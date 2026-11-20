【FunTime小編群】說到京都，除了清水寺、伏見稻荷大社經典景點之外，美食也是絕對不能錯過的一大亮點！從傳統京料理、湯豆腐，到香濃抹茶甜點、日式和菓子，每一樣都充滿京都獨有的風味。這次FunTime小編幫大家挑選出數間京都人氣美食推薦，遊玩的同時也能照著這份清單一路吃！

西陣鳥岩樓

西陣鳥岩樓 。圖／ IG, suddenly1018

想吃一碗超有京都味的親子丼，就來「西陣鳥岩樓」！這間老字號店家藏身在西陣一帶的傳統町家裡，從門口一路走進木造建築，濃濃的日式老宅氛圍就讓人彷彿穿越到京都舊時代。店家午間時段主打人氣親子丼，雞肉搭配滑嫩蛋液和醬汁，整碗吃起來鹹甜順口又十分下飯，適合安排在西陣一帶散步時順路來吃。

小編小提醒：親子丼為午餐時段限定，想吃的朋友建議事先確認當日營業安排。

必吃推薦：親子丼

交通：搭乘市巴士至「千本今出川站」，再步行約5分鐘

營業時間：11:30-15:00（週四公休）

麵屋豬一

麵屋豬一 。圖／ IG, lst558

喜歡醬油拉麵的朋友，一定要把「麵屋豬一」收進美食清單！這間拉麵店最迷人的地方就是看起來清澈，喝起來卻是充滿層次的湯頭，使用多種精選魚介節萃取鮮味，再加入鹿兒島指宿產的本枯節，喝起來有淡淡魚介香氣，越喝越順口。麵條吸附湯汁後帶著滑順口感，再搭配叉燒、筍乾等配料，每一口都能吃到細緻的鮮味。店家更曾多次獲得《米其林指南》必比登推薦，難怪一直是京都人氣拉麵名店之一！

小編小提醒：店家無法提前預約，必須現場排隊抽取指定時段的號碼牌，中午時段約10:00開始發放；晚上時段約16:00開始發放

必吃推薦：白醬油拉麵、黑醬油拉麵

交通：從「京都河原町站」步行約6分鐘

營業時間：11:00-14:30；17:30-21:00

山元麵藏

山元麵藏 。圖／ IG, elysium.journal

京都超人氣烏龍麵名店「山元麵藏」，是許多美食愛好者來京都都會特別安排的一站！店家主打現點現做的烏龍麵，麵條口感Q彈帶勁，搭配以鰹魚為基底的香醇湯汁，簡單卻非常耐吃。招牌「土牛蒡天婦羅烏龍麵」更是必點，酥脆的牛蒡天婦羅搭配熱騰騰的湯烏龍麵，整體風味非常有特色。這間也是食べログ「うどん WEST 百名店」入選店，人氣一直很高！

小編小提醒：店家目前有預約制度，於用餐前3天的日本時間00:00（台灣時間前一天23:00），在TableCheck線上預約系統搶位；或當天早上日本時間09:00起，撥打電話預約。

必吃推薦：土牛蒡天婦羅烏龍麵、雞胸肉烏龍冷麵

交通：搭乘地鐵東西線至「蹴上站」，步行約5-10分鐘

營業時間：平日10:00-16:00（週三僅營業至15:30）；假日10:00-17:00；每週四公休（建議出發前先在官網查詢）

京的燒肉處 弘（京の焼肉処 弘）

京的燒肉處 弘（京の焼肉処 弘）。圖／ IG, leofang

想大口吃和牛，也可以直接來一頓熱呼呼的燒肉！「京の焼肉処 弘」是京都人氣燒肉品牌，主打精選和牛，店家採用一頭買的方式取得牛肉，再依照不同部位進行分切，讓每個部位都能呈現不同的口感與風味。從油花漂亮的牛小排、柔嫩的牛舌，到適合大口享用的各式燒肉，都能一次滿足肉食控。尤其對第一次來京都的旅客來說，和牛燒肉比起傳統京料理更加沒有距離感！

必吃推薦：和牛燒肉、牛舌

交通：【京都站前店】「京都站」步行約5至7分鐘；【四條木屋町店】「京都河原町站」東側1A出口旁

營業時間：17:00-23:00

鍵善良房 四條本店

鍵善良房 。圖／adobe stock

如果想吃京都傳統和菓子，「鍵善良房」絕對是祇園不能錯過的百年老舖！店家創業於江戶時代，在祇園一帶延續製作京菓子的傳統，其中最具代表性的甜點就是「葛切」。晶透的葛切冰冰涼涼、口感滑順，再搭配店家特製的黑糖蜜一起享用，清爽又帶著淡淡黑糖香氣，是非常經典的京都甜點。除了葛切之外，店家也有販售傳統和菓子與招牌菊壽糖，喜歡日式甜點的朋友可以一起試試。

必吃推薦：黑糖葛切、菊壽糖

交通：「祇園四條站」7號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:00-18:00（最後點餐時間17:30、週一公休）

茶寮都路里 祇園本店

茶寮都路里 。圖／ IG, kansai_diary

來京都怎麼能少了抹茶甜點！「茶寮都路里 祇園本店」是京都經典抹茶甜點名店，招牌「特選都路里パフェ」一上桌就超有視覺效果，抹茶冰淇淋、抹茶奶油、白玉、抹茶果凍等多種抹茶元素一次集合，還能搭配紅豆、栗子等配料，一口吃下去層次超豐富。喜歡茶味濃郁一點的朋友一定會很滿足，而除了抹茶之外，店內也有焙茶等茶甜點可以選擇。想一次把京都最經典的「抹茶＋甜點＋祇園」三大元素收集起來，這間絕對值得排進行程！

小編小提醒：祇園本店人氣很高，用餐尖峰可能需要排隊，建議可以避開下午茶最熱門的時段前往！

必吃推薦：特選都路里抹茶聖代

交通：「祇園四條站」6號出口，步行約3分鐘

營業時間：10:30-20:30（最後點餐時間19:30）不定期公休，建議出發前先至官網確認

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