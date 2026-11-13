冬日搭新幹線直奔神戶山中古湯！金銀雙泉、老舖美食與名宿一次收
【文・KKday旅遊生活誌】
冬天到關西，最療癒的莫過於泡一場暖呼呼的溫泉。搭新幹線抵達新神戶站後，轉乘電車約半小時就能來到六甲山北麓、名列日本三大名泉的有馬溫泉，這裡擁有獨特的金泉與銀泉，很適合安排一趟冬日小旅行。
溫泉街散策必嚐小吃
竹中肉店
在溫泉街上常見遊客手拿炸物邊走邊吃，多半就是來自這家店。開業超過80年的竹中肉店專營黑毛和牛與神戶牛，最熱賣的是神戶牛肉餅，用親民價格就能嚐到頂級牛肉的美味。
三津森本舖
碳酸煎餅是當地最具代表性的伴手禮，而三津森本舖正是元祖店。煎餅以碳酸泉水製作，不添加雞蛋與奶油，口感酥脆、帶著淡淡清甜，店內還能觀看手工烘烤的過程。
一日漫遊景點
炭酸泉源公園
沿著溫泉街一路上坡，盡頭就是這座能俯瞰街景的小公園。園內亭子中央不斷湧出碳酸泉，水溫偏低不燙手，旁邊設有水龍頭可直接取水飲用，滋味雖不算可口，卻是很新奇的體驗。
太閣之湯
想一次體驗多種泡湯設施，不妨前往當地最大的溫泉主題樂園。除了經典的金泉與銀泉，這裡還有露天風呂、岩盤浴、三溫暖與足湯，泡完也能在休息區繼續放鬆。
特色溫泉旅宿
陶泉御所坊
豐臣秀吉與小說家谷崎潤一郎都曾是這裡的座上賓，據說旅館創立於12世紀，至今已有八百多年歷史。古樸的木造建築、和式庭園與榻榻米客房，延續著細膩的傳統待客之道。
御幸荘花結び
所有泡湯設施都設有扶手，帶長輩同行更安心，大浴場與露天浴池也都能泡到金湯與銀湯。旅館以日本四季花卉為主題，每間客房皆以花名命名，館內處處點綴著鮮花。
認識關西的奧座敷
金湯與銀湯
泉源來自地底深層的古老海水，因此蘊含多種天然成分。富含鐵質的金湯接觸空氣後會轉為褐金色，據說能舒緩神經與肌肉痠痛；含有鐳的銀湯則清澈無色、水溫較低。
冬季造訪的魅力
春櫻、夏綠、秋楓都令人著迷，而冬天覆上雪景的山城則多了幾分靜謐。在寒冷時節泡進溫熱的金湯，再到溫泉街吃點熱食，正是冬日關西旅行最幸福的時刻。
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