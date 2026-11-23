到大阪旅遊搭地鐵也能捕捉限定版彩繪列車！日本知名藥品品牌正露丸迎接創業80周年，特別與大阪地鐵Osaka Metro合作，推出地鐵史上首輛醫藥品主題彩繪列車，自2026年11月10日起已正式行駛於大阪主要交通路線御堂筋線，預計運行約1年，前往大阪自由行的旅客，不妨留意沿線列車，捕捉這輛充滿話題性的限定車款。

圖／日本正露丸提供

這次彩繪列車以正露丸經典包裝的橘色為主視覺，選用御堂筋線一列編組的兩節先頭車廂，也就是第1車廂與第10車廂進行設計，車身大面積印上正露丸及正露丸Quick C的商品包裝圖樣，搭配「ニッポンのお腹トラブルに。」標語，讓整輛列車宛如放大的正露丸包裝，在大阪市區穿梭。特別的是，運行初期約1個月還會換上大幸藥品代表性的喇叭標誌車頭牌，預計持續至12月9日，成為鐵道迷與品牌粉絲值得留意的限定細節。

圖／日本正露丸提供

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除了列車外，大幸藥品也將廣告延伸至大阪市區車站。位於四つ橋線本町站的站內男女廁所，從入口、個人隔間外門到隔間內門，都將出現正露丸系列商品與相關宣傳內容，這也是Osaka Metro首次在車站廁所設置廣告。旅客搭乘地鐵經過本町站時，也能留意這項特別企劃。

圖／日本正露丸提供

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大幸藥品創立於1946年11月18日，今年迎接80周年，這次特別選擇品牌發源地大阪推出城市交通宣傳企劃。御堂筋線串聯大阪梅田、心齋橋、難波等熱門觀光區域，也是旅客安排市區行程時經常搭乘的路線。彩繪列車將持續運行約1年，不過官方並未公開固定班次及運行時刻，建議旅客以實際站務資訊為準，拍攝時也應留意月台安全與乘車禮儀。

圖／日本正露丸提供

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