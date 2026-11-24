去過大阪的人，多半拍過同一張照片：站在戎橋上，學固力果跑跑人把雙手舉高。2027 年春天，這個經典姿勢有機會再拍一次，道頓堀的第 7 代固力果看板預計在這個春天亮相。

拍完照，帶孩子去哪裡玩？想在市區玩半天再泡湯，或是乾脆住一晚，泡完就回房間休息？這篇從道頓堀的新看板聊起，整理適合帶孩子去的日歸溫泉和溫泉住宿，再搭配大阪市區玩法與近郊一至三日遊，讓孩子玩得盡興，爸媽也能坐下來喘口氣。

●道頓堀固力果跑跑人更新-第7代看板預計2027春季亮相

大阪道頓堀的 固力果跑跑人看板 要換代了 現有的第 6 代看板會在 2026 年 11 月底結束展示，12月開始更新工程，第7代預計2027年春季亮相。截至本次查核，該公告尚未列出確切啟用日期，因此3月出發的旅客，先別急著保證一定拍得到唷 想追蹤2027大阪新看點，可以先把道頓堀排入行程，再依正式公告調整拍照期待值。

春季活動與展示安排可能異動，出發前請上網確認，以江崎固力果最新公告為準

►更新公告／官網）〖公式〗江崎グリコ(Glico)

❖資訊來源：江崎固力果株式會社

* 正確名稱： 道頓堀グリコサイン

* 所在地點： 大阪市中央區道頓堀1丁目10-4，戎橋附近。

* 特色與安排： 欣賞河畔街景，搭配道頓堀用餐與心齋橋方向散步，建議預留1.5至2小時。

* 交通： 可從難波一帶車站步行前往；帶推車時，應先確認電梯出口。

(大阪 道頓堀固力果跑跑人-圖片來源：江崎固力果株式會社 江崎グリコ株式会社)

道頓堀交通：跨區搭車，抵達後慢慢走 只逛難波、道頓堀與心齋橋，可依住宿位置搭電車加步行。若當天從近郊返回、同行有長輩或需要攜帶推車，可評估大阪包車的跨區接送。 上下車地點須配合交通規定與現場路況，不能把「看板前合照」理解成「車子停在看板前」。

●大阪溫泉推薦：親子泡湯、日歸溫泉與住宿怎麼選

大阪春遊走累了，就把泡湯排進行程。想在市區泡家族湯，可看空庭溫泉或延羽之湯。白天要去天王寺動物園或新世界，順路就能到 SPAWORLD。想留一天到近郊泡湯，可選高槻山水館或岸和田牛瀧溫泉。打算住一晚、在房裡慢慢泡，就看不動口館的溫泉露天風呂房型。

❖孩子還在包尿布，出發前先問館方是否可以入浴

❖爸爸帶女兒或媽媽帶兒子去大浴場，則要留意館方的年齡與身高限制

❖以空庭溫泉為例，孩子滿 7 歲或身高達 120 公分，就不能跟異性家長進同一個大浴場。想一起泡，可以預約獨立湯屋

►空庭溫泉｜ 弁天町日歸泡湯，想一家人一起泡可訂私人露天風呂

住難波或梅田、想保留孩子午睡時間，可以把空庭溫泉獨立排成半天。館內有庭園與足湯，家人可以按自己的步調休息。想一起泡湯，官網列有 10 間獨立的私人浴室，使用天然溫泉源泉，部分附榻榻米空間。這裡也適合和海遊館分兩天玩，一天看鯨鯊，一天讓爸媽好好泡湯。

(空庭溫泉-圖片來源：官網)

►延羽之湯 鶴橋店｜ 逛完鶴橋，再泡一池家族湯

想在大阪市區找家族湯，可以選鶴橋的「延羽の湯」。館內有露天大浴場，也有 11 間獨立家族風呂，使用源泉掛流溫泉。白天可以在鶴橋吃午餐、逛商店街，再照預約時段前往泡湯，半天就能安排得很完整。

(大阪 延羽之湯 鶴橋店-圖片來源：官網)

►SPAWORLD 溫泉大世界｜ 天王寺動物園、新世界順遊

上午逛天王寺動物園，中午到新世界吃飯，下午想多留一站，就可以安排 SPAWORLD。館內有歐洲與亞洲主題浴區，也有兒童泳池。孩子想玩水時，可先查泳池開放時段及泳衣規定；大浴場的分浴安排與入浴規則則要另外確認。

(大阪 SPAWORLD溫泉大世界-圖片來源：官網)

►攝津峽花之里溫泉 山水館｜ 高槻溪谷散步＋溫泉旅館

想從梅田安排一個近郊日，可以到大阪府高槻市的摂津峽。山水館坐落在溪谷旁，天氣好時可先安排一小段散步，再到旅館泡湯。若想把晚餐也留在山裡，可以查看住宿或當季日歸餐食方案，按孩子的作息決定停留多久。

(大阪-攝津峽花之里溫泉 山水館-圖片來源：官網)

►牛瀧溫泉 四季祭｜ 岸和田山間日歸泡湯，也能留宿

想讓孩子在戶外走走、大人再去泡湯，可以安排岸和田的牛瀧溫泉「四季まつり」。這裡結合日歸溫泉、餐廳與住宿，入口旁也有足湯。想輕鬆玩，可安排午餐加泡湯；如果家人想在山裡多待一天，館方另有露天浴池客房及豪華露營等住宿選擇。

(大阪-牛瀧溫泉 四季祭-圖片來源：官網)

►犬鳴山溫泉 不動口館｜ 大阪南部住一晚，選客房溫泉露天風呂

想把泡湯留給旅程最後一晚，可以考慮泉佐野市的犬鳴山溫泉。不動口館官網公告於 2026年10月1日重新開幕，並新增附溫泉露天風呂的客房。帶孩子或長輩同行，訂到這類房型，吃完晚餐就能回房按自己的步調泡湯。旅館也提供日歸入浴資訊，想當天往返可先查看開放安排。

(大阪 犬鳴山溫泉 不動口館-圖片來源：官網)

●大阪親子春遊行程：市區玩樂、溫泉放鬆與近郊一至三日遊推薦

🔹大阪一日遊 ｜天王寺動物園＋道頓堀

適合： 初訪大阪、希望減少換區的家庭；以難波住宿出發。

09:30前往天王寺動物園，停留2至3小時，中午用餐。下午回飯店休息，傍晚再到道頓堀散步與吃晚餐，停留1.5至2小時；跑跑人拍照依看板實際展示狀況安排。 難波至動物園周邊開車約15至30分鐘，回程同樣預留交通時間；也可搭Osaka Metro御堂筋線至動物園前站後步行。 遇休園日或下雨，可改海遊館，並重新調整交通與購票。

(大阪 天王寺動物園-圖片來源：outoftownblog.com)

🔹大阪二日遊 ｜海遊館＋市區溫泉

適合： 幼兒同行、喜歡室內景點，想保留午睡的家庭；以難波住宿出發。

•第1天： 飯店出發至海遊館，車程約25至45分鐘，參觀2至3小時；午餐後返回飯店休息，不再強加大型景點。

•第2天： 上午睡飽、慢慢吃早餐，午前後往空庭溫泉，從難波開車約20至35分鐘，停留3至4小時後回飯店。搭電車亦可抵達弁天町站。

(大阪海遊館-圖片來源：PhotoAC、海遊館官網)

🔹大阪親子三日遊 ｜枚方公園(遊樂園)、箕面溫泉、道頓堀

適合：孩子喜歡遊樂設施、想安排一天到大阪近郊走走的家庭。三天皆以梅田住宿為出發點。

•第 1 天｜枚方公園 從梅田出發，到大阪府枚方市玩遊樂設施。京阪電車「枚方公園站」步行約 3 分鐘。

•第 2 天｜箕面溫泉 Spa Garden 從梅田出發，到箕面泡湯、吃午餐，下午回飯店休息。

•第 3 天｜道頓堀散步 上午睡飽再出門，下午逛道頓堀、吃大阪小吃，順道拍固力果跑跑人。

(大阪 枚方公園-圖片來源：好運日本行)





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