳出碰到瓦斯外洩事故，導致2號線位於瑞草區的首爾教育大學站（교대역、教大站）列車過站不停，有關單位則對周邊實施人車管制。

南韓中央日報與朝鮮日報引述警消等單位報導，這起事故發生在當地時間上午10時47分左右，起因是教大站11號出口附近工地發生挖土機挖破瓦斯管線。據報導，消防單位接獲站務室報案稱，「聞到瓦斯味，好像有瓦斯外洩。」

首爾交通公社隨即於上午11時10分起讓2號線列車改為過站不停，3號線列車也自約10分鐘後開始實施同樣措施，並同步限制乘客進入車站。

報導指出，初步研判瓦斯是從11號出口附近的施工現場流入車站內部。首爾交通公社相關人士表示，可能是在施工過程中誤觸都市瓦斯管線導致外洩。警方相關人士指出，「推測是附近工地的挖土機碰到瓦斯管線導致破損。」

雖然事故未造成人員傷亡，但為了防止安全事故，警消單位目前已封鎖教大站10號與11號出口前的瑞草大路，車站周邊一帶則禁止出入，將周邊地區轉為無人車通行的「真空狀態」。瓦斯公司人員已到場勘查，消防當局則出動9輛消防車與33名人力進行應對。

延伸閱讀

川普政策針對大陸...減弱對南韓支持？專家憂安保關係恐脫鉤

北韓再派兵力赴俄？南韓國情院曝「時間點」：換取技術資源

小S赴首爾散心被發現瘦骨如柴？賈永婕：她一直很努力

被譽為「史上最高智商人類」 南韓科學家：我相信耶穌基督是神

相關新聞

最新「韓國旅遊」快速出入境推薦！Smart Pass與SES自助通關攻略1次看

隨著「韓流」熱潮加溫，赴韓自由行人潮逐年攀升。為因應旅客需求，2025年仁川機場率先導入Smart Pass與SES自動通關系統，精準縮短40％通關時間，大幅減緩出境排隊。而對多數旅客來說，了解這些自助通關工具不僅能快速出國，回程也同樣省時。本文將先介紹兩大系統特色、申請方式與使用秘訣，再搭配旅遊路線與深度推薦，幫助你從入境到離境都快速流暢！

絕不會踩雷！首爾必吃甜點合集 跑咖控快收藏

跟著 Amy 於 2024-12-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 Patisserie x Roastery imi、Milestone Coffee Hannam、포포민즈낫띵(44 MEANS NOTHING)。愛吃甜點的朋友看這篇絕不會出錯

濟州島自由行必備！交通、景點攻略一次看

【FunTime小編群】濟州島是韓國最大的島嶼，也是典型的火山島，舒適合宜的海洋性氣候更是讓濟州島被稱為「韓國夏威夷」，除了有豐富的玄武岩、山景等自然景觀外，還有許多博物館和天然秘境，話不多說！趕快跟著FunTime小編看下去～

釜山購物地點推薦！原來不只有南浦洞好買，最熱門的海理團路更是必去

【FunTime小編群】一說到韓國必逛城市，絕對不能錯過釜山，不只有南浦洞，還有樂天百貨、BIFF廣場、光復路時尚街以及在地的市場可以購物逛街，現在最熱門的海理團路更是必去！現在就讓小編帶你來看看到釜山絕對不容錯過的逛街區，遊景點吃美食之餘，也能買得過癮～

釜山看山望海童話山城　在彩色階梯轉角與貓不期而遇

初次造訪甘川文化村，是在2014年秋天。那時的釜山對我而言仍是個新鮮而神祕的城市，海風吹來鹹鹹的氣息，街巷曲折迷人。甘川文化村這個名字，是從釜山觀光局的推薦中看到的。懷著一點好奇與一點迷路的可能，我踏入這座傳說中的彩色山城。沒想到，第一眼吸引我的，不是牆上的壁畫，也不是蜿蜒的階梯，而是一隻藏身巷弄、只露出半張臉的貓。牠瞪大眼睛看著我，彷彿在說：「妳怎麼發現我的？」

別讓暴雨毀了旅程！ 「韓國梅雨季」6月下旬來襲 在韓達人直言「這時不要來」

別讓暴雨毀了旅程！ 「韓國梅雨季」6月下旬報到 在韓達人直言「這時不要來」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。