花一天給神戶吧！光是走在異國風情的街道、大吃神戶牛就覺得值回票價

【FunTime小編群】神戶是日本著名的國際港口城市，從明治時期就開港通商，所以這裡有著和國外文化交融的特殊風情。神戶市區處處可以發現歷史上各國遺留下來的異國風情；而郊區則還是保有日式傳統風味，所以在神戶就有種一窺日本、由傳統走入現在的感覺。這次FunTime小編不藏私，要來告訴你神戶的必吃美食和必去景點，讓你看完這篇馬上變成神戶旅遊通。

神戶景點

北野異人館

北野異人館。

「北野異人館」是明治開港後，外國人住的社區，建築大多都以歐式為主，街道充滿著濃厚的異國風情。園區內共有16間異人館，像是以屋頂風見雞聞名的「風見雞之館」，以及外觀帶有淡綠色調的「萌黃之館」，都是很受歡迎的參觀景點。除了走進洋館欣賞建築與裝潢，也很適合沿著北野坂散步，欣賞街區景色、逛逛特色小店，或找間咖啡廳稍作休息。

交通：City Loop巴士「北野異人館站」下車，步行約1分鐘

開放時間：09:00-17:00（各場館營業時間不同，詳情請至官網查詢）

門票：各場館收費不同可參考官網

神戶麵包超人兒童博物館&購物商場

神戶麵包超人兒童博物館&購物商場。

神戶也有大人小孩都熟悉的麵包超人！「神戶麵包超人兒童博物館」位於神戶港Harborland一帶，館內結合主題遊樂設施、互動體驗與角色相關活動，讓小朋友能近距離感受麵包超人的世界。而除了二樓的博物館外，地面樓層也設有購物商場，可以尋找麵包超人周邊商品、紀念品與特色甜點，喜歡麵包超人的粉絲們千萬別錯過！

交通：City Loop巴士、Port Loop巴士「臨海樂園站」下車，步行約8分鐘

營業時間：10:00-18:00（公休日請至官網查詢）

門票：2,000~2,500日圓（門票根據日期有所不同，詳情請至官網查詢）

摩耶山夜景

摩耶山夜景。

神戶「摩耶山」的夜景可是跟北海道函館山和長崎稻佐山並列為日本三大夜景，來神戶除了在神戶港一眺晚上的港口風光之外，摩耶山也是一個浪漫加溫的好選擇。從高處俯瞰神戶市區與大阪灣一帶，天氣晴朗時，還可以看見城市燈火沿著海岸延伸，視野相當開闊！

交通：於「三宮站」搭乘神戶市巴士18號於「摩耶電纜下站」下車，轉摩耶登山車到「虹の駅」後再轉乘纜車到「星の駅」

有馬溫泉

有馬溫泉。

神戶除了有日本三大夜景之一的摩耶山之外，還有日本三古泉之一的「有馬溫泉」。有馬溫泉距離大阪只需要40分鐘車程，許多人來到關西會特地來到這邊泡溫泉，這裡最具代表性的特色為「金泉」與「銀泉」兩種不同泉質，溫泉街則保留了傳統街道風貌，沿途可以逛伴手禮店、品嚐在地小吃，也能欣賞與神戶市區截然不同的山城景色。

交通：搭乘阪急高速巴士／神姬巴士直達「有馬溫泉站」下車，單程約50分鐘

神戶購物

神戶元町商店街

神戶元町商店街。

擁有超過140年歷史的「神戶元町商店街」是神戶代表性的商店街之一，沿著元町一帶延伸，街區充滿神戶特有的異國風情，從服飾、雜貨、甜點到餐廳都有。如果想買神戶伴手禮，小編也很推薦這裡！除了年輪蛋糕「Juchheim」之外，還有傳奇糕點名店也都聚集於此。全程有遮雨棚，不怕日曬雨淋，適合一邊散步、一邊慢慢逛街。

必逛推薦：神戶風月堂 總店、本高砂屋、MALAIKA 神戶元町店、Kakimoto Shōten、STUDIO KIICHI

交通：JR、阪神電鐵「元町站」，步行約3分鐘

地址：神戶市中央區元町通1丁目至6丁目

營業時間：多為10:00-19:00（各店家不同，出發前可先至官網確認）

神戶三宮中心街

神戶三宮中心街。

「神戶三宮中心街」位於神戶市區的熱鬧商業區，全長約 600 公尺。這裡林立著數百家店鋪，從大型藥妝店、日系潮流服飾，到全神戶最大的淳久堂書店應有盡有。同時與商店街相連的「Center Plaza」地下一樓更是著名的B級美食大本營，藏著現炒牛筋麵「長田本庄軒」與元祖級排隊豬排丼「吉兵衛」等在地老饕私藏美味。其極佳的地理位置，是初訪神戶的必遊地標。

必逛推薦：Sundrug、松本清、YAMADA DENKI LABI、3COINS

交通：JR「三之宮站」、阪急／阪神電鐵「神戶三宮站」下車

地址：神戶市中央區三宮町1丁目至3丁目

營業時間：多為10:00-21:00（各店家不同，出發前可先至官網確認）

神戶美食

神戶牛排 Steak Land

神戶牛排 Steak Land。

來神戶就是要吃牛排呀！「Steak Land」神戶館是間價格較平易近人的牛排館，基本午餐時段最便宜的牛排套餐只要1200日圓，比較有預算的朋友，也可以點選等級克數較高的排餐。店內以鐵板現煎料理為特色，可以近距離欣賞廚師煎烤牛肉，感受鐵板料理的香氣與熱度，推薦給不想花大錢又想品嘗神戶牛的各位！

交通：JR「三之宮站」、阪急「神戶三宮站」下車，步行約1分鐘

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

彩 SAI-DINING

彩 SAI-DINING。

提到頂級鐵板燒，絕對不容錯過隱身在神戶三宮與元町之間的「彩 SAI-DINING」，是老饕們極力推薦的私房名店！不只專門供應高等級的A5神戶牛，更將當季鮮甜蔬菜與職人煎炙手藝完美結合，從「鐵板吧台席」坐下就能近距離欣賞職人主廚華麗的火焰秀，儀式感頓時拉滿，難怪在各大美食平台上都擁有極高評價。

交通：JR神戶線「三宮站」，步行6分鐘

開放時間：

【中午】11:30-15:30（最後入場時間為14:00）

【晚上】17:00-23:00（最後入場時間為21:00）

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